Ми - космічна держава, Сполучені Штати Америки теж, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна і США мають "рухати таланти" в науці, в мистецтві, в технологіях, у медицині.
Про це він розповів в інтерв'ю виданню The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
"Ми - космічна держава, Сполучені Штати Америки теж. Ми можемо згадати ті ж дев'яності роки, коли у нас був політ космічного корабля з нашим першим українським космонавтом Каденюком, і тоді разом із США, з партнерами готувався кейс. Минуло понад 20 років, а більше якихось таких відкриттів у науці, в мистецтві, в технологіях, у медицині, таких глобальних сучасних речей не було. Ось куди треба рухати таланти обох країн", - заявив Зеленський.
Топ коментарі
+45 Геннадий Конторейко
показати весь коментар20.12.2020 12:04
+38 Алексей Шевченко #479637
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+36 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар20.12.2020 12:05
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Добрый дядя Маск, запусти ЗЕльоного зебила в космос на Марс! И сделай так, чтобы твоя волшебная ракета поломалась и не смогла вернуться на Землю ... 😂
Теперь я буду звать его Мария Антуанетта.
Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!»
офшв чужом чулане не посылая их работать... и сосед спрашивает: когда отдавать собираешься, а как их - если что у тебя отсудить ? - а почему ты занятые бабки прячешь ? Ты ж говорил сапожный киоск на них откроешь! Такой сосед негодяй или он вправе беспокоиться о своих бабках? ИМХО внешнее управление" манипулятивный термин, а по сути - это финансовая зависимость, которая ЧТО ВАЖНО создаётся на кредиторами, а вороватыми заёмщиками. ОНи берут деньги на развите... вместо эого прячут их по Оманам и Панамам... А потом и говорят "Я никому никчего не должен"
Але ж воно варнякає.
Дослівно в NYT:"Тим не менше, як найбільша демократія в колишньому Радянському Союзі Україна залишається природним довгостроковим партнером для США."
Переклад від ОП:
"Ви найголовніший демократичний лідер на пострадянському просторі."
Тобто є Зеленський для зовнішнього ринку, а є для внутрішнього споживача, який не стане порівнювати переклад з оригіналом.
Така ж сама ситуація була колись з інтерв'ю The Guardian, з перекладу якого вилучили навіть заголовок "Випадковий президент".
https://www.facebook.com/100058660792875/posts/116758316956194/ Повний текст і скрін - на сторінці Oleksiy Drone в FB
Вновь нас со сцены веселят …
Хер с пальцем в чем-то, тоже, схожи.
Но то, на первый только взгляд.