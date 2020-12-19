Швейцарія запроваджує посилений карантин через коронавірус

У вівторок у Швейцарії запровадять посилений карантин через фіксацію зростання кількості випадків зараження коронавірусом.

Як повідомляє The Local, ресторани і бари закриються, буде дозволено працювати тільки на винос. Спортивні, культурні та розважальні заходи будуть заборонені з 22 грудня до 22 січня.

Продуктові магазини закриватися не будуть, однак кількість відвідувачів, які одночасно зможуть перебувати всередині, буде обмежуватися і залежати від розміру бізнесу.

У Швейцарії, країні з населенням близько 8,6 мільйона осіб, реєструється понад 4000 нових випадків захворювання і 100 випадків смерті щодня.

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