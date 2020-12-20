Окупанти за минулу добу 7 разів обстріляли позиції ОС, втрат немає

За минулу добу російські найманці на Донбасі 7 разів порушили режим припинення вогню, українські військовослужбовці не постраждали.

Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу, 19 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню. Серед наших захисників бойових втрат і поранень немає", - йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" найманці відкривали вогонь із гранатометів і стрілецької зброї поблизу Південного. Неподалік населеного пункту Шуми противник вів вогонь у бік українських позицій з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Також за допомогою кулеметів ворог зробив провокаційний обстріл наших позицій у передмісті Авдіївки - в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". А поблизу Водяного - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Ворожа вогнева активність була помічена і неподалік Павлополя, де для коригування вогню з АГС ворог застосував БПЛА. Проліт безпілотника над лінією розмежування зафіксували і біля Водяного.

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"Від початку поточної доби, 20 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Уздовж всієї лінії розмежування спостерігається тиша", - додали в штабі.