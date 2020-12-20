Зеленський: Я хотів би побачити в Україні Голлівуд і "Діснейленд"

Президент Володимир Зеленський заявив про бажання мати в Україні свої Голлівуд і "Діснейленд".

Про це він розповів в інтерв'ю виданню The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Під час бесіди Зеленський сказав, що хотів би залучити в Україну американський бізнес, і заявив про готовність допомагати інвесторам, які вкладають в енергетику, фінансовий сектор, сільське господарство, туризм та розважальну сферу.

"Я хотів би побудувати Голлівуд в Україні. Я вважаю, що це круто", - заявив глава держави. Він зазначив, що в європейських країнах є дуже хороші майданчики, зокрема в Празі та Угорщині. "Україна, повірте мені, багата, щоб тут був такий майданчик", - додав він.

Зеленський також заявив, що хотів, щоб в Україні з’явився "Діснейленд". На його думку, українські діти заслуговують цього, оскільки дозволити собі злітати у США або в Париж "можуть геть не всі".

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