Мені дуже симпатична Молдова з таким лідером, як Санду, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підтримує обраного президента Молдови Маю Санду і симпатизує Молдові з таким лідером.

Про це в інтерв'ю The New York Times заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Я підтримую Маю, вона це знає. Я говорив їй це й до виборів. Тобто який би не був результат, ми вас підтримуємо, мені дуже симпатична Молдова загалом із таким лідером, і я бажаю їй демократичного розвитку. Молдова цього заслуговує", - сказав Зеленський.

Зеленський зазначив, що ще до виборів симпатизував Санду як лідеру, але Україна не висловлювала комусь із кандидатів відкриту підтримку.

"Я зустрічався із нею і знаю її позицію щодо Криму. І мені її позиція щодо України загалом, щодо війни на Донбасі зрозуміла набагато більше, ніж позиція попереднього президента Додона", - сказав президент.

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