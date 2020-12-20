Мы – космическая держава, Соединенные Штаты Америки тоже, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина и США должны "двигать таланты" в науке, в искусстве, в технологиях, в медицине.

Об этом он рассказал в интервью изданию The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Мы - космическая держава, Соединенные Штаты Америки тоже, мы можем вспомнить те же девяностые годы, когда у нас был полет космического корабля с нашим первым украинским космонавтом Каденюком, и тогда вместе с США, с партнерами готовился кейс. Прошло более 20 лет, а больше каких-то таких открытий в науке, в искусстве, в технологиях, в медицине, таких глобальных современных вещей не было. Вот куда надо двигать таланты одной и другой страны", - заявил Зеленский.

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