Зеленський: Я хотів би побачити в Україні Голлівуд і "Діснейленд"
Президент Володимир Зеленський заявив про бажання мати в Україні свої Голлівуд і "Діснейленд".
Про це він розповів в інтерв'ю виданню The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
Під час бесіди Зеленський сказав, що хотів би залучити в Україну американський бізнес, і заявив про готовність допомагати інвесторам, які вкладають в енергетику, фінансовий сектор, сільське господарство, туризм та розважальну сферу.
"Я хотів би побудувати Голлівуд в Україні. Я вважаю, що це круто", - заявив глава держави. Він зазначив, що в європейських країнах є дуже хороші майданчики, зокрема в Празі та Угорщині. "Україна, повірте мені, багата, щоб тут був такий майданчик", - додав він.
Зеленський також заявив, що хотів, щоб в Україні з’явився "Діснейленд". На його думку, українські діти заслуговують цього, оскільки дозволити собі злітати у США або в Париж "можуть геть не всі".
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Не вийде. Ніша зайнята "95 квартал"ом...
Цікаво, яке з цих двох бажань скоріше здійснится?
Строїм Халівуд! Лохи!
Это решило все.
- Ого! - сказала Эллочка самой себе. Это значило: «Или я, или она».
Утро другого дня застало Эллочку в парикмахерской. Здесь Эллочка потеряла прекрасную черную косу и перекрасила волосы в рыжий цвет. Затем удалось подняться еще на одну ступеньку той лестницы, которая приближала Эллочку к сияющему раю, где прогуливаются дочки миллиардеров, не годящиеся домашней хозяйке Щукиной даже в подметки: по рабкредиту была куплена собачья шкура, изображавшая выхухоль. Она была употреблена на отделку вечернего туалета. Мистер Щукин, давно лелеявший мечту о покупке новой чертежной доски, несколько приуныл. Платье, отороченное собакой, нанесло заносчивой Вандербильдихе первый меткий удар. Потом гордой американке были нанесены три удара подряд. Эллочка приобрела у домашнего скорняка Фимочки Собак шиншилловый палантин (русский заяц, умерщвленный в Тульской губернии), завела себе голубиную шляпу из аргентинского фетра и перешила новый пиджак мужа в модный дамский жилет. Миллиардерша покачнулась, но ее, как видно, спас любвеобильный papa-Вандербильд. Очередной номер журна ла мод заключал в себе портреты проклятой соперницы в четырех видах: 1) в черно-бурых лисах, 2) с бриллиантовой звездой на лбу, 3) в авиационном костюме - высокие лаковые сапожки, тончайшая зеленая куртка испанской кожи и перчатки, раструбы которых были инкрустированы изумрудами средней величины, и 4) в бальном туалете - каскады драгоценностей и немножко шелку.
Эллочка произвела мобилизацию. Papa-Щукин взял ссуду в кассе взаимопомощи. Больше тридцати рублей ему не дали. Новое мощное усилие в корне подрезало хозяйство. Приходилось бороться во всех областях жизни. Недавно были получены фотографии мисс в ее новом замке во Флориде. Пришлось и Эллочке обзавестись новой мебелью. Эллочка купила на аукционе два мягких стула. (Удачная покупка! Никак нельзя было пропустить! ) Не спросясь мужа, Эллочка взяла деньги из обеденных сумм. До пятнадцатого оставалось десять дней и четыре рубля.
Ты что , не то лекарство принимаешь !
"Банковский мечтатель"!
Однако, если предложить Украину США в виде "свободно присоединившейся территории" по типу Пуэрто-Рико, то может быть. Кто знает?
Хотя... Я не сомневаюсь в "таланте" нынешнего президента направить сумасшедшие сумм из Госбюджета на развлекухи.
Увидишь, Вовчик, обязательно увидишь...
Воно думає, що дало з барського плеча дозвіл і всі повалили.
Воно вже свою роботу зробило, тепер можна сбільшувати на себе видатки на 40% з року в рік.
Зебіли, чим та криворожа куйня відрізняється від Лукашенка?
Дослівно в NYT:"Тим не менше, як найбільша демократія в колишньому Радянському Союзі Україна залишається природним довгостроковим партнером для США."
Переклад від ОП:
"Ви найголовніший демократичний лідер на пострадянському просторі."
Тобто є Зеленський для зовнішнього ринку, а є для внутрішнього споживача, який не стане порівнювати переклад з оригіналом.
Така ж сама ситуація була колись з інтерв'ю The Guardian, з перекладу якого вилучили навіть заголовок "Випадковий президент".
https://www.facebook.com/100058660792875/posts/116758316956194/ Повний текст і скрін - на сторінці Oleksiy Drone в FB