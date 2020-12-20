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Новини Судова реформа
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Глобальна судова реформа в Україні почнеться у 2021 році, - Зеленський

Глобальна судова реформа в Україні почнеться у 2021 році, - Зеленський

Реалізація глобальної судової реформи в Україні почнеться з наступного року. Уже підготовлено багато законів і етапи впровадження.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю для The New York Times, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Ми запустили Вищий антикорупційний суд, і вже є вироки - він працює понад рік. Я вважаю, що це важливо. Зараз ми "воюємо" з деякими суддями Конституційного Суду, які хочуть зруйнувати антикорупційну структуру в Україні. У них нічого не вийде. Ми все це переформатуємо. І наступний великий етап – це глобальна судова реформа в Україні, яку ми почнемо втілювати з наступного року, тому що вже підготовлено багато законів, підготовлено етапи впровадження цих реформ", - повідомив Зеленський.

Також президент зазначив, що багато коштів, які спрямовувались на інфраструктуру, перенаправили на медицину, зокрема на зарплати лікарям. "Всі лікарі, які борються з COVID-19, сьогодні отримують 300% своєї зарплати", - сказав Зеленський.

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Крім того, глава держави зазначив, що буде запущено Службу безпеки України, яка не займатиметься економікою.

Також запущено і фактично закінчено реформу прокуратури, де прокурори проходили конкурси.

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) КС (1427) судова реформа (1459)


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Топ коментарі
+22
Українці начувайтесь ,насувається глобальна зелена рехворма!!!))))
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20.12.2020 00:41
+17
Глобальная судебная реформа в Украине начнется в 2021 году, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3357
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20.12.2020 00:50
+15
Стесняюсь спросить, а автор рехформы случайно не портняжка? Ещё "порадовала" фраза - "...что будет запущена СлужбЫ безопасности Украины..." - она или они, по ходу, давно в запущенном состоянии...
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20.12.2020 00:58
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Українці начувайтесь ,насувається глобальна зелена рехворма!!!))))
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20.12.2020 00:41 Відповісти
Потужни судебные рехвормы образца 2014-2019 от сывочолого Гетьмана мы уже увидели, те же гавно-судьи, на которых клейма ставить некуда
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20.12.2020 00:55 Відповісти
Ще потужніші ,бо люстрована гидота повертається на держпосади !!))))
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20.12.2020 00:57 Відповісти
Это кто именно, супер штирлиц всех времён и народов сбу-шник Семочко, с состоянием в 10 лямов долларов и женой, зарегистрированной в базе налогоплатильщиков наРаше, который рвётся на посаду и за компенсациями из госбюджета и которого выследили журналисты ?
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20.12.2020 01:05 Відповісти
І не лише він !!))
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20.12.2020 01:12 Відповісти
На Банковій та Грушевського ,москаль на москалі та москалем погоняє !!))
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20.12.2020 01:14 Відповісти
Это особенно смешно слышать от зебилов, когда в параше у самого зеленского зарегистирированна недвижимость ПОСЛЕ 14 года. И бизнес, НОВЫЙ, новые проекты с парашей тоже.
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20.12.2020 04:01 Відповісти
Що там з Сімочко? Слідство, звинувачення? Чи наріду задовольнився передвиборочними випорожненнями беніного бігуса?
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20.12.2020 12:11 Відповісти
Увидели. Увидели как под шмарклей депутаты первым делом "лишением неприкосновенности" забетонировали НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ СВОИХ.
Чужих/неугодных можно сажать пачками!
Зеленых жополизов стало в разы больше! За ворье,которое ворует так,как никогда еще не воровали это отдельное достижение ЛохДауна.
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20.12.2020 10:38 Відповісти
Эта рехформа длится уже 1.5 года

