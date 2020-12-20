Зеленский: "С олигархом Порошенко не готов сотрудничать"
Президент Украины Владимир Зеленский не готов сотрудничать с некоторыми представителями крупного бизнеса в ущерб интересам Украины, однако с отдельными партиями допускает такую возможность.
Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью изданию The New York Times, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
Президент отметил, что среди финансовых групп, которые хотят влиять на процессы в стране - финансовые группы Медведчука и Порошенко, которые также представлены в парламенте: "Есть влияние крупных финансовых групп, которых иногда называют олигархами, на всех депутатов всех партий. Никому не выгодно большинство партии "Слуг народа".
При этом Зеленский подчеркнул, что с лидером "ЕС" Петром Порошенко он сотрудничать не готов.
"С олигархом Порошенко не готов сотрудничать. Если в пределах депутатского корпуса кто-то предлагает какие-то хорошие инициативы, то я знаю, что все депутаты между собой сотрудничают. Все, что на благо Украины, - окей. Все, что связано с какими-то вещами, с лоббизмом или рисками для Украины, - я не готов", - сказал Зеленский.
Также Зеленский отметил, что "слишком много интересантов, чтобы тормозить реформы, которые хочет делать президент с партией... на кого-то влияют - по-разному, психологически".
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шпагат нашого акробата - одна нога в Вашингтоні а друга в Москві.
однак і там і там відкрито насміхаються над нашим акробатом
Как смешно слышать от этого дерьма текст, который он зазубрил с бумажки и не понимает смысла того, что оно произносит.
А все напечатанное от его имени - понятно всем, что оно и написать грамотно не может. Какая-то скотина сидит и все пишет за него.
Сгинь, падла!!!!
Відповідне опитування https://dif.org.ua/article/shcho-perezhili-ukraina-ta-svit-u-2020-rotsi-y-chogo-nam-chekati-2021-go-politichni-y-ekonomichni-prognozi#_Toc59385783 оприлюднив Фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва.
Так, Зеленського назвали "політиком року" 14,5% респондентів. Водночас "невдахою року" його вважають 28% опитаних.
Друге місце у обох рейтингах посів п'ятий президент https://espreso.tv/article/2019/01/28/20_faktiv_iz_zhyttya_petra_poroshenka Петро Порошенко . "Політиком року" і "невдахою року" його назвали відповідно 9,2% і 13,8%.
У свою чергу 25,9% заявили, що "політиків року" нема, а 16,2% не змогли дати відповідь на це запитання.
"Невдахи року" відсутні на думку 6,1% опитаних, не змогли відповісти про них 26,5%.
Опитування проведене з 5 до 13 грудня 2020 року фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) серед 2004 респондентів в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій.