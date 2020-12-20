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Мне очень симпатична Молдова с таким лидером, как Санду, - Зеленский

Мне очень симпатична Молдова с таким лидером, как Санду, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает избранного президента Молдовы Майю Санду и симпатизирует Молдове с таким лидером.

Об этом в интервью The New York Times заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Я поддерживаю Майю, она это знает. Я говорил ей это и до выборов - какой бы ни был результат, мы вас поддерживаем, мне очень симпатична Молдова в целом с таким лидером, и я желаю ей демократического развития. Молдова этого заслуживает", - сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что еще до выборов симпатизировал Санду как лидеру, но Украина не выражала кому-то из кандидатов открытую поддержку.

"Я встречался с ней и знаю ее позицию по Крыму, и мне ее позиция по Украине в целом, относительно войны на Донбассе понятна гораздо больше, чем позиция предыдущего президента Додона", - сказал президент.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20365) Молдова (1872) Мая Санду (212)


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Топ комментарии
+23
Иди на ... , чмо !
Терпеть тебя не могу .
Лживый лицемер.
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20.12.2020 13:51
+17
Именно позиция по языку нашему Зю и нравится. Его кредо - КАКАЯ РАЗНИЦА.
Посмотрим, что он ляпнет в эту новогоднюю ночь.
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20.12.2020 13:58
+15
бл. скажите ему кто нибудь что Молдова парламентская республика и президент кем бы он небыл - свадебный генерал.
а Молдова, которая ему "очень нравится" на днях сделала кацапский изык "языком межнационального общения" и фактически приравняла его к государственному
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20.12.2020 13:52
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Кстати один из первых указов, об утверждении русского языка языком общения.
2й язык по сути, просто завуалировао название.
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21.12.2020 12:59 Ответить
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