Зеленский: "С олигархом Порошенко не готов сотрудничать"

Президент Украины Владимир Зеленский не готов сотрудничать с некоторыми представителями крупного бизнеса в ущерб интересам Украины, однако с отдельными партиями допускает такую возможность.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью изданию The New York Times, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Президент отметил, что среди финансовых групп, которые хотят влиять на процессы в стране - финансовые группы Медведчука и Порошенко, которые также представлены в парламенте: "Есть влияние крупных финансовых групп, которых иногда называют олигархами, на всех депутатов всех партий. Никому не выгодно большинство партии "Слуг народа".

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При этом Зеленский подчеркнул, что с лидером "ЕС" Петром Порошенко он сотрудничать не готов.

"С олигархом Порошенко не готов сотрудничать. Если в пределах депутатского корпуса кто-то предлагает какие-то хорошие инициативы, то я знаю, что все депутаты между собой сотрудничают. Все, что на благо Украины, - окей. Все, что связано с какими-то вещами, с лоббизмом или рисками для Украины, - я не готов", - сказал Зеленский.

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Также Зеленский отметил, что "слишком много интересантов, чтобы тормозить реформы, которые хочет делать президент с партией... на кого-то влияют - по-разному, психологически".