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Мені дуже симпатична Молдова з таким лідером, як Санду, - Зеленський

Мені дуже симпатична Молдова з таким лідером, як Санду, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підтримує обраного президента Молдови Маю Санду і симпатизує Молдові з таким лідером.

Про це в інтерв'ю The New York Times заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Я підтримую Маю, вона це знає. Я говорив їй це й до виборів. Тобто який би не був результат, ми вас підтримуємо, мені дуже симпатична Молдова загалом із таким лідером, і я бажаю їй демократичного розвитку. Молдова цього заслуговує", - сказав Зеленський.

Зеленський зазначив, що ще до виборів симпатизував Санду як лідеру, але Україна не висловлювала комусь із кандидатів відкриту підтримку.

"Я зустрічався із нею і знаю її позицію щодо Криму. І мені її позиція щодо України загалом, щодо війни на Донбасі зрозуміла набагато більше, ніж позиція попереднього президента Додона", - сказав президент.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23832) Молдова (2071) Мая Санду (254)


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Топ коментарі
+23
Иди на ... , чмо !
Терпеть тебя не могу .
Лживый лицемер.
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20.12.2020 13:51
+17
Именно позиция по языку нашему Зю и нравится. Его кредо - КАКАЯ РАЗНИЦА.
Посмотрим, что он ляпнет в эту новогоднюю ночь.
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20.12.2020 13:58
+15
бл. скажите ему кто нибудь что Молдова парламентская республика и президент кем бы он небыл - свадебный генерал.
а Молдова, которая ему "очень нравится" на днях сделала кацапский изык "языком межнационального общения" и фактически приравняла его к государственному
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20.12.2020 13:52
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Кстати один из первых указов, об утверждении русского языка языком общения.
2й язык по сути, просто завуалировао название.
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21.12.2020 12:59 Відповісти
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