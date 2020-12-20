Зеленський: "З олігархом Порошенком не готовий співпрацювати"

Президент України Володимир Зеленський не готовий співпрацювати з деякими представниками великого бізнесу на шкоду інтересам України, проте з окремими партіями допускає таку можливість.

Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю виданню The New York Times, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Президент зазначив, що серед фінансових груп, які хочуть впливати на процеси в країні, - фінансові групи Медведчука і Порошенка, які також представлені в парламенті: "Є вплив великих фінансових груп, яких іноді називають олігархами, на всіх депутатів всіх партій. Нікому не вигідна більшість партії "Слуга Народу".

Водночас Зеленський наголосив, що з лідером "ЄС" Петром Порошенком він співпрацювати не готовий.

"З олігархом Порошенком не готовий співпрацювати. Якщо в межах депутатського корпусу хтось пропонує якісь хороші ініціативи, то я знаю, що всі депутати між собою співпрацюють. Все, що на благо України, - окей. Все, що пов'язане з якимись речами, з лобізмом або ризиками для України, - я не готовий", - сказав Зеленський.

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Також Зеленський зазначив, що "занадто багато інтересантів, щоб гальмувати реформи, які хоче робити президент із партією... На когось впливають - по-різному, психологічно".