https://censor.net/ru/news/3145910/
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20.12.2020 04:02 Відповісти
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20.12.2020 07:49 Відповісти
Эта рехформа длится уже 1.5 года
Это была просто рехформа. А теперь будет глобальная рехформа.
Боюсь не переживем
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20.12.2020 14:52 Відповісти
-- ховайся!
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20.12.2020 00:45 Відповісти
Хто не заховався,то Зеля невинний,вас поперджали !!)))
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20.12.2020 00:49 Відповісти
я представляю что хотят начудить эти зеленые вундеркинды с судебной веткой власти !!!
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20.12.2020 00:46 Відповісти
Маячня річ неосяжна і її збагнути неможливо!!!)))
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20.12.2020 00:52 Відповісти
Прийдется весна - буде реформа суддів, така, як ті які з «минулої весни вже по саджали».
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20.12.2020 00:47 Відповісти
Це ті, яких "запустили" !!!))
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20.12.2020 00:54 Відповісти
Мы запустили Высший антикоррупционный суд
-- эт точно -- а ещё не доглядели за Конституционным...
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20.12.2020 00:47 Відповісти
ясно... в 2021 примеру КС последуют все суды Украины, включая даже городские и районные и нагнут всех вас разом....главное взять все під особистий контроль)
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20.12.2020 00:47 Відповісти
"Все врачи, которые борются с COVID-19, сегодня получают 300% своей заработной платы", - сказал Зеленский.
В гривнях и в Германии -- чы где?
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20.12.2020 00:50 Відповісти
Глобальная судебная реформа в Украине начнется в 2021 году, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3357
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20.12.2020 00:50 Відповісти
Так він "болт поклав" на "своїх" - не прийшов на роковини пам"яті жертв Голокосту... що вже казать про якусь ПЦУ...
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20.12.2020 05:45 Відповісти
А ты хотел, чтобы он со свечкой постоял, как стояли януковощ, кучма, барыга...? Самые богобоязненные...
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20.12.2020 09:42 Відповісти
що дивного - у нього інша "віра" та цілі...
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20.12.2020 10:56 Відповісти
После всех зеленых "реформ" начало очередной ничего хорошего не предвещает...
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20.12.2020 00:56 Відповісти
С такими отмороженными судейскими как у нас не поможет и еженедельная децимация.
Эт их ВСЕХ поменять надо
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20.12.2020 00:57 Відповісти
Як реформувати на 100% корумповану систему ??? Є лише один засіб,повний демонтаж !!)))
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20.12.2020 00:59 Відповісти
Ту так демонтировали, а монтировать шо?
Нифигашечки ж не останется Пять лет минимум ждать выпускиков ВУЗов
А с такими министрами, как зеленая падаль прызначает, выпускники подозреваю будут еще те
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20.12.2020 01:04 Відповісти
Підрахуй навчить !!!)))
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20.12.2020 01:05 Відповісти
Зеля красавчик! -- можэ мне срастётся как-нить -- с Беней о нём поспорить -- где-нить, лет через 5 -- на каком-нить пляжу, с какими-нить пальмами? *)
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20.12.2020 00:57 Відповісти
Стесняюсь спросить, а автор рехформы случайно не портняжка? Ещё "порадовала" фраза - "...что будет запущена СлужбЫ безопасности Украины..." - она или они, по ходу, давно в запущенном состоянии...
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20.12.2020 00:58 Відповісти
Вони разом з Бубочкой в простраціі блукают !!)))
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20.12.2020 01:00 Відповісти
Портянка
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20.12.2020 09:53 Відповісти
Да-да, знаємо, "жить будєт лучьше, жить будєт вєсєлєй!"
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20.12.2020 01:00 Відповісти
"Жизнь моя жестянка да ну её в болото" !!!)))
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20.12.2020 01:03 Відповісти
Законы Хаммурапи
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20.12.2020 01:03 Відповісти
лохи схавают ))
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20.12.2020 01:05 Відповісти
Хрумкают ,лише вуха шевеляться !!!)))
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20.12.2020 01:11 Відповісти
Чомусь мені вже моторошно. Мабуть тому, що цю реформу очолять Вовки.
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20.12.2020 01:06 Відповісти
Антикоррупционный суд был полностью сформирован прошлой властью. Зеленский только дождался завершения ремонта в помещениях и "запустил".) Много наобещал. Да вы даже елку не смогли запустить без казусов.
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20.12.2020 01:16 Відповісти
А в Словакии сейчас судей полным ходом садят за взятки - ОПЕРАЦИЯ «ОЧИЩЕНИЕ»
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20.12.2020 01:26 Відповісти
Глобальная? Тобто, загальносвiтова? Нелоху кто-то сказал, шо оно - президент Мира?
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20.12.2020 03:21 Відповісти
Вова ще й сам не знає що там буде ... але стаття в NYT, є стаття в NYT...тому і ропинається... хоч це і не допоможе ні самому Вові ні Єрмаку, ні їхньому тихому болітцю...
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20.12.2020 05:52 Відповісти
Если будет реализовано то, что сказал Зеленский о сбу- в части того, что ее удалят от экономики , то это уже огромный плюс. А то у нас все правоохранительные органы почему-то контролируют таможню. А коррупция от этого только растёт
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20.12.2020 07:36 Відповісти
Ха-ха, купились на очередную ложь Шмаркли?
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20.12.2020 10:30 Відповісти
Вже купа інвесторів до нас вистоїлась.
Бізнес глобальний повідкривали.
Чекаємо на глобальну судову рехворму, ага..
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20.12.2020 09:00 Відповісти
Даешь закон аналог второй поправки конституции сша. Люди ииеют право на бемократию, и защиту ее и себя..
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20.12.2020 09:32 Відповісти
