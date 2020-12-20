Трамп допускает введение военного положения для изменения результатов выборов, - СМИ
Президент США Дональд Трамп, проигравший выборы демократу Джо Байдену, думает над введением в колеблющихся штатах, где выиграл его оппонент, военного положения.
Об этом сообщает Forbes, информирует Цензор.НЕТ.
Идею о введении военного положения изначально выдвинул его бывший советник Майкл Флинн, которого осудили за ложные показания для ФБР. Флинн предположил, что президент может развернуть вооруженные силы в колеблющихся штатах, где выиграл Байден.
Трамп озвучил эту идею своим действующим советникам, однако большинство ее отвергли, говорится в материале.
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Байдена и весь мир с победой!
Путин, видно, посоветовал ему блефовать, упираться и пугать всех до самого конца,
пока его за остатки волос не стянут по ступенькам Белого Дома.
Пора.
Пыне привет. Крепись, болезный. Начинается самое замечательное время для твоей гнилой злобной своры. Мы от души рады тому, что вас ожидает.
Бубочка! А ты прощай, зесранец. Сваливай вместе со своей шоблой кремлевских шнырей, пока есть дыра в заборе. Придет Байден - по собственному сдрыстнуть уже не выйдет. А накосячили вы с Беней на пожизненное.