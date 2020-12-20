Мне очень симпатична Молдова с таким лидером, как Санду, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает избранного президента Молдовы Майю Санду и симпатизирует Молдове с таким лидером.

Об этом в интервью The New York Times заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Я поддерживаю Майю, она это знает. Я говорил ей это и до выборов - какой бы ни был результат, мы вас поддерживаем, мне очень симпатична Молдова в целом с таким лидером, и я желаю ей демократического развития. Молдова этого заслуживает", - сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что еще до выборов симпатизировал Санду как лидеру, но Украина не выражала кому-то из кандидатов открытую поддержку.

"Я встречался с ней и знаю ее позицию по Крыму, и мне ее позиция по Украине в целом, относительно войны на Донбассе понятна гораздо больше, чем позиция предыдущего президента Додона", - сказал президент.

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