Глобальна судова реформа в Україні почнеться у 2021 році, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8510
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20.12.2020 09:53 Відповісти
Что , Зеленского судить будем?
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20.12.2020 10:02 Відповісти
Нет народ судить будем. Он заслуживает. Как минимум тупостью своей.
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20.12.2020 15:12 Відповісти
Всей реформы-это ввести жесткую ответственность судей за принимаемые решения и публичность.Неприкасаемых в стране не может быть-никто не может быть выше Закона
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20.12.2020 10:15 Відповісти
после реформы зелени, что-то страшно жить будет.
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20.12.2020 10:22 Відповісти
В СССР была такая детская книжка "Фантазии Веснухина". Ну так это просто детский лепет по сравнению с фантазиями Шмаркли.
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20.12.2020 10:28 Відповісти
Вовков теперь будет много!
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20.12.2020 10:30 Відповісти
Уберите Портнова и Богданова!
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20.12.2020 10:51 Відповісти
"Глобальная судебная реформа в Украине начнется в 2021 году, - Зеленский" - судебную реформу ещё Кучма начал. - https://racurs.ua/2417-sudebnaya-reforma-v-ukraine-2001-2010-gody.html Судебная реформа в Украине: 2001−2010 годы. Судебная реформа в Украине в период с 2005 по 2010 год
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20.12.2020 11:05 Відповісти
всё это будет если ОНО уйдет в новогоднем обращении с поста...иначе-нет. Так оно уже собирается надо понимать?)))
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20.12.2020 11:08 Відповісти
Мы запустили Высший антикоррупционный суд? Яке відношення має шмаркля до ВАКС? Клоун брехливий.
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20.12.2020 11:12 Відповісти
Президент Зеленский не знает значение слова «глобальный». Ты бы, Вовочка, спросил у своей мамы сначала, или книжечки полистал соответствующие - перед тем, как давать интервью западным средствам информации. Твой высер означает буквально, что «в Украине начнётся судебная реформа в мировом масштабе». Прикольно звучит, правда? Чем безграмотнее президент страны, тем больше над ней смеются, тем больше обречена твоя «глобальная реформа» на провал.
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20.12.2020 11:16 Відповісти
Враньё и попытка делать хорошую мину при плохой игре в надежде получить денег.
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20.12.2020 11:23 Відповісти
Петя Соевый тоже обещал судебную реформу. И где она? У клованов затея тоже завершится пустозвонством.
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20.12.2020 11:50 Відповісти
Зрозуміло, чому портнов, зі своїм собачим ротом, зник з медіапростору. Ще одну "судову реформу" ВАЗеленського стряпає.
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20.12.2020 12:15 Відповісти
Скорее всего она напомнит - водоворот г@вна в болоте.
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20.12.2020 12:40 Відповісти
этот мамин поц знает хоть значение слова глобальный?
Глобальный - охватывающий весь земной шар, всемирный
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20.12.2020 14:23 Відповісти
Очередной бред и наглое враньё клоуна!!
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20.12.2020 14:31 Відповісти
Если рехворма такая же как и при Петре Алексеиче, то можно и не начинать.
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20.12.2020 14:35 Відповісти
Ну, міжрегіональна вже відбулася. Всеукраїнська також завершилася з гідністю. А тепер почнеться глобальна.
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20.12.2020 14:39 Відповісти
---Головний равен. посилаючи синів ізраїлівих підкоряти Світ наставляв : Йдіть у адвокати. фінанси.лікарі...За цією аналогією парто--КДБ-істські шамани на розвалиинах --СРСР видавали вказівки своїм агентам в Україні : вівддавайте синів своїх і доньок у прокуратури .суди . бізнес ... Перед першими стояло призначення ---навернути всіх євреїв .до великого Сіону . а для других ---це посіяти своїм терором зневіру українців у можливість мати свою незалежну державність... І як бачимо/ із облуди --73% / це їм чудово вдається...Україна . сьогодні. напівдорозі до московсько--кремлівського стійла ...
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20.12.2020 14:44 Відповісти
Глобальный судебный коллапс в Украине начнется в 2021 году, - Зеленский
https://censor.net/ru/comments/locate/3237981/01921492-7abd-70af-af9c-8b87a7162264
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20.12.2020 15:14 Відповісти
То что сейчас хуже коллапса.
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20.12.2020 19:23 Відповісти
Ну мне как юристу интересно что это за глобальная реформа. Я так понимаю что выстраивают судей всех уровней перед пулеметом "Максим" и расстреливают без суда и следствия. Тем восстанавливают доверие граждан к судам. И после этого над паращей кровью расстреляных надирают новых.Вот собствнно и все. Ноя думаю, что шоумен выкатит очередную иллюзию. Наверное он подозревает что пора собирать скрипочку и валить, а то обманутые голосовавшие разорвут его.Или контракт с заказчиками пока не позволяет делать это открыто.А зря .... На нервах и судьбу Каддафи можно заработать.
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20.12.2020 15:16 Відповісти
Не нужно ждать он гения современности великих свершений, все намного проще: Рейтинг падает - надо что нибудь пиз...уть чтобы лохам глаза замылило.
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20.12.2020 15:42 Відповісти
звучит как угроза космического масштаба... аж страшно!...
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20.12.2020 15:37 Відповісти
Я так понял что ты коррумпированый судья.
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20.12.2020 19:19 Відповісти
о-о-о-о-чень корррумпированный!!!
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26.12.2020 22:45 Відповісти
Лень комментировать....
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20.12.2020 16:06 Відповісти
Зеленскому главное не обращать внимания, на гавнометов которые его критикуют без основательно, и гнуть свою линию. Просто не пойму какой смысл критиковать президента за реформу которую он еще даже не начал.
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20.12.2020 19:22 Відповісти
 
 