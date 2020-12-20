Задержан 18-летний администратор Telegram-канала "Каратели Молодечно" за публикацию персональных данных белорусских силовиков, - представитель МВД страны

В Беларуси задержали 18-летнего студента из Молодечно, который управлял телеграм-каналом "Каратели Молодечно".

Об этом сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сотрудники ГУБОПиК МВД вышли на 18-летнего студента из Молодечно, который управлял телеграм-каналом "Каратели Молодечно". Парень не только размещал в чатах персональные данные сотрудников правоохранительных органов, но и агитировал за участие в массовых беспорядках на территории Минской области", - пояснила Чемоданова.

По ее словам, одним из потерпевших оказался руководитель одного из следственных подразделений, о котором парень распространил в телеграм-канале "ложные порочащие сведения". Возбуждено уголовное дело о клевете.

При этом, по данным незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна", число задержанных на несанкционированных акциях протеста в республике в воскресенье составило около 20 человек. Больше всего задержанных в Минске. Кроме того, правозащитникам известно о задержаниях в Гродно, Борисове и Солигорске.

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