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Мы – космическая держава, Соединенные Штаты Америки тоже, - Зеленский

Мы – космическая держава, Соединенные Штаты Америки тоже, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина и США должны "двигать таланты" в науке, в искусстве, в технологиях, в медицине.

Об этом он рассказал в интервью изданию The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Мы - космическая держава, Соединенные Штаты Америки тоже, мы можем вспомнить те же девяностые годы, когда у нас был полет космического корабля с нашим первым украинским космонавтом Каденюком, и тогда вместе с США, с партнерами готовился кейс. Прошло более 20 лет, а больше каких-то таких открытий в науке, в искусстве, в технологиях, в медицине, таких глобальных современных вещей не было. Вот куда надо двигать таланты одной и другой страны", - заявил Зеленский.

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Зеленский Владимир (20365) космос (786) США (26672)


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Топ комментарии
+45
Головой ударился что ли?
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20.12.2020 12:04
+38
Мы были космической державой. А ты не космический, а комический президент.
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20.12.2020 12:04
+36
пыхнул?
мания величия у напольёна прогрессирует не по дням а по часм!
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20.12.2020 12:05
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Страница 3 из 3
Мы еще и автомобильная держава - и Америка тоже ну почти.
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20.12.2020 15:03 Ответить
Новогоднее пожелание под йолыночку:
Добрый дядя Маск, запусти ЗЕльоного зебила в космос на Марс! И сделай так, чтобы твоя волшебная ракета поломалась и не смогла вернуться на Землю ... 😂
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20.12.2020 15:20 Ответить
https://news.hvylya.net/221700-sbu-i-mvd-poteryali-chast-partii-kokaina СБУ и МВД "потеряли" часть партии кокаина - "потеряли" чтобы торговать кокаином, для собственного потребления, или чтобы передать на верх?
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20.12.2020 15:26 Ответить
Прочитал две новости и обе о Зеле. Тут он пишет что мы КОСМИЧЕСКАЯ держава. А во второй что хочет чтобы в Украине открыли Дисней Лэнд и Голливуд.... хотел написать - «что он курит»? Но вспомнил что в его опросах был вопрос о легализации марихуаны. Он живет в параллельной реальности. Люди вымирают. Голодают. Нечего есть нечем лечить не чем платить за коммуналку.... он точно здоров???
Теперь я буду звать его Мария Антуанетта.
Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!»
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20.12.2020 15:32 Ответить
Ти точно голодуєш? Не брешеш? І вимираєш теж?
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21.12.2020 14:05 Ответить
А шо вы хотели, от такого счастья разве мозги не поплывут? У него произошел шок, тронулся, бывает такое, вот и организовал дурдом и докажи теперь ему,что он больной.
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20.12.2020 15:57 Ответить
Есть род людей, известных под именем: люди так себе, ни то ни се, ни в городе Богдан, ни в селе Селифан, по словам пословицы. Может быть, к ним следует примкнуть и Манилова. На взгляд он был человек видный; черты лица его были не лишены приятности, но в эту приятность, казалось, чересчур было передано сахару; в приемах и оборотах его было что-то заискивающее расположения и знакомства. Он улыбался заманчиво, был белокур, с голубыми глазами. В первую минуту разговора с ним не можешь не сказать: «Какой приятный и добрый человек!» В следующую за тем минуту ничего не скажешь, а в третью скажешь: «Черт знает что такое!» - и отойдешь подальше; если ж не отойдешь, почувствуешь скуку смертельную... (Мертвые души Н.В. Гоголь).
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20.12.2020 16:04 Ответить
Богдан, вернись и закрой рот этому имбецилу! Оно ж больное!
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20.12.2020 16:22 Ответить
"Если человек идиот,то это надолго." (с)
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20.12.2020 16:30 Ответить
Если больной - надолго, если идиот - то навсегда!!!
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20.12.2020 21:20 Ответить
Прямо як Буш молодший: "Терористи усього світу намагаються зашкодити США. Але і ми про це думаємо." (с)
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20.12.2020 17:32 Ответить
Космический или комический?
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20.12.2020 17:33 Ответить
Кто сказал, что зеленский разучился шутить?! "Соединенные Штаты Америки тоже" - это ржака на бис!
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20.12.2020 17:48 Ответить
юмор 95 квартал прочно вошёл в обиход ОП (офис президента) но самое грустное в том чсто это будет работать и при избрании его на второй срок... будет три кандидата в президенты-реальных проворовавшийся порошенко.. проворовавшаяся юля и знаменитый владелец вышек бойко.. и и клон-клоун!!!так что не радуйтесь.. страна будет деградировать и далее...новых лидеров не предвидется- потому что ОЛИГАРХАТ который реально правит страной (внутренне)и внешнее управление(США ЕС ) внешней политикой устраивают эти все недочовеки которые сделали из страны в ВВП на уровне Франции в 1992 г страну с ВВП на уровне Зимбабве-даже превзошли в Зимбвабве девальвация была 1000% у у нас 19000%
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21.12.2020 09:50 Ответить
