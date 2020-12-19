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карантин (16728) Швейцария (601) коронавирус (17040)

Швейцария вводит усиленный карантин из-за коронавируса

Швейцария вводит усиленный карантин из-за коронавируса

Во вторник в Швейцарии введут усиленный карантин из-за фиксации роста количества случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает The Local, рестораны и бары закроются, будет разрешено работать только на вынос. Спортивные, культурные и развлекательные мероприятия будут запрещены с 22 декабря до 22 января.

Продуктовые магазины закрываться не будут, однако количество посетителей, которые одновременно смогут находится внутри, будет ограничиваться и зависеть от размера бизнеса.

В Швейцарии, стране с населением около 8,6 миллиона человек, регистрируется более 4000 новых случаев заболевания и 100 случаев смерти каждый день.

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Топ комментарии
+5
Интересно, как на это реагируют швейцарские ФОПы?
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19.12.2020 16:52
+5
"Танюша" - ты криптокацап, пишущий українською и разгоняющий кремлевский дискурс, верно?
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19.12.2020 17:13
+4
В странах свободного мира диктатура закона, а не цирковое шапито-представление. Поэтому в Европе люди живут, а ты существуешь.
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19.12.2020 16:58
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Интересно, как на это реагируют швейцарские ФОПы?
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19.12.2020 16:52 Ответить
Палатки ставят. Нет?
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19.12.2020 16:55 Ответить
В странах свободного мира диктатура закона, а не цирковое шапито-представление. Поэтому в Европе люди живут, а ты существуешь.
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19.12.2020 16:58 Ответить
Яке це має відношення до теми?
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19.12.2020 17:01 Ответить
Це ти https://censor.net/ru/user/472499а запитай. В Європі переважно люди законослухняні. Як що влада їм каже, що сидить дома, то будуть сидіти. Бо в ЄС влада за людей думає, а ні за себе. Тому в Європі люди й живуть краще. Чому зелена влада не проваджує карантин? "Праздники оп-ца-ца наше всьо"?
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19.12.2020 17:44 Ответить
В Украине не много тяжелей усадить людей по домам.
Помощи от государства нет, заначки на долго не хватает, им работать нужно .
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19.12.2020 17:58 Ответить
Не помощи нет, а государства нет. Зеленая власть призналась, что забыла про кислород для больниц, вспомнив только через полгода, как поступили десятки миллиардов гривен на Ковидный фонд. В какой стране мира есть Ковидный фонд и деньги из него тратят на строительство дорог во время эпидемии, а?
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19.12.2020 18:04 Ответить
Во всех странах бывшего союза кроме прибалтов бардак .
В этих же странах выбирают гречкой и задницей
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19.12.2020 18:31 Ответить
Да, только не "прибалтов", а "граждан стран Балтии".
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19.12.2020 18:58 Ответить
Да, сглупил ...
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19.12.2020 21:21 Ответить
Тут також багато ковідіотів. Але влада їх виховує штрафами . Наприклад, штраф за порушення перебування на карантині після приїзду з червоної зони до 11 тис. Дол.США. В сусідній Франції - 150 євро за виїзд за межі дозволеної зони. Чатує дорожна поліція. І навіть ці 150 євро роблять свою справу.
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19.12.2020 18:08 Ответить
В Германии в землях Баварии комендантский час с 21 часа, нарушение штраф 500 евро.
И полиции по барабану что ты не верующий в вирус
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19.12.2020 18:33 Ответить
А в Австралии нет маски -200 долларов , нарушил самоизоляцию - 20 000 долларов , повторное нарушение - ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ изоляция с помощью полиции , и никаких нарушений прав человека ....
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19.12.2020 21:38 Ответить
золотые слова. только нашему быдлу (я их даже народом не называю, не то что гражданами) твои слова ругательные))) им бы тыще от гос-ва получать на хлеб с водой и им хватит
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19.12.2020 19:47 Ответить
Швейцарські ФОПи отримують такі субсидії, що можуть сидіти на карантині хоч пожиттєво.
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19.12.2020 17:01 Ответить
Швейцарцы на референдуме отказались от внедрения "гарантированного дохода", на котором ВСЕ могли бы сидеть пожизненно и не работать! Так что твоё балабольство мимо
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19.12.2020 17:09 Ответить
До чого тут давній референдум до 2020 року?
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19.12.2020 17:12 Ответить
https://www.swissinfo.ch/eng/global-recession_surviving-covid-19--the-swiss-economy-s-strengths-and-weaknesses/45677494

