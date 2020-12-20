Зеленський: "З олігархом Порошенком не готовий співпрацювати"
Президент України Володимир Зеленський не готовий співпрацювати з деякими представниками великого бізнесу на шкоду інтересам України, проте з окремими партіями допускає таку можливість.
Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю виданню The New York Times, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
Президент зазначив, що серед фінансових груп, які хочуть впливати на процеси в країні, - фінансові групи Медведчука і Порошенка, які також представлені в парламенті: "Є вплив великих фінансових груп, яких іноді називають олігархами, на всіх депутатів всіх партій. Нікому не вигідна більшість партії "Слуга Народу".
Водночас Зеленський наголосив, що з лідером "ЄС" Петром Порошенком він співпрацювати не готовий.
"З олігархом Порошенком не готовий співпрацювати. Якщо в межах депутатського корпусу хтось пропонує якісь хороші ініціативи, то я знаю, що всі депутати між собою співпрацюють. Все, що на благо України, - окей. Все, що пов'язане з якимись речами, з лобізмом або ризиками для України, - я не готовий", - сказав Зеленський.
Також Зеленський зазначив, що "занадто багато інтересантів, щоб гальмувати реформи, які хоче робити президент із партією... На когось впливають - по-різному, психологічно".
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шпагат нашого акробата - одна нога в Вашингтоні а друга в Москві.
однак і там і там відкрито насміхаються над нашим акробатом
Как смешно слышать от этого дерьма текст, который он зазубрил с бумажки и не понимает смысла того, что оно произносит.
А все напечатанное от его имени - понятно всем, что оно и написать грамотно не может. Какая-то скотина сидит и все пишет за него.
Сгинь, падла!!!!
Відповідне опитування https://dif.org.ua/article/shcho-perezhili-ukraina-ta-svit-u-2020-rotsi-y-chogo-nam-chekati-2021-go-politichni-y-ekonomichni-prognozi#_Toc59385783 оприлюднив Фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва.
Так, Зеленського назвали "політиком року" 14,5% респондентів. Водночас "невдахою року" його вважають 28% опитаних.
Друге місце у обох рейтингах посів п'ятий президент https://espreso.tv/article/2019/01/28/20_faktiv_iz_zhyttya_petra_poroshenka Петро Порошенко . "Політиком року" і "невдахою року" його назвали відповідно 9,2% і 13,8%.
У свою чергу 25,9% заявили, що "політиків року" нема, а 16,2% не змогли дати відповідь на це запитання.
"Невдахи року" відсутні на думку 6,1% опитаних, не змогли відповісти про них 26,5%.
Опитування проведене з 5 до 13 грудня 2020 року фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) серед 2004 респондентів в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій.