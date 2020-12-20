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Трамп допускает введение военного положения для изменения результатов выборов, - СМИ

Трамп допускает введение военного положения для изменения результатов выборов, - СМИ

Президент США Дональд Трамп, проигравший выборы демократу Джо Байдену, думает над введением в колеблющихся штатах, где выиграл его оппонент, военного положения.

Об этом сообщает Forbes, информирует Цензор.НЕТ.

Идею о введении военного положения изначально выдвинул его бывший советник Майкл Флинн, которого осудили за ложные показания для ФБР. Флинн предположил, что президент может развернуть вооруженные силы в колеблющихся штатах, где выиграл Байден.

Трамп озвучил эту идею своим действующим советникам, однако большинство ее отвергли, говорится в материале.

Читайте также: Трамп заблокировал заявление Белого дома о причастности РФ к кибератаке на ведомства США, - Associated Press

Байден Джо (2790) выборы (24728) США (26672) Трамп Дональд (5219)


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Топ комментарии
+102
путлер понимает, что при Байдене ему пи..ц, вот и дергает рыжего за ниточки
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20.12.2020 16:09
+89
Дебил, ***! (с)
Трамп допускает введение военного положения для изменения результатов выборов, - СМИ - Цензор.НЕТ 9396
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20.12.2020 16:11
+65
Скорее он войдёт в комнату с креслом оборудованным электромасажером и електрогрилем.
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20.12.2020 16:13
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Не здатні. Їм інтелекту вистачає тільки дурню написати.
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20.12.2020 21:34 Ответить
Байден уже пройшов базовий інструктаж у Пентагоні - інструктаж, який проходять всі новообрані президенти. І на цьому інструктажі президентові секретну інфу дають! Я думаю, цього достатньо, щоб зрозуміти, що військові визнали вибори?
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20.12.2020 23:23 Ответить
Как только Трамп что то введет,то тогда ему и его мажорной семейке точно наступит полный звиздец.
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20.12.2020 19:47 Ответить
Трамп фсё уже. Хорош веслами махать.
Байдена и весь мир с победой!
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20.12.2020 19:58 Ответить
Він своїми витівками вже нагадує бісноватих :бацку та додона.
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20.12.2020 20:03 Ответить
Это не Макшания. Там рага Трампу быстро скрутят. Так что эти все метания - до сраки.
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20.12.2020 20:05 Ответить
Фреди Меркури еслибы был жив уведел как в США песню его поют все ))) Крим окупирован част Донбасса окупирован а вы спорите о военной положение в США )))
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20.12.2020 20:11 Ответить
Рыжий придурок на госизмену и свержение конституционного строя США себе наговорит.
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20.12.2020 20:12 Ответить
и в результате у Трампа останется только один выход - бежать в Россию как Сноуден от американской правоохранительной системы, подчиняющейся новому Президенту
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20.12.2020 22:02 Ответить
Ну да, американська армія вже почала передавати Байдену секретну інфу, яку мусить знати президент. Пентагон за Байдена однозначно!
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20.12.2020 23:21 Ответить
ну чисто Калігула. як казав один із гуру психотерапії в Україні Глузман "вялотекущая шизофрения" (переклад на українську неможливий) - це коли шизофренія є,але її ніхто не бачить. Один раз ввів нацгвардію в Вашингтон, репетирував військовий стан, то його сховали у бункері і не випускали, щоб чуприну не вискобли. Клінічний ідіот.
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20.12.2020 21:01 Ответить
Воно просто здуріло... Хоча все вірно, йому писець вже близько. Ввести воєнне положення не зможе, т.як НЕ ЗМОЖЕ - це йому не рф... А от після інаугурації Байдена - ВСЕ! Йому краще виїхати на Кубу...
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20.12.2020 21:31 Ответить
конвульсии полудохлого
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21.12.2020 10:21 Ответить
Трамп опозорил американских военных в Сирии, а теперь будет призывать их выступить с оружием против американцев? Он думает, что они его послушают?
Путин, видно, посоветовал ему блефовать, упираться и пугать всех до самого конца,
пока его за остатки волос не стянут по ступенькам Белого Дома.
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20.12.2020 21:53 Ответить
Дети уже взрослые, так что Меланья может смело разводиться с этим крашеным чучелом.
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20.12.2020 21:55 Ответить
не хочет рыжий чуб в Растофф, ой как не хочет.
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20.12.2020 21:58 Ответить
Конгресс отменит любое военное положение высосанное из 21-го пальца...
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20.12.2020 22:04 Ответить
Путинского 21-о пальца.
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20.12.2020 22:23 Ответить
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21.12.2020 03:11 Ответить
Давненько в США революций небыло!
Пора.
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20.12.2020 22:31 Ответить
Проблема не в Трампі, а в основаних інвесторах Республіканської партії, які, ймовірно, трампануті на всю голову...
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21.12.2020 00:12 Ответить
Донни, блин, Ростов не резиновый - совесть имей
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21.12.2020 00:37 Ответить
правильно. там может бесчинствовать поддерживаемая демократами блм, антифа. их нужно жёстко погасить.
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21.12.2020 02:24 Ответить
Додіку залишилось тільки сказати: «путєнввєді».
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21.12.2020 03:13 Ответить
Все это предсмертные судороги майора Трампова. Все уже состоялось, но Трампу никак нельзя сдаваться, ведь русские не сдаются, да? Ну не было еще шифровки из Центра с командой на эвакуацию в Ростов.
Пыне привет. Крепись, болезный. Начинается самое замечательное время для твоей гнилой злобной своры. Мы от души рады тому, что вас ожидает.
Бубочка! А ты прощай, зесранец. Сваливай вместе со своей шоблой кремлевских шнырей, пока есть дыра в заборе. Придет Байден - по собственному сдрыстнуть уже не выйдет. А накосячили вы с Беней на пожизненное.
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21.12.2020 11:01 Ответить
Из штатов кто получит визу в Ростов, Путин даст.
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21.12.2020 13:47 Ответить
Ну тогда трампуша отправится к Кеннеди.
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21.12.2020 15:07 Ответить
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