Глобальная судебная реформа в Украине начнется в 2021 году, - Зеленский

Реализация глобальной судебной реформы в Украине начнется со следующего года. Уже подготовлено много законов и этапы внедрения.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью для The New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Мы запустили Высший антикоррупционный суд, и уже есть приговоры - он работает больше года. Я считаю, что это важно. Сейчас мы "воюем" с некоторыми судьями Конституционного Суда, которые хотят разрушить антикоррупционную структуру в Украине. У них ничего не получится. Мы все это переформатируем. И следующий большой шаг - это глобальная судебная реформа в Украине, которую мы начнем воплощать со следующего года, так как уже подготовлено много законов, подготовленные этапы внедрения этих реформ", - сообщил Зеленский.

Также президент отметил, что много средств, шедших на инфраструктуру, перенаправили на медицину, в частности, на заработные платы врачам. "Все врачи, которые борются с COVID-19, сегодня получают 300% своей заработной платы", - сказал Зеленский.

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Кроме того, глава государства отметил, что будет запущена Службы безопасности Украины, которая не будет заниматься экономикой.

Также запущена и фактически закончена реформа прокуратуры, где прокуроры проходили конкурсы.