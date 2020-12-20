Глобальна судова реформа в Україні почнеться у 2021 році, - Зеленський

Реалізація глобальної судової реформи в Україні почнеться з наступного року. Уже підготовлено багато законів і етапи впровадження.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю для The New York Times, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Ми запустили Вищий антикорупційний суд, і вже є вироки - він працює понад рік. Я вважаю, що це важливо. Зараз ми "воюємо" з деякими суддями Конституційного Суду, які хочуть зруйнувати антикорупційну структуру в Україні. У них нічого не вийде. Ми все це переформатуємо. І наступний великий етап – це глобальна судова реформа в Україні, яку ми почнемо втілювати з наступного року, тому що вже підготовлено багато законів, підготовлено етапи впровадження цих реформ", - повідомив Зеленський.

Також президент зазначив, що багато коштів, які спрямовувались на інфраструктуру, перенаправили на медицину, зокрема на зарплати лікарям. "Всі лікарі, які борються з COVID-19, сьогодні отримують 300% своєї зарплати", - сказав Зеленський.

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Крім того, глава держави зазначив, що буде запущено Службу безпеки України, яка не займатиметься економікою.

Також запущено і фактично закінчено реформу прокуратури, де прокурори проходили конкурси.