Зеленский: Я бы хотел увидеть в Украине Голливуд и Диснейленд.

Президент Владимир Зеленский заявил о желании иметь в Украине свой Голливуд и Диснейленд.

Об этом он рассказал в интервью изданию The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

В ходе беседы Зеленский сказал, что хотел бы привлечь на Украину американский бизнес и заявил о готовности помогать инвесторам, вкладывающимся в энергетику, финансовый сектор, сельское хозяйство, туризм и развлекательную сферу.

"Я хотел бы построить Голливуд в Украине, я считаю, что это круто", - заявил глава государства. Он отметил, что в европейских странах есть очень хорошие площадки, в частности, в Праге и Венгрии. "Украина, поверьте мне, богата, чтобы здесь была такая площадка", - добавил он.

Зеленский также заявил, что хотел бы появления в Украине Диснейленда. По его мнению, украинские дети заслуживают этого, поскольку позволить себе слетать в США или в Париж "могут далеко не все".

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