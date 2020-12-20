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Окупанти за минулу добу 7 разів обстріляли позиції ОС, втрат немає

Окупанти за минулу добу 7 разів обстріляли позиції ОС, втрат немає

За минулу добу російські найманці на Донбасі 7 разів порушили режим припинення вогню, українські військовослужбовці не постраждали.

Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу, 19 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню. Серед наших захисників бойових втрат і поранень немає", - йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" найманці відкривали вогонь із гранатометів і стрілецької зброї поблизу Південного. Неподалік населеного пункту Шуми противник вів вогонь у бік українських позицій з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Також за допомогою кулеметів ворог зробив провокаційний обстріл наших позицій у передмісті Авдіївки - в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". А поблизу Водяного - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Ворожа вогнева активність була помічена і неподалік Павлополя, де для коригування вогню з АГС ворог застосував БПЛА. Проліт безпілотника над лінією розмежування зафіксували і біля Водяного.

Читайте також: Терористи стріляли з великокаліберних кулеметів і гранатометів поблизу Шумів та Авдіївки, безпілотник ворога перетнув лінію розмежування, - штаб ООС

"Від початку поточної доби, 20 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Уздовж всієї лінії розмежування спостерігається тиша", - додали в штабі.

Окупанти за минулу добу 7 разів обстріляли позиції ОС, втрат немає 01

Автор: 

обстріл (28486) росія (65191) Донбас (22356) перемир’я (942) операція Об’єднаних сил (6725)


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То у кацапів закінчились "нерикошетні" патрони... Пога новий гумконвой посилать... Під Різдво...
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20.12.2020 08:24 Відповісти
Оккупанты за минувшие сутки 7 раз обстреляли позиции ОС, потерь нет - Цензор.НЕТ 2198
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20.12.2020 08:27 Відповісти
Окупанти за минулу добу 7 разів обстріляли позиції ОС, втрат немає - Цензор.НЕТ 4136
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20.12.2020 09:42 Відповісти
Окупанти за минулу добу 7 разів обстріляли позиції ОС, втрат немає - Цензор.НЕТ 7271

...
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20.12.2020 11:43 Відповісти
Бережи вас Господь, рідненькі, від "неприцільного" вогню зеленського перемир'я.
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20.12.2020 12:27 Відповісти
Наших обстрілюють а ми соблюдаем "режим прекращения огня"? І до поки оце все буде тягтися?
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20.12.2020 18:14 Відповісти
 
 