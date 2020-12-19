Директор дитбудинку на Одещині розбещував і ґвалтував вихованців, - Нацполіція

В Одеській області керівника спеціалізованого дитячого закладу підозрюють у сексуальному насильстві стосовно малолітніх вихованців і їхньому розбещенні.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Одеської області, передає Цензор.НЕТ.

"За результатами проведення слідчих дій поліцейські встановили, що понад два роки 59-річний чоловік, на якого було покладено обов'язки щодо виховання та піклування про потерпілих, здійснював щодо них розпусні дії, сексуальне насильство, що завдавало їм фізичного болю, і розбещував їх", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що чоловік запрошував дівчаток до свого кабінету подивитися мультфільми, поїсти солодощів та погратися і задовольняв свої сексуальні потреби шляхом демонстрації дітям свого інтимного органу, доторками ним до їхнього тіла та схилянням до зворотних дій.

Аби приховати злочин, правопорушник просив дітей нікому не розповідати про їхні "ігри", пояснюючи, що це їхня з ним таємниця, про яку ніхто не має знати.

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На підставі зібраних доказів чоловікові було повідомлено про підозру за частиною 4 статті 153 (сексуальне насильство) і частиною 2 статті 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

Слідчі клопочуть про обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.