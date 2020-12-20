Трамп допускает введение военного положения для изменения результатов выборов, - СМИ

Президент США Дональд Трамп, проигравший выборы демократу Джо Байдену, думает над введением в колеблющихся штатах, где выиграл его оппонент, военного положения.

Об этом сообщает Forbes, информирует Цензор.НЕТ.

Идею о введении военного положения изначально выдвинул его бывший советник Майкл Флинн, которого осудили за ложные показания для ФБР. Флинн предположил, что президент может развернуть вооруженные силы в колеблющихся штатах, где выиграл Байден.

Трамп озвучил эту идею своим действующим советникам, однако большинство ее отвергли, говорится в материале.

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