Саша, подпишусь почти подвсем Вами сказанным. Что входит в почти? 1. С чего вы взяли, что я радуюсь? -мне так же печально , как и всем видящим безнадёгу этого Арканара. сходство с Арканаром, так же в том, что эти кандидаты и этот строй - это уровень мозгов подавляющего большинства. Который, конечно не сам по себе возник - уже 103 года идёт упорная работа над арканаризацией айкю. 2. Внешнее управление разберу на простом примере? Если я занял у соседа риста баксов и он беспокоится: как я буду их отдавать, еслиничего не зарабатываю, а все бабки прячу в офш в чужом чулане не посылая их работать... и сосед спрашивает: когда отдавать собираешься, а как их - если что у тебя отсудить ? - а почему ты занятые бабки прячешь ? Ты ж говорил сапожный киоск на них откроешь! Такой сосед негодяй или он вправе беспокоиться о своих бабках? ИМХО внешнее управление" манипулятивный термин, а по сути - это финансовая зависимость, которая ЧТО ВАЖНО создаётся на кредиторами, а вороватыми заёмщиками. ОНи берут деньги на развите... вместо эого прячут их по Оманам и Панамам... А потом и говорят "Я никому никчего не должен"
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21.12.2020 12:23 Ответить
Дурко! Ти, мерщій, біжи до Венедиктової! Вона з ніг збилася, шукаючи - за що б посадити Порошенка, а ти, бач, щось знаєш.
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21.12.2020 14:09 Ответить
не знаю який кєйс робив кучма в 90х, але тобі чумадан вже пора готувати.
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20.12.2020 18:07 Ответить
США благодаря ЗЕ приобщились к достижениям ,,величайшего ****** современности,, в области,ранее для них недостижимой
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20.12.2020 18:13 Ответить
ну дебиилл шо оно несет? зря ему дети мозгов со святым огнем не принесли....
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20.12.2020 18:25 Ответить
Ну наркоман же!!
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20.12.2020 18:47 Ответить
Одні кацапи в коментах.
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20.12.2020 19:01 Ответить
Ми-комічна держава)
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20.12.2020 19:40 Ответить
Он то да, постоянно в космосе! 😀
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20.12.2020 21:30 Ответить
Илон Маск напрягся...
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20.12.2020 20:17 Ответить
Илон Маск напрягся...
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20.12.2020 20:18 Ответить
***** аж расплакался! 😂
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20.12.2020 21:32 Ответить
Він думає,. коли говорить? США - теж?
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20.12.2020 20:22 Ответить
Його думки на стільки швидкі, що мізки не встигають...
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20.12.2020 21:28 Ответить
Та какой кейс? ****.АЛИ со своим "чемоданом", в каждую ***.ню пихают этот кейс
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20.12.2020 21:29 Ответить
Народна мудрість: "Коли дурень мовчить, то може здатись розумним".
Але ж воно варнякає.
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20.12.2020 21:40 Ответить
один самотній лайк під цим спічем бубочка собі таки виклянчив )))
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20.12.2020 22:42 Ответить
"..Галантерейщик Бонасье и кардинал Ришелье спасут Францию!!!.." )))))))
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20.12.2020 22:44 Ответить
Комік помилився. Він замість комічна сказав космічна.
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20.12.2020 23:03 Ответить
неужели придет утро, когда зеленьський скажет - "я устал, я ухожу, потому что за полтора года не сделал ничего путного, народ стал жить хуже, я не достоит быть президентом Украины"... интересно, добавит ли он, что все, что сейчас происходит в Украине - происходит благодаря его необразованности, непониманию ситуации, его личной продажности, его некомпетентности... ведь страной управлять - не на пианине членом лабать... а он тылдычит - космическая и автомобильная держава...
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21.12.2020 06:30 Ответить
В ОП замінили оригінал від New York Times з "Україна найбільша демократія на просторі колишнього Радянського Союзу)" на "Зеленський найголовніший демократичний лідер на пострадянському просторі"; і ще й вклали ці слова до вуст журналіста, який цього не говорив. І це логічно. Ну не міг же Зеленський сам себе так похвалити. Треба ж зробити картинку, що це його так назвало авторитетне видання.
Дослівно в NYT:"Тим не менше, як найбільша демократія в колишньому Радянському Союзі Україна залишається природним довгостроковим партнером для США."
Переклад від ОП:
"Ви найголовніший демократичний лідер на пострадянському просторі."
Тобто є Зеленський для зовнішнього ринку, а є для внутрішнього споживача, який не стане порівнювати переклад з оригіналом.
Така ж сама ситуація була колись з інтерв'ю The Guardian, з перекладу якого вилучили навіть заголовок "Випадковий президент".

https://www.facebook.com/100058660792875/posts/116758316956194/ Повний текст і скрін - на сторінці Oleksiy Drone в FB
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21.12.2020 12:12 Ответить
Вновь в зале смех, до слез, до дрожи.
Вновь нас со сцены веселят …
Хер с пальцем в чем-то, тоже, схожи.
Но то, на первый только взгляд.
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21.12.2020 15:54 Ответить
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