Глобальна судова реформа в Україні почнеться у 2021 році, - Зеленський
Реалізація глобальної судової реформи в Україні почнеться з наступного року. Уже підготовлено багато законів і етапи впровадження.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю для The New York Times, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
"Ми запустили Вищий антикорупційний суд, і вже є вироки - він працює понад рік. Я вважаю, що це важливо. Зараз ми "воюємо" з деякими суддями Конституційного Суду, які хочуть зруйнувати антикорупційну структуру в Україні. У них нічого не вийде. Ми все це переформатуємо. І наступний великий етап – це глобальна судова реформа в Україні, яку ми почнемо втілювати з наступного року, тому що вже підготовлено багато законів, підготовлено етапи впровадження цих реформ", - повідомив Зеленський.
Також президент зазначив, що багато коштів, які спрямовувались на інфраструктуру, перенаправили на медицину, зокрема на зарплати лікарям. "Всі лікарі, які борються з COVID-19, сьогодні отримують 300% своєї зарплати", - сказав Зеленський.
Крім того, глава держави зазначив, що буде запущено Службу безпеки України, яка не займатиметься економікою.
Також запущено і фактично закінчено реформу прокуратури, де прокурори проходили конкурси.
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Чужих/неугодных можно сажать пачками!
Зеленых жополизов стало в разы больше! За ворье,которое ворует так,как никогда еще не воровали это отдельное достижение ЛохДауна.
https://censor.net/ru/news/3145910/
Это была просто рехформа. А теперь будет глобальная рехформа.
Боюсь не переживем
-- эт точно -- а ещё не доглядели за Конституционным...
В гривнях и в Германии -- чы где?
Эт их ВСЕХ поменять надо
Нифигашечки ж не останется Пять лет минимум ждать выпускиков ВУЗов
А с такими министрами, как зеленая падаль прызначает, выпускники подозреваю будут еще те
Бізнес глобальний повідкривали.
Чекаємо на глобальну судову рехворму, ага..
Глобальный - охватывающий весь земной шар, всемирный
https://censor.net/ru/comments/locate/3237981/01921492-7abd-70af-af9c-8b87a7162264