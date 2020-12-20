Оккупанты за минувшие сутки 7 раз обстреляли позиции ОС, потерь нет

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки, 19 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наемники открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия вблизи Пивденного. Недалеко от населенного пункта Шумы противник вел огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также с помощью пулеметов враг совершил провокационный обстрел наших позиций в пригороде Авдеевки - в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". А вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Враждебная огневая активность была замечена и неподалеку от Павлополя, где для корректировки огня из АГС враг применил БПЛА. Пролет беспилотника над линией разграничения зафиксировали и возле Водяного.

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"С начала текущих суток, 20 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина", - добавили в штабе.