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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты за минувшие сутки 7 раз обстреляли позиции ОС, потерь нет

Оккупанты за минувшие сутки 7 раз обстреляли позиции ОС, потерь нет

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки, 19 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наемники открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия вблизи Пивденного. Недалеко от населенного пункта Шумы противник вел огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также с помощью пулеметов враг совершил провокационный обстрел наших позиций в пригороде Авдеевки - в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". А вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Враждебная огневая активность была замечена и неподалеку от Павлополя, где для корректировки огня из АГС враг применил БПЛА. Пролет беспилотника над линией разграничения зафиксировали и возле Водяного.

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"С начала текущих суток, 20 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина", - добавили в штабе.

Оккупанты за минувшие сутки 7 раз обстреляли позиции ОС, потерь нет 01

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То у кацапів закінчились "нерикошетні" патрони... Пога новий гумконвой посилать... Під Різдво...
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20.12.2020 08:24 Ответить
Оккупанты за минувшие сутки 7 раз обстреляли позиции ОС, потерь нет - Цензор.НЕТ 2198
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20.12.2020 08:27 Ответить
Окупанти за минулу добу 7 разів обстріляли позиції ОС, втрат немає - Цензор.НЕТ 4136
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20.12.2020 09:42 Ответить
Окупанти за минулу добу 7 разів обстріляли позиції ОС, втрат немає - Цензор.НЕТ 7271

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20.12.2020 11:43 Ответить
Бережи вас Господь, рідненькі, від "неприцільного" вогню зеленського перемир'я.
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20.12.2020 12:27 Ответить
Наших обстрілюють а ми соблюдаем "режим прекращения огня"? І до поки оце все буде тягтися?
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20.12.2020 18:14 Ответить
 
 