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Зеленский: Я бы хотел увидеть в Украине Голливуд и Диснейленд

Зеленский: Я бы хотел увидеть в Украине Голливуд и Диснейленд

Президент Владимир Зеленский заявил о желании иметь в Украине свой Голливуд и Диснейленд.

Об этом он рассказал в интервью изданию The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

В ходе беседы Зеленский сказал, что хотел бы привлечь на Украину американский бизнес и заявил о готовности помогать инвесторам, вкладывающимся в энергетику, финансовый сектор, сельское хозяйство, туризм и развлекательную сферу.

"Я хотел бы построить Голливуд в Украине, я считаю, что это круто", - заявил глава государства. Он отметил, что в европейских странах есть очень хорошие площадки, в частности, в Праге и Венгрии. "Украина, поверьте мне, богата, чтобы здесь была такая площадка", - добавил он.

Зеленский также заявил, что хотел бы появления в Украине Диснейленда. По его мнению, украинские дети заслуживают этого, поскольку позволить себе слетать в США или в Париж "могут далеко не все".

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Зеленский Владимир (20365) Диснейленд (3)


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Топ комментарии
+87
Шапито уже есть.
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20.12.2020 12:22
+80
Зеленский: Я бы хотел увидеть в Украине Голливуд и Диснейленд - Цензор.НЕТ 3325
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20.12.2020 12:23
+75
Зеленский: Я бы хотел увидеть в Украине Голливуд и Диснейленд - Цензор.НЕТ 9547
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20.12.2020 12:23
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Страница 4 из 4
він не гаркавий, він гнусавий
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21.12.2020 10:44 Ответить
Зеленский: Я бы хотел увидеть в Украине Голливуд и Диснейленд.

