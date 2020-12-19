Швейцарія запроваджує посилений карантин через коронавірус
У вівторок у Швейцарії запровадять посилений карантин через фіксацію зростання кількості випадків зараження коронавірусом.
Як повідомляє The Local, ресторани і бари закриються, буде дозволено працювати тільки на винос. Спортивні, культурні та розважальні заходи будуть заборонені з 22 грудня до 22 січня.
Продуктові магазини закриватися не будуть, однак кількість відвідувачів, які одночасно зможуть перебувати всередині, буде обмежуватися і залежати від розміру бізнесу.
У Швейцарії, країні з населенням близько 8,6 мільйона осіб, реєструється понад 4000 нових випадків захворювання і 100 випадків смерті щодня.
Топ коментарі
+5 Стронг Рок
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+4 Kamate Kaora
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Помощи от государства нет, заначки на долго не хватает, им работать нужно .
В этих же странах выбирают гречкой и задницей
И полиции по барабану что ты не верующий в вирус
The CHF10 billion ($10.3 billion) in emergency aid announced by the Swiss government on March 13 was increased to CHF40 billion on March 20 and then to CHF60 billion on April 3. With this money, which is far from final, the government intends to implement measures to stem the economic and social consequences of the coronavirus pandemic. In particular, they will serve to provide liquidity for companies, prevent redundancies as far as possible and cover the loss of earnings of employees.
В чём связь с коронавирусом и карантином?
Абы ляпнуть?
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9043261/Sweden-coronavirus-Intensive-care-beds-running-low-amid-soaring-cases.html
https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4833
There are 1989 people with covid-19 in Sweden's hospitals with 258 in ICUs, 78% of the country's capacity.
Це в них 300 ліжок в інтенсивній терапії на 10 мільйонів населення? Дивно, що досі колапсу не сталося.
Що в Швейцарії так само використовують фальшиві тести для встановлення фальшивих діагнозів для створення видимості страшної статистики, яка б виправдала локдаун?
В реальності заповнення палат інтенсивної терапії з літа тут майже не змінилося. Це єдиний показник, на який треба було б спиратися. В адекватному світі.
Ага. Створено особисто ******. Яке ж ти нікчемне.
І ще... Пуш-ап-чула, ні?
Точніше....
Нічого не видно....
Наказати не можна, а вмотивувати - запросто.
Якщо не світ, то, кінець кінцем, чом би вам не обрати інший форум, де нема таких агресивних дописувачів, які закидають в спам і жаліються адміністрації. Де адміни поділяють ваші погляди, що усі віруси, навіть комп'ютерні - це вигадки світової закуліси. Якого біса витрачати власний час, на доведення "ідіотам" їх нікчемності, хіба що існує якийсь у цьому персональний інтерес?
Який, інший світ?
Люди взагалі, брешуть чи не кожне третє слово. І як ви із цими потворами живете?
"І як ви із цими потворами живете?"
Я "живу" (взаємодію) з тими людьми, які мені приємні. Але необхідність доступу до різних послуг ніхто не відміняв. І саме тоді ************ з квестом "надягни маску", при тому розуміючи, що маска жодним чином не впливає на рівень вірусного навантаження. От Вам подобається виконувати безглузді дії під примусом чи ризиком штрафів?
за аборти і проти будь-якої дискримінації антивакцинаторів
Чи вам у горлянку вакцину пихають?