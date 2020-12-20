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Затримано 18-річного адміністратора телеграм-каналу "Карателі Молодечна" за публікацію персональних даних білоруських силовиків, - представник МВС країни

Затримано 18-річного адміністратора телеграм-каналу

У Білорусі затримали 18-річного студента з міста Молодечно, який керував телеграм-каналом "Карателі Молодечно".

Про це повідомила офіційна представниця МВС Білорусі Ольга Чемоданова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Співробітники ГУБОПіК МВС вийшли на 18-річного студента з Молодечна, який керував телеграм-каналом "Карателі Молодечна". Хлопець не тільки розміщував у чатах персональні дані співробітників правоохоронних органів, а й агітував за участь у масових заворушеннях на території Мінської області", - пояснила Чемоданова.

За її словами, одним із потерпілих виявився керівник одного зі слідчих підрозділів, про якого хлопець поширив у телеграм-каналі "неправдиві відомості". Порушено кримінальну справу про наклеп.

Водночас, за даними незареєстрованого в Білорусі правозахисного центру "Весна", кількість затриманих на несанкціонованих акціях протесту в республіці в неділю становить близько 20 осіб. Найбільше затриманих у Мінську. Крім того, правозахисникам відомо про затримання в Гродно, Борисові і Солігорську.

Читайте також: "Марш народного трибуналу" в Мінську: силовики Лукашенка стягують спецтехніку і рапортують про перших затриманих

Автор: 

Білорусь (7932) затримання (4339) протест (2398)


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Топ коментарі
+20
Выйдет. Но попозже. Когда новая партия цветов в теплицах подрастет.
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20.12.2020 15:22
+18
Если сейчас вся Беларусь не выйдет на его защиту, ему трындец
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20.12.2020 15:18
+11
Telegram-canal -кацапська контора.
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20.12.2020 15:29
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робіть висновки про "неконтрольованість" телеграму гебнею
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20.12.2020 15:52 Відповісти
Неужели непонятно, что надо проводить акции с бутылками с зажигательной смесью.
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20.12.2020 16:50 Відповісти
а говорят телеграм канал не вскрытый ))
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20.12.2020 16:52 Відповісти
Лишь тот достоин жизни и свободы, Кто каждый день идет за них на бой. Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, Der täglich sie erobern muss.
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20.12.2020 16:55 Відповісти
О ! Будет теперь чем заняться демонстрантам!
А то ходят мирно, тихо как мыши по кладовке...
И, дай Бог, кустари на венках подзаработают .
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20.12.2020 17:00 Відповісти
интересно, ка его вычислили? Дуров что ли сдал?
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20.12.2020 17:04 Відповісти
Какой ты мудрый...
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20.12.2020 17:11 Відповісти
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20.12.2020 18:05 Відповісти
Аналогично
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20.12.2020 18:35 Відповісти
от его покарают
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20.12.2020 18:08 Відповісти
Мені подобається, коли в боротьбі проти ґебні використовують ґебістський ресурс "тЄлЯґрам"
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20.12.2020 18:38 Відповісти
...в этом и был смысл его создания
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20.12.2020 23:03 Відповісти
Про Пашу Валерьевича Дуродва, гражданина Сент-Китс и Невис еще никто не писал?
Который ниразу не ФСБ-шник и вообще телеграм - самый защищенный месенджер, который ФСБ не в состоянии сломать?!
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20.12.2020 23:03 Відповісти
Для того чтобы его нашли,не обязательно чтобы какой-то дуров его сдал. Когда в 2014 году я стал на сторону Украины и постоянно выходил на Цензор и выражал свое мнение,то началось очень сильное давление на меня,-по разному.Так вот,у меня где-то,есть скриншот,где видно,что с нашего "родного" Молдтелекома мой компьютер направляли куда-то в подмосковье,откуда они могли им управлять и делать все что хотели,-блокировать,уничтожать данные.и много другое.
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21.12.2020 06:42 Відповісти
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