Не вийде. Ніша зайнята "95 квартал"ом...
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20.12.2020 20:15 Ответить
А я б хотів побачити одне зелене насікомоє за гратами.
Цікаво, яке з цих двох бажань скоріше здійснится?
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20.12.2020 21:07 Ответить
Есть хорошая поговорка: - "Дурэнь думкой богатие", вот это самый раз для зелёного...
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20.12.2020 21:11 Ответить
кстати а шо там за мультик от квартала Возвращение Гулливера.
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20.12.2020 21:27 Ответить
Ну уже есть неплохой задел: шоу моральных уродов на банковой!
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20.12.2020 21:36 Ответить
как сказал в своё время В.Высоцкий и не друг и не враг а так.....
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20.12.2020 21:56 Ответить
4,2 рочки, хлопчик, мріє про Діснейленд та Голівуд. Сциться від Порошенка.
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20.12.2020 21:57 Ответить
Зеленський: Я хотів би побачити в Україні Голлівуд і "Діснейленд" - Цензор.НЕТ 5714
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20.12.2020 22:06 Ответить
Тупой не меч. Тупое 73%.
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21.12.2020 09:45 Ответить
свозите ребенка в Диснейленд
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20.12.2020 22:15 Ответить
А ми б хотіли нарешті побачити у тобі Рейгана, з яким так пристрастно тебе порівнювали Зебіли до виборів. Зараз чомусь і зебілів цих вже немає на Цензорі та про великого президента Америки Рональда Рейгана вже всі забули. А його карьєру голівудську Янелох пам'ятає, тому і своїм зебілам натякає: «Я - Рейган! Ви шо забули?»
Строїм Халівуд! Лохи!
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20.12.2020 22:19 Ответить
Он не хочет видеть в Украине заводы Тесла, Эпл, Интел и подобных. ему гульки подавай
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20.12.2020 22:25 Ответить
Зеля , скоріш за все побачиш мотузку з милом !!
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20.12.2020 22:27 Ответить
так мы полтора года уже живем в голливуде и диснейленде одни клоуны и шуты скоморохи паяцы ряженные
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20.12.2020 23:26 Ответить
пришла Фима Собак. Она принесла с собой морозное дыхание января и французский журнал мод. На первой его странице Эллочка остановилась. Сверкающая фотография изображала дочь американского миллиардера Вандербильда в вечернем платье. Там были меха и перья, шелк и жемчуг, легкость покроя необыкновенная и умопомрачительная прическа.
Это решило все.
- Ого! - сказала Эллочка самой себе. Это значило: «Или я, или она».
Утро другого дня застало Эллочку в парикмахерской. Здесь Эллочка потеряла прекрасную черную косу и перекрасила волосы в рыжий цвет. Затем удалось подняться еще на одну ступеньку той лестницы, которая приближала Эллочку к сияющему раю, где прогуливаются дочки миллиардеров, не годящиеся домашней хозяйке Щукиной даже в подметки: по рабкредиту была куплена собачья шкура, изображавшая выхухоль. Она была употреблена на отделку вечернего туалета. Мистер Щукин, давно лелеявший мечту о покупке новой чертежной доски, несколько приуныл. Платье, отороченное собакой, нанесло заносчивой Вандербильдихе первый меткий удар. Потом гордой американке были нанесены три удара подряд. Эллочка приобрела у домашнего скорняка Фимочки Собак шиншилловый палантин (русский заяц, умерщвленный в Тульской губернии), завела себе голубиную шляпу из аргентинского фетра и перешила новый пиджак мужа в модный дамский жилет. Миллиардерша покачнулась, но ее, как видно, спас любвеобильный papa-Вандербильд. Очередной номер журна ла мод заключал в себе портреты проклятой соперницы в четырех видах: 1) в черно-бурых лисах, 2) с бриллиантовой звездой на лбу, 3) в авиационном костюме - высокие лаковые сапожки, тончайшая зеленая куртка испанской кожи и перчатки, раструбы которых были инкрустированы изумрудами средней величины, и 4) в бальном туалете - каскады драгоценностей и немножко шелку.
Эллочка произвела мобилизацию. Papa-Щукин взял ссуду в кассе взаимопомощи. Больше тридцати рублей ему не дали. Новое мощное усилие в корне подрезало хозяйство. Приходилось бороться во всех областях жизни. Недавно были получены фотографии мисс в ее новом замке во Флориде. Пришлось и Эллочке обзавестись новой мебелью. Эллочка купила на аукционе два мягких стула. (Удачная покупка! Никак нельзя было пропустить! ) Не спросясь мужа, Эллочка взяла деньги из обеденных сумм. До пятнадцатого оставалось десять дней и четыре рубля.
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20.12.2020 23:27 Ответить
Зробити Зомбіленд (після деокупації східних міст) достатньо реально.
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20.12.2020 23:47 Ответить
Дурачило не на своём месте.
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20.12.2020 23:53 Ответить
Зеленський: Я хотів би побачити в Україні Голлівуд і "Діснейленд" - Цензор.НЕТ 7808
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21.12.2020 00:18 Ответить
довбаний Голобородько ...
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21.12.2020 00:31 Ответить
Какой Голливуд,какой Диснейленд , поц , тебе мало 95 -го квартала!
Ты что , не то лекарство принимаешь !
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21.12.2020 00:48 Ответить
парубковi(янелоху) - 42 рочки, а таке враження, що дитсадок поруч з ним нервово палить.
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21.12.2020 01:13 Ответить
Какой нафиг Голливуд, губу раскатал,тебя , дурбыцала, даже к Болливуду не подпускают... палата No 6, не более.
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21.12.2020 01:20 Ответить
Правильно. Хорошо бы Диснейленд на Гидропарке в Киеве сделать вместо сотни генделей.
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21.12.2020 02:34 Ответить
Что сказал бы Герберт Уэллс после беседы с Зеленским в своей книге "Украина в г-не!":
"Банковский мечтатель"!
Однако, если предложить Украину США в виде "свободно присоединившейся территории" по типу Пуэрто-Рико, то может быть. Кто знает?
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21.12.2020 03:33 Ответить
то ж сказали и Европа и Амеры: пока не будет справедливых судов, не будет ничего.Даже при наличии Диснейленда нас ждет с этой властью надежный союз таежный.
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21.12.2020 06:09 Ответить
сейчас зеленьський имеет украинский народ, а позже хотел бы иметь еще и Голливуд с Диснейлендом... и это обязательно случится - когда он окончательно переведен Украину с эпохи бедности в эпоху нищеты... пока что нищ душой сам зеленьський, который думает не о народе, а о себе...
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21.12.2020 06:25 Ответить
Я знаю несколько таких "бузинесменов". Такого на киоск с наркотой поставь - он и его обанкротит.
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21.12.2020 07:10 Ответить
Воно не хоче бачити розвиту, захищену від ворогів Україну,воно хоче голівуду.
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21.12.2020 07:36 Ответить
Вова, заканчуй з мультиками.
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21.12.2020 08:09 Ответить
Зеленський: Я хотів би побачити в Україні Голлівуд і "Діснейленд" - Цензор.НЕТ 6601
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21.12.2020 08:13 Ответить
Бг-ггг... Голливуд...Для начала вова должен пройти кастинг в Болливуде и съесть не один казан бирьяни, как и отказаться от равномерного распределения бульшит на своiй дупi, посредством туалетной бумаги... Тобто, должен освоить банальное омовение дупы, после каждого своего конфуза (туалетного)... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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21.12.2020 09:09 Ответить
Тьфу тобі в морду, огидне створіння.
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21.12.2020 09:27 Ответить
Прекрасная мысль! Я тоже хочу не ездить в Диснейленд за тридевять земель. Вот только за чьи деньги его у нас строить будут? Не за налоги же.
Хотя... Я не сомневаюсь в "таланте" нынешнего президента направить сумасшедшие сумм из Госбюджета на развлекухи.
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21.12.2020 09:34 Ответить
А я би не хотів би бачити долбо"оба зел'''енського ніколи в житті.
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21.12.2020 09:38 Ответить
Голівуд, Діснейленд... Пустобріх. А ще казав що він "не лох". Таки "да" - він лошара...
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21.12.2020 09:43 Ответить
Якби я був би пре.. Я б хотів кращого життя для дітей для пенсіонерів для простих робітників, селян, вчителів. На привеликий ЖАЛЬ ВИ ПРЕ....І ваші бажання такі які вони і є.
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21.12.2020 09:56 Ответить
Одним словом--придурок.
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21.12.2020 11:50 Ответить
Зеленский: Я бы хотел увидеть в Украине Голливуд и Диснейленд.

