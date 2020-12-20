Ми - космічна держава, Сполучені Штати Америки теж, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна і США мають "рухати таланти" в науці, в мистецтві, в технологіях, у медицині.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Ми - космічна держава, Сполучені Штати Америки теж. Ми можемо згадати ті ж дев'яності роки, коли у нас був політ космічного корабля з нашим першим українським космонавтом Каденюком, і тоді разом із США, з партнерами готувався кейс. Минуло понад 20 років, а більше якихось таких відкриттів у науці, в мистецтві, в технологіях, у медицині, таких глобальних сучасних речей не було. Ось куди треба рухати таланти обох країн", - заявив Зеленський.

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