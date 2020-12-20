Глобальная судебная реформа в Украине начнется в 2021 году, - Зеленский
Реализация глобальной судебной реформы в Украине начнется со следующего года. Уже подготовлено много законов и этапы внедрения.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью для The New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
"Мы запустили Высший антикоррупционный суд, и уже есть приговоры - он работает больше года. Я считаю, что это важно. Сейчас мы "воюем" с некоторыми судьями Конституционного Суда, которые хотят разрушить антикоррупционную структуру в Украине. У них ничего не получится. Мы все это переформатируем. И следующий большой шаг - это глобальная судебная реформа в Украине, которую мы начнем воплощать со следующего года, так как уже подготовлено много законов, подготовленные этапы внедрения этих реформ", - сообщил Зеленский.
Также президент отметил, что много средств, шедших на инфраструктуру, перенаправили на медицину, в частности, на заработные платы врачам. "Все врачи, которые борются с COVID-19, сегодня получают 300% своей заработной платы", - сказал Зеленский.
Кроме того, глава государства отметил, что будет запущена Службы безопасности Украины, которая не будет заниматься экономикой.
Также запущена и фактически закончена реформа прокуратуры, где прокуроры проходили конкурсы.
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Чужих/неугодных можно сажать пачками!
Зеленых жополизов стало в разы больше! За ворье,которое ворует так,как никогда еще не воровали это отдельное достижение ЛохДауна.
https://censor.net/ru/news/3145910/
Это была просто рехформа. А теперь будет глобальная рехформа.
Боюсь не переживем
-- эт точно -- а ещё не доглядели за Конституционным...
В гривнях и в Германии -- чы где?
Эт их ВСЕХ поменять надо
Нифигашечки ж не останется Пять лет минимум ждать выпускиков ВУЗов
А с такими министрами, как зеленая падаль прызначает, выпускники подозреваю будут еще те
Бізнес глобальний повідкривали.
Чекаємо на глобальну судову рехворму, ага..
Глобальный - охватывающий весь земной шар, всемирный
https://censor.net/ru/comments/locate/3237981/01921492-7abd-70af-af9c-8b87a7162264