Увидишь, Вовчик, обязательно увидишь...

Зеленський: Я хотів би побачити в Україні Голлівуд і "Діснейленд" - Цензор.НЕТ 4122
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21.12.2020 12:01 Ответить
Ця бридка істота минулого століття живе в сильно важному совковому, рускамірному світі, в якому буржуї амєрікоси так і хочуть засунути сюди всякі свої Голівуди, Діснеї і дємократії.
Воно думає, що дало з барського плеча дозвіл і всі повалили.
Воно вже свою роботу зробило, тепер можна сбільшувати на себе видатки на 40% з року в рік.
Зебіли, чим та криворожа куйня відрізняється від Лукашенка?
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21.12.2020 12:11 Ответить
В ОП замінили оригінал від New York Times з "Україна найбільша демократія на просторі колишнього Радянського Союзу)" на "Зеленський найголовніший демократичний лідер на пострадянському просторі"; і ще й вклали ці слова до вуст журналіста, який цього не говорив. І це логічно. Ну не міг же Зеленський сам себе так похвалити. Треба ж зробити картинку, що це його так назвало авторитетне видання.
Дослівно в NYT:"Тим не менше, як найбільша демократія в колишньому Радянському Союзі Україна залишається природним довгостроковим партнером для США."
Переклад від ОП:
"Ви найголовніший демократичний лідер на пострадянському просторі."
Тобто є Зеленський для зовнішнього ринку, а є для внутрішнього споживача, який не стане порівнювати переклад з оригіналом.
Така ж сама ситуація була колись з інтерв'ю The Guardian, з перекладу якого вилучили навіть заголовок "Випадковий президент".
https://www.facebook.com/100058660792875/posts/116758316956194/ Повний текст і скрін - на сторінці Oleksiy Drone в FB
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21.12.2020 12:11 Ответить
в Україні 7й рік триває військова агресія РФ - а у ВАВИ в голові Голлівуд та Діснейленд...
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21.12.2020 14:35 Ответить
А мы бы хотели тебя видеть на Марсе!Маск точно бы согласился .Никто в мире столько не сделал и для Трампа,и для Байдена,как эта зеленая букашка.У нас каждый день оно паказывает свой,уродливый Дисней!
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21.12.2020 20:06 Ответить
ГОЛЫЙБЛУД пианиста , будет запечатлен на наивысшем териконе ЮхаВастока ,чем вам не HOLLYWOOD.
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22.12.2020 18:52 Ответить
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