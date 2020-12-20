Мы – космическая держава, Соединенные Штаты Америки тоже, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина и США должны "двигать таланты" в науке, в искусстве, в технологиях, в медицине.
Об этом он рассказал в интервью изданию The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
"Мы - космическая держава, Соединенные Штаты Америки тоже, мы можем вспомнить те же девяностые годы, когда у нас был полет космического корабля с нашим первым украинским космонавтом Каденюком, и тогда вместе с США, с партнерами готовился кейс. Прошло более 20 лет, а больше каких-то таких открытий в науке, в искусстве, в технологиях, в медицине, таких глобальных современных вещей не было. Вот куда надо двигать таланты одной и другой страны", - заявил Зеленский.
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+45 Геннадий Конторейко
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+38 Алексей Шевченко #479637
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+36 Вася Шевченко #371210
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Добрый дядя Маск, запусти ЗЕльоного зебила в космос на Марс! И сделай так, чтобы твоя волшебная ракета поломалась и не смогла вернуться на Землю ... 😂
Теперь я буду звать его Мария Антуанетта.
Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!»
офшв чужом чулане не посылая их работать... и сосед спрашивает: когда отдавать собираешься, а как их - если что у тебя отсудить ? - а почему ты занятые бабки прячешь ? Ты ж говорил сапожный киоск на них откроешь! Такой сосед негодяй или он вправе беспокоиться о своих бабках? ИМХО внешнее управление" манипулятивный термин, а по сути - это финансовая зависимость, которая ЧТО ВАЖНО создаётся на кредиторами, а вороватыми заёмщиками. ОНи берут деньги на развите... вместо эого прячут их по Оманам и Панамам... А потом и говорят "Я никому никчего не должен"
Але ж воно варнякає.
Дослівно в NYT:"Тим не менше, як найбільша демократія в колишньому Радянському Союзі Україна залишається природним довгостроковим партнером для США."
Переклад від ОП:
"Ви найголовніший демократичний лідер на пострадянському просторі."
Тобто є Зеленський для зовнішнього ринку, а є для внутрішнього споживача, який не стане порівнювати переклад з оригіналом.
Така ж сама ситуація була колись з інтерв'ю The Guardian, з перекладу якого вилучили навіть заголовок "Випадковий президент".
https://www.facebook.com/100058660792875/posts/116758316956194/ Повний текст і скрін - на сторінці Oleksiy Drone в FB
Вновь нас со сцены веселят …
Хер с пальцем в чем-то, тоже, схожи.
Но то, на первый только взгляд.