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Директор дитбудинку на Одещині розбещував і ґвалтував вихованців, - Нацполіція

Директор дитбудинку на Одещині розбещував і ґвалтував вихованців, - Нацполіція

В Одеській області керівника спеціалізованого дитячого закладу підозрюють у сексуальному насильстві стосовно малолітніх вихованців і їхньому розбещенні.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Одеської області, передає Цензор.НЕТ.

"За результатами проведення слідчих дій поліцейські встановили, що понад два роки 59-річний чоловік, на якого було покладено обов'язки щодо виховання та піклування про потерпілих, здійснював щодо них розпусні дії, сексуальне насильство, що завдавало їм фізичного болю, і розбещував їх", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що чоловік запрошував дівчаток до свого кабінету подивитися мультфільми, поїсти солодощів та погратися і задовольняв свої сексуальні потреби шляхом демонстрації дітям свого інтимного органу, доторками ним до їхнього тіла та схилянням до зворотних дій.

Аби приховати злочин, правопорушник просив дітей нікому не розповідати про їхні "ігри", пояснюючи, що це їхня з ним таємниця, про яку ніхто не має знати.

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На підставі зібраних доказів чоловікові було повідомлено про підозру за частиною 4 статті 153 (сексуальне насильство) і частиною 2 статті 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

