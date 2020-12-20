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Зеленський: "З олігархом Порошенком не готовий співпрацювати"

Зеленський:

Президент України Володимир Зеленський не готовий співпрацювати з деякими представниками великого бізнесу на шкоду інтересам України, проте з окремими партіями допускає таку можливість.

Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю виданню The New York Times, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Президент зазначив, що серед фінансових груп, які хочуть впливати на процеси в країні, - фінансові групи Медведчука і Порошенка, які також представлені в парламенті: "Є вплив великих фінансових груп, яких іноді називають олігархами, на всіх депутатів всіх партій. Нікому не вигідна більшість партії "Слуга Народу".

Водночас Зеленський наголосив, що з лідером "ЄС" Петром Порошенком він співпрацювати не готовий.

"З олігархом Порошенком не готовий співпрацювати. Якщо в межах депутатського корпусу хтось пропонує якісь хороші ініціативи, то я знаю, що всі депутати між собою співпрацюють. Все, що на благо України, - окей. Все, що пов'язане з якимись речами, з лобізмом або ризиками для України, - я не готовий", - сказав Зеленський.

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Також Зеленський зазначив, що "занадто багато інтересантів, щоб гальмувати реформи, які хоче робити президент із партією...  На когось впливають - по-різному, психологічно".

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) Порошенко Петро (15174)


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Топ коментарі
+181
сказал клоун из жопы у которого торчит рука бени
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20.12.2020 09:14
+98
А с другими олигархами даже очень готов.
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20.12.2020 09:16
+89
Знов Порошенко дитині наснився
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20.12.2020 09:18
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ой Вань смотри какие клоуны, рот хоть завязочки пришей, и все такие размалеванны и голос как у алкашей. ой Вань умру от акробатика, смотри как вертится нахал.
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21.12.2020 04:15 Відповісти
як колись казав Борис ФІлатов - акробати сіли в шпагаті.
шпагат нашого акробата - одна нога в Вашингтоні а друга в Москві.
однак і там і там відкрито насміхаються над нашим акробатом
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21.12.2020 04:22 Відповісти
Господи....когда уже этот недоумок угомонится!?
Как смешно слышать от этого дерьма текст, который он зазубрил с бумажки и не понимает смысла того, что оно произносит.
А все напечатанное от его имени - понятно всем, что оно и написать грамотно не может. Какая-то скотина сидит и все пишет за него.
Сгинь, падла!!!!
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21.12.2020 08:43 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/zelenskij-breshe-v-interv-ju-nju-jork-tajmz.html UPD: Версія інтерв'ю, опублікована на сайті офіса президента, кардинально відрізняється від статті в NYT! Офіс президента тупо вивалив розшифровку самого інтерв'ю, що є МЕГАнепрофесійно і до сорому маніпулятивно! А опубліковане інтерв'ю містило лише частинку про стосунки з США, війну на Сході, про Коломойського і про вакцину.
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21.12.2020 08:49 Відповісти
зєлєнін співробітничає лише з відверто антиУкраїнськими силами...готовий лизати ху*лу і з переду і ззаду...
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21.12.2020 08:59 Відповісти
за это спасибо, пусть Зеленский лодырь и трус но Порошенко это зло
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21.12.2020 09:12 Відповісти
Зеленський: "З олігархом Порошенком не готовий співпрацювати" - Цензор.НЕТ 2392
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21.12.2020 13:38 Відповісти
Президент https://espreso.tv/article/2018/12/27/10_faktiv_iz_zhyttya_volodymyra_zelenskogo Володимир Зеленський очолив рейтинги "політик року" та "невдаха року"
Відповідне опитування https://dif.org.ua/article/shcho-perezhili-ukraina-ta-svit-u-2020-rotsi-y-chogo-nam-chekati-2021-go-politichni-y-ekonomichni-prognozi#_Toc59385783 оприлюднив Фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва.
Так, Зеленського назвали "політиком року" 14,5% респондентів. Водночас "невдахою року" його вважають 28% опитаних.
Друге місце у обох рейтингах посів п'ятий президент https://espreso.tv/article/2019/01/28/20_faktiv_iz_zhyttya_petra_poroshenka Петро Порошенко . "Політиком року" і "невдахою року" його назвали відповідно 9,2% і 13,8%.
У свою чергу 25,9% заявили, що "політиків року" нема, а 16,2% не змогли дати відповідь на це запитання.
"Невдахи року" відсутні на думку 6,1% опитаних, не змогли відповісти про них 26,5%.
Опитування проведене з 5 до 13 грудня 2020 року фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) серед 2004 респондентів в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій.
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21.12.2020 13:55 Відповісти
Зеленський: "З олігархом Порошенком не готовий співпрацювати" - Цензор.НЕТ 7664
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22.12.2020 00:11 Відповісти
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