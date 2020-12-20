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Зеленский: "С олигархом Порошенко не готов сотрудничать"

Зеленский:

Президент Украины Владимир Зеленский не готов сотрудничать с некоторыми представителями крупного бизнеса в ущерб интересам Украины, однако с отдельными партиями допускает такую возможность.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью изданию The New York Times, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Президент отметил, что среди финансовых групп, которые хотят влиять на процессы в стране - финансовые группы Медведчука и Порошенко, которые также представлены в парламенте: "Есть влияние крупных финансовых групп, которых иногда называют олигархами, на всех депутатов всех партий. Никому не выгодно большинство партии "Слуг народа".

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При этом Зеленский подчеркнул, что с лидером "ЕС" Петром Порошенко он сотрудничать не готов.

"С олигархом Порошенко не готов сотрудничать. Если в пределах депутатского корпуса кто-то предлагает какие-то хорошие инициативы, то я знаю, что все депутаты между собой сотрудничают. Все, что на благо Украины, - окей. Все, что связано с какими-то вещами, с лоббизмом или рисками для Украины, - я не готов", - сказал Зеленский.

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Также Зеленский отметил, что "слишком много интересантов, чтобы тормозить реформы, которые хочет делать президент с партией... на кого-то влияют - по-разному, психологически".

Зеленский Владимир (20365) Порошенко Петр (19602)


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Топ комментарии
+181
сказал клоун из жопы у которого торчит рука бени
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20.12.2020 09:14
+98
А с другими олигархами даже очень готов.
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20.12.2020 09:16
+89
Знов Порошенко дитині наснився
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20.12.2020 09:18
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ой Вань смотри какие клоуны, рот хоть завязочки пришей, и все такие размалеванны и голос как у алкашей. ой Вань умру от акробатика, смотри как вертится нахал.
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21.12.2020 04:15 Ответить
як колись казав Борис ФІлатов - акробати сіли в шпагаті.
шпагат нашого акробата - одна нога в Вашингтоні а друга в Москві.
однак і там і там відкрито насміхаються над нашим акробатом
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21.12.2020 04:22 Ответить
Господи....когда уже этот недоумок угомонится!?
Как смешно слышать от этого дерьма текст, который он зазубрил с бумажки и не понимает смысла того, что оно произносит.
А все напечатанное от его имени - понятно всем, что оно и написать грамотно не может. Какая-то скотина сидит и все пишет за него.
Сгинь, падла!!!!
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21.12.2020 08:43 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/zelenskij-breshe-v-interv-ju-nju-jork-tajmz.html UPD: Версія інтерв'ю, опублікована на сайті офіса президента, кардинально відрізняється від статті в NYT! Офіс президента тупо вивалив розшифровку самого інтерв'ю, що є МЕГАнепрофесійно і до сорому маніпулятивно! А опубліковане інтерв'ю містило лише частинку про стосунки з США, війну на Сході, про Коломойського і про вакцину.
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21.12.2020 08:49 Ответить
зєлєнін співробітничає лише з відверто антиУкраїнськими силами...готовий лизати ху*лу і з переду і ззаду...
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21.12.2020 08:59 Ответить
за это спасибо, пусть Зеленский лодырь и трус но Порошенко это зло
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21.12.2020 09:12 Ответить
Зеленський: "З олігархом Порошенком не готовий співпрацювати" - Цензор.НЕТ 2392
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21.12.2020 13:38 Ответить
Президент https://espreso.tv/article/2018/12/27/10_faktiv_iz_zhyttya_volodymyra_zelenskogo Володимир Зеленський очолив рейтинги "політик року" та "невдаха року"
Відповідне опитування https://dif.org.ua/article/shcho-perezhili-ukraina-ta-svit-u-2020-rotsi-y-chogo-nam-chekati-2021-go-politichni-y-ekonomichni-prognozi#_Toc59385783 оприлюднив Фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва.
Так, Зеленського назвали "політиком року" 14,5% респондентів. Водночас "невдахою року" його вважають 28% опитаних.
Друге місце у обох рейтингах посів п'ятий президент https://espreso.tv/article/2019/01/28/20_faktiv_iz_zhyttya_petra_poroshenka Петро Порошенко . "Політиком року" і "невдахою року" його назвали відповідно 9,2% і 13,8%.
У свою чергу 25,9% заявили, що "політиків року" нема, а 16,2% не змогли дати відповідь на це запитання.
"Невдахи року" відсутні на думку 6,1% опитаних, не змогли відповісти про них 26,5%.
Опитування проведене з 5 до 13 грудня 2020 року фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) серед 2004 респондентів в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій.
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21.12.2020 13:55 Ответить
Зеленський: "З олігархом Порошенком не готовий співпрацювати" - Цензор.НЕТ 7664
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22.12.2020 00:11 Ответить
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