The CHF10 billion ($10.3 billion) in emergency aid announced by the Swiss government on March 13 was increased to CHF40 billion on March 20 and then to CHF60 billion on April 3. With this money, which is far from final, the government intends to implement measures to stem the economic and social consequences of the coronavirus pandemic. In particular, they will serve to provide liquidity for companies, prevent redundancies as far as possible and cover the loss of earnings of employees.
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19.12.2020 17:14 Ответить
Аби ляпнути щось. Телепень.
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19.12.2020 17:14 Ответить
Швейцарські фопи від податків не ухиляються
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19.12.2020 17:19 Ответить
В тебе є судові вироки, за якими українські ухиляються?
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19.12.2020 17:34 Ответить
а сколько наши фопы платят налогов? 2200? пусть засунут себе в зад эти копейки
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19.12.2020 19:52 Ответить
в Швейцарії ФОПи не голосують по пріколу
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19.12.2020 17:07 Ответить
Ну и?
В чём связь с коронавирусом и карантином?
Абы ляпнуть?
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19.12.2020 18:01 Ответить
На праздники?
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19.12.2020 16:53 Ответить
С 22.12 по 22.01.
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19.12.2020 16:53 Ответить
Ех.... Улюблена країна ковід-дисидентів....
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19.12.2020 16:58 Ответить
Ты с Швецией перепутал
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19.12.2020 17:10 Ответить
Ні. Швеція здалася ще раніше. Просять допомоги:
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9043261/Sweden-coronavirus-Intensive-care-beds-running-low-amid-soaring-cases.html
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19.12.2020 17:12 Ответить
Просять або "можуть попросити"? Нікчемний брехунець.

https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4833

There are 1989 people with covid-19 in Sweden's hospitals with 258 in ICUs, 78% of the country's capacity.

Це в них 300 ліжок в інтенсивній терапії на 10 мільйонів населення? Дивно, що досі колапсу не сталося.
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19.12.2020 17:21 Ответить
Класний у тебе совковий сервіз в совковій ;стєнкє:. Бабусина квартира в спадок перейшла?
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19.12.2020 17:34 Ответить
Екстрасенс з тебе ніякий.
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19.12.2020 17:36 Ответить
Та не соромся. До речі, а чому фотка 2012 року? Добре їла останні вісім років?
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19.12.2020 17:38 Ответить
Це нова методичка ковідообдристаних дрочерів-нікчем?
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19.12.2020 17:40 Ответить
Від людей з медичною освітою.
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19.12.2020 17:53 Ответить
І шо вони є експертами в совкових сервізах? Цікаві в тебе джерела інформації.
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19.12.2020 17:56 Ответить
А шо там 95гомноквартал не выступает?
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19.12.2020 17:00 Ответить
І що це підтверджує окрім того, що Клаус Шваб зі своїм WEForum може купити будь-якого політика?
Що в Швейцарії так само використовують фальшиві тести для встановлення фальшивих діагнозів для створення видимості страшної статистики, яка б виправдала локдаун?

В реальності заповнення палат інтенсивної терапії з літа тут майже не змінилося. Це єдиний показник, на який треба було б спиратися. В адекватному світі.
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19.12.2020 17:10 Ответить
"Танюша" - ты криптокацап, пишущий українською и разгоняющий кремлевский дискурс, верно?
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19.12.2020 17:13 Ответить
З трьома деактивами, до речі.
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19.12.2020 17:14 Ответить
https://www.weforum.org/great-reset/

Ага. Створено особисто ******. Яке ж ти нікчемне.
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19.12.2020 17:17 Ответить
Жіноча щотижнева інтернет-газета. Підтримує РФ в її завойовницьких війнах.
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19.12.2020 17:20 Ответить
Ти - дебіл.
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19.12.2020 17:21 Ответить
Я бодай брови блисккітками не малюю і ;фєнєчок; не ношу. А совковий сервіз в совковій ;стєнкє;- це взагалі щось із чимсь.
І ще... Пуш-ап-чула, ні?
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19.12.2020 17:37 Ответить
Припиняй їсти мухомори, нікчема.
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19.12.2020 17:39 Ответить
Та все ж на фоткі видно.
Точніше....

Нічого не видно....
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19.12.2020 17:52 Ответить
Не видно, бо тебе лихоманить. Наркоша.
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19.12.2020 17:55 Ответить
Не нервуйся, Танюша.
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19.12.2020 18:00 Ответить
Любите спілкуватись з конченими тролями?? Чи у вас просто відсутня кнопка спам?
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19.12.2020 22:24 Ответить
Надія помирає останньою. А дарма.
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19.12.2020 22:25 Ответить
Це лайно чи не ольгінець, судячи з того, що він іноді несе..
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19.12.2020 22:33 Ответить
З Швейцарії пишеш, любителька натурпродукту в вигляді ;урінотерапії;?
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19.12.2020 17:13 Ответить
Т.е., в этом жутком заговоре участвует абсолютно весь медперсонал Мира? Поясните механизм , будь ласка.
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19.12.2020 17:42 Ответить
Все доволі просто. Медперсонал не є вченими. Вони виконують протоколи, які надходять зверху. За виконання - премії. За не виконання - звільнення та навіть арешти.
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19.12.2020 17:45 Ответить
И шо, кого-то уже арестовали? И как можно шо-то приказать сверху доктору из частной клиники?
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19.12.2020 17:46 Ответить
Так. Були випадки і в Данії, і в Швейцарії, і в Латвії. Це ті, про які точно знаю.

Наказати не можна, а вмотивувати - запросто.
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19.12.2020 17:50 Ответить
Так можно ссылочку на аресты и репресии?
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19.12.2020 17:51 Ответить
То хто вам заважає обрати інший, кращий світ? Де розглядають лише правдиву, як на ваш смак, статистику. Де від вас ніхто не вимагає носити маски. І де нема тих, кого ви вважаєте дебілами?
Якщо не світ, то, кінець кінцем, чом би вам не обрати інший форум, де нема таких агресивних дописувачів, які закидають в спам і жаліються адміністрації. Де адміни поділяють ваші погляди, що усі віруси, навіть комп'ютерні - це вигадки світової закуліси. Якого біса витрачати власний час, на доведення "ідіотам" їх нікчемності, хіба що існує якийсь у цьому персональний інтерес?
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19.12.2020 19:08 Ответить
А ви не помітили, що локдауни та інша карантинна маячня зачіпає усіх? Як би принаймні 2/3 населення перестали носити маски як символ віри в нову коронарелігію, усвідомили, що єдина пандемія в світі - це пандемія фальшивих тестів та фальшивих діагнозів.
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19.12.2020 19:13 Ответить
То усе це перевертання світу з ніг на голову швидко б закінчилося.

Який, інший світ?
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19.12.2020 19:14 Ответить
Кращий. Вам виписати рецепта?
Люди взагалі, брешуть чи не кожне третє слово. І як ви із цими потворами живете?
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19.12.2020 19:28 Ответить
Рецепта? Якась наркота? Мені це нецікаво.

"І як ви із цими потворами живете?"

Я "живу" (взаємодію) з тими людьми, які мені приємні. Але необхідність доступу до різних послуг ніхто не відміняв. І саме тоді ************ з квестом "надягни маску", при тому розуміючи, що маска жодним чином не впливає на рівень вірусного навантаження. От Вам подобається виконувати безглузді дії під примусом чи ризиком штрафів?
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19.12.2020 19:39 Ответить
Дві таблетки.
Швейцарія вводить посилений карантин через коронавірус - Цензор.НЕТ 5820
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19.12.2020 19:48 Ответить
Далі буде квест "вколи вакцину" і ще багато інших.
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19.12.2020 19:40 Ответить
Гадаєте, вам вколють ту, що болітиме більше?
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19.12.2020 19:49 Ответить
Людям ніяка непотрібна.
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19.12.2020 21:22 Ответить
Ви це за всіх вирішили?
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19.12.2020 22:39 Ответить
Це здоровий глузд. Так само як бути проти самогубств.
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19.12.2020 23:02 Ответить
А ще проти абортів?
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19.12.2020 23:08 Ответить
"моє тіло - моє діло"
за аборти і проти будь-якої дискримінації антивакцинаторів
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19.12.2020 23:20 Ответить
То якого біса ви самі лізете в справи інших, якщо вам таке не до вподоби?
Чи вам у горлянку вакцину пихають?
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19.12.2020 23:35 Ответить
Почекай трохи, голубчику)
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19.12.2020 23:39 Ответить
ОПЯТЬ - ПО ЧЕМУ, НЕ ПИШУТ,СКОЛЬКО ДАЮТ НА РУКИ КАЖДОМУ ГРАЖДАНИНУ И СКОЛЬКО КАЖДОМУ ПОСТРАДАВШЕМУ БИЗНЕСУ - ВОТ ТОГДА НОВОСТЬ БУДЕТ ПОЛНОЙ
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19.12.2020 17:18 Ответить
Тільки зелена шобла радіє двом сотням смертей щодня
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19.12.2020 17:20 Ответить
Швейцарія вводить посилений карантин через коронавірус - Цензор.НЕТ 5908
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19.12.2020 17:41 Ответить
Просто у канцлера швейцарии (или как там ихнего преза) нет развлекательного бизнеса. Поэтому пора новогодних концертов и корпоративов ему неизвестна, в отличии от квартального идиота, которого интересуют только бабосики за ржаку для быдла, а на здоровье ему насрать
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19.12.2020 18:09 Ответить
неймовірно, але факт: на фото не прапор швейцарії! Прапор швейцарії квадратний, а не прямокутний...
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19.12.2020 23:53 Ответить
 
 