Слідчі клопочуть про обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
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Топ коментарі
+39
Замените слова "на Одесчине" любой другой территорией и вы получите полную картину во всех интернатах, домах горя и слез, насилия и разврата.
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19.12.2020 15:31
+19
Теперь у него появится новая тайна - сколько раз его отпетушили на зоне.
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19.12.2020 15:30
+10
Надо всех, кто имеет отношение к детям, прогонять на детекторе
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19.12.2020 15:58
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Теперь у него появится новая тайна - сколько раз его отпетушили на зоне.
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19.12.2020 15:30 Відповісти
кинА насмотрелся? ))) сегодня сидят не те, что 50, 30 или 20 лет назад. теперь там 90% таких про которого статья. двух слов связать не могут, пишут печатными буквами, в одном слове 5 ошибок, ни профессии, ни навыков, ни желания. а "петух" это уже из народного фольклора, все петухзи, теперь это не западло.
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19.12.2020 16:17 Відповісти
Все таки є виключення...Кажуть,що тим,хто членом грає на піяніно все таки відносяться згідно всіх традицій старої зони...
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19.12.2020 17:33 Відповісти
а ты подумал, что это чмо будет против? оно такое по жизни, ЗЕ всегда ЗА.
Директор дитбудинку на Одещині розбещував і ґвалтував вихованців, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6941
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19.12.2020 17:49 Відповісти
Клієнт повністю підготований до законотворчої діяльності у Верховній Раді
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19.12.2020 17:31 Відповісти
до суда не доживет..порвут
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19.12.2020 19:55 Відповісти
я думаю последняя его тайна будет, сколько раз он упал с шконаря второго яруса !
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19.12.2020 22:21 Відповісти
Ніхто старого пердуна фізично опускати не буде. Просто буде в касті опущених. Тобто виконувати ганебні функції прибиральника та витиральщика плювків з підлоги. А ще в нього будуть відбирати все пристойне. Буде собі такий "дєдушка-чухан" для підсрачника.
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20.12.2020 14:27 Відповісти
Замените слова "на Одесчине" любой другой территорией и вы получите полную картину во всех интернатах, домах горя и слез, насилия и разврата.
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19.12.2020 15:31 Відповісти
*********? тогда да.
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19.12.2020 15:39 Відповісти
Ти можеш виїхати в будь-яку іншу країну. Придився до Африки - Ліберія, Сьєрра-Леоне . . може там тобі буде краще?
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19.12.2020 15:42 Відповісти
К какому виду приматов вы относитесь?
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19.12.2020 15:44 Відповісти
Є таке.Видно,не всі згоріли.
Директор дитбудинку на Одещині розбещував і ґвалтував вихованців, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 992
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19.12.2020 16:10 Відповісти
Ой не кажіть... Я вже предвкушаю...
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19.12.2020 19:43 Відповісти
да. там еще стрелять не перестрелять. было б только кому рожки набивать, и ствол охлаждать.
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19.12.2020 17:14 Відповісти
Треба ствол з радіатором
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19.12.2020 19:44 Відповісти
старый мужик интернет помогает убрать кому он не нужен зачем на мужчину преклонного возраста так обижать будете сами такого возраста поймёте как легко вас отправить в тюрьму зачем эти склоки на пожилого мужчину
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19.12.2020 15:43 Відповісти
Тебя надо к нему в интернат отправить
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19.12.2020 15:45 Відповісти
Она похоже там была, судя по офигенно "грамотной речи". Наверное - занималась только игрой в тайну. И, кажется. ей еще хочетс посекретничать.
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19.12.2020 17:03 Відповісти
59 летнему дебилу нужно было свои склонности проявлять с 18 летними шалавами за деньги как положено, а не с детьми за тайны и конфеты.
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19.12.2020 16:05 Відповісти
Надо всех, кто имеет отношение к детям, прогонять на детекторе
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19.12.2020 15:58 Відповісти
детектор бесполезная херня с огромной погрешностью.
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30.04.2021 13:27 Відповісти
папа шария? ***** там целая династия, кастрировать накуй.
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19.12.2020 16:02 Відповісти
Кодель невыработанный , навкалывался бы как падло и не хотелось бы "играться" . В 59 уже джойстик можно и "присушить". По молодости надо чудить с девками в "охоте" , а не догонять на дрезине в старости . Видите ли " седина в бороду - бес в ребро ".
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19.12.2020 16:11 Відповісти
Да нет, всё гораздо проще - данный контингент необходимо подвергать оскоплению -дабы не размножались.
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19.12.2020 16:26 Відповісти
Персонал более строго проверять надо при приёме на работу.Ведь латентных педофилов как магнитом тянет туда.Это не только мужчины,но и женщины и не только детдома, но и любые места приложения сил наших малолеток.Я не предлагаю охоту на ведьм,но детекторы лжи должны стать непременным атрибутом медосмотров .Это касается всех работников с детьми.
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19.12.2020 16:24 Відповісти
Те, кто должны бороться с наркомафией, становятся главными ее крышевателями, кто должен по своим прямым обязанностям бороться коррупцией, возглавляет ее, а те, кто должен стать главной защитой детей, кому государство поручило такую важную миссию- заботиться о детдомовцах - их насилует. Почему эти чиновники так себя ведут. Эти дети бедные и так лишены всего, а это чмо уничтожает их духовно и физически . Этим детям государство должно дать возможность уметь выжить, дать образование, всевозможные навыки- а вместо этого старый придурок учит их ненавидеть всех. Потом ругают нынешнею молодёжь . Старые совковые извращенцы, умеющие воровать, лгать, которые ради повышенной пенсии готовы продать родину путину - ненавижу вас
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19.12.2020 16:44 Відповісти
Це дуже важливо - їх ніхто не захистить, в них немає батьків і рідних поруч. Вони малі, але вони наші homo sapiens.
І неважко придумати такий алгоритм, де такі злочини будуть розкриватися максимум через місяц. І цього не зможе приховати ніхто.
Це діти і повинні бути постійні перевірки.
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19.12.2020 17:51 Відповісти
один писюном на пианине играет,другой...
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19.12.2020 16:49 Відповісти
Когда начнем называть всё своими именами?
Не разврат а растление!
Разврат - удовольствие, вопреки морали общества.
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19.12.2020 16:59 Відповісти
А то что *наша* власть то же самое делает со всеми украинцами и предлогает потерпеть то ничего страшного?
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19.12.2020 16:59 Відповісти
Але ж українці повнолітні?
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19.12.2020 17:33 Відповісти
Слуга воспитанников
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19.12.2020 17:08 Відповісти
- а как менты узнали?
- дочка мента папе похвасталась... .
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19.12.2020 17:17 Відповісти
А треба б щоб і директору слово дали, раз на нього така підозра лягає, там скоріше всього що він на пенсію не хотів йти, а посада така що там є що ділити.
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19.12.2020 17:42 Відповісти
Теперь ему будут давать потрогать волосатые мужики. Это будет их "секретик"
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19.12.2020 18:19 Відповісти
А вы еще спрашиваете, кто голосовал на одесчине за педофила петушария и его говнопартию. Такие же педофилы и голосовали, типа этого руководителя.
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19.12.2020 18:21 Відповісти
На зоні щоранку він вставатиме з відчуттям, ніби його трахнув ешелон з металоломом.
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19.12.2020 21:10 Відповісти
Я дивуюся тому що всі за малим винятком у темі.
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19.12.2020 22:05 Відповісти
 
 