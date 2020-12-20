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Задержан 18-летний администратор Telegram-канала "Каратели Молодечно" за публикацию персональных данных белорусских силовиков, - представитель МВД страны

Задержан 18-летний администратор Telegram-канала

В Беларуси задержали 18-летнего студента из Молодечно, который управлял телеграм-каналом "Каратели Молодечно".

Об этом сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сотрудники ГУБОПиК МВД вышли на 18-летнего студента из Молодечно, который управлял телеграм-каналом "Каратели Молодечно". Парень не только размещал в чатах персональные данные сотрудников правоохранительных органов, но и агитировал за участие в массовых беспорядках на территории Минской области", - пояснила Чемоданова.

По ее словам, одним из потерпевших оказался руководитель одного из следственных подразделений, о котором парень распространил в телеграм-канале "ложные порочащие сведения". Возбуждено уголовное дело о клевете.

При этом, по данным незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна", число задержанных на несанкционированных акциях протеста в республике в воскресенье составило около 20 человек. Больше всего задержанных в Минске. Кроме того, правозащитникам известно о задержаниях в Гродно, Борисове и Солигорске.

Читайте также: Марш народного трибунала в Минске: Силовики Лукашенко стягивают спецтехнику и рапортуют о первых задержанных

Автор: 

Беларусь (7891) задержание (6675) протест (5858)


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Топ комментарии
+20
Выйдет. Но попозже. Когда новая партия цветов в теплицах подрастет.
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20.12.2020 15:22
+18
Если сейчас вся Беларусь не выйдет на его защиту, ему трындец
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20.12.2020 15:18
+11
Telegram-canal -кацапська контора.
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20.12.2020 15:29
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робіть висновки про "неконтрольованість" телеграму гебнею
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20.12.2020 15:52 Ответить
Неужели непонятно, что надо проводить акции с бутылками с зажигательной смесью.
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20.12.2020 16:50 Ответить
а говорят телеграм канал не вскрытый ))
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20.12.2020 16:52 Ответить
Лишь тот достоин жизни и свободы, Кто каждый день идет за них на бой. Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, Der täglich sie erobern muss.
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20.12.2020 16:55 Ответить
О ! Будет теперь чем заняться демонстрантам!
А то ходят мирно, тихо как мыши по кладовке...
И, дай Бог, кустари на венках подзаработают .
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20.12.2020 17:00 Ответить
интересно, ка его вычислили? Дуров что ли сдал?
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20.12.2020 17:04 Ответить
Какой ты мудрый...
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20.12.2020 17:11 Ответить
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20.12.2020 18:05 Ответить
Аналогично
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20.12.2020 18:35 Ответить
от его покарают
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20.12.2020 18:08 Ответить
Мені подобається, коли в боротьбі проти ґебні використовують ґебістський ресурс "тЄлЯґрам"
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20.12.2020 18:38 Ответить
...в этом и был смысл его создания
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20.12.2020 23:03 Ответить
Про Пашу Валерьевича Дуродва, гражданина Сент-Китс и Невис еще никто не писал?
Который ниразу не ФСБ-шник и вообще телеграм - самый защищенный месенджер, который ФСБ не в состоянии сломать?!
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20.12.2020 23:03 Ответить
Для того чтобы его нашли,не обязательно чтобы какой-то дуров его сдал. Когда в 2014 году я стал на сторону Украины и постоянно выходил на Цензор и выражал свое мнение,то началось очень сильное давление на меня,-по разному.Так вот,у меня где-то,есть скриншот,где видно,что с нашего "родного" Молдтелекома мой компьютер направляли куда-то в подмосковье,откуда они могли им управлять и делать все что хотели,-блокировать,уничтожать данные.и много другое.
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21.12.2020 06:42 Ответить
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