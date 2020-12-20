Затримано 18-річного адміністратора телеграм-каналу "Карателі Молодечна" за публікацію персональних даних білоруських силовиків, - представник МВС країни

У Білорусі затримали 18-річного студента з міста Молодечно, який керував телеграм-каналом "Карателі Молодечно".

Про це повідомила офіційна представниця МВС Білорусі Ольга Чемоданова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Співробітники ГУБОПіК МВС вийшли на 18-річного студента з Молодечна, який керував телеграм-каналом "Карателі Молодечна". Хлопець не тільки розміщував у чатах персональні дані співробітників правоохоронних органів, а й агітував за участь у масових заворушеннях на території Мінської області", - пояснила Чемоданова.

За її словами, одним із потерпілих виявився керівник одного зі слідчих підрозділів, про якого хлопець поширив у телеграм-каналі "неправдиві відомості". Порушено кримінальну справу про наклеп.

Водночас, за даними незареєстрованого в Білорусі правозахисного центру "Весна", кількість затриманих на несанкціонованих акціях протесту в республіці в неділю становить близько 20 осіб. Найбільше затриманих у Мінську. Крім того, правозахисникам відомо про затримання в Гродно, Борисові і Солігорську.

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