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Трамп допускає введення воєнного стану для зміни результатів виборів, - ЗМІ

Трамп допускає введення воєнного стану для зміни результатів виборів, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп, який програв вибори демократу Джо Байдену, думає над введенням у тих штатах, які вагалися і де виграв його опонент, воєнного стану.

Про це пише  Forbes, інформує Цензор.НЕТ.

Ідею про введення воєнного стану спочатку висунув його колишній радник Майкл Флінн, якого засудили за неправдиві свідчення для ФБР. Флінн припустив, що президент може розгорнути збройні сили в тих штатах, які вагалися, і де виграв Байден.

Трамп озвучив цю ідею своїм чинним радникам, однак більшість її відкинули, йдеться в матеріалі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заблокував заяву Білого дому про причетність РФ до кібератаки на відомства США, - Associated Press

Байден Джо (2888) вибори (6689) США (22861) Трамп Дональд (5652)


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Топ коментарі
+102
путлер понимает, что при Байдене ему пи..ц, вот и дергает рыжего за ниточки
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20.12.2020 16:09
+89
Дебил, ***! (с)
Трамп допускает введение военного положения для изменения результатов выборов, - СМИ - Цензор.НЕТ 9396
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20.12.2020 16:11
+65
Скорее он войдёт в комнату с креслом оборудованным электромасажером и електрогрилем.
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20.12.2020 16:13
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Не здатні. Їм інтелекту вистачає тільки дурню написати.
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20.12.2020 21:34 Відповісти
Байден уже пройшов базовий інструктаж у Пентагоні - інструктаж, який проходять всі новообрані президенти. І на цьому інструктажі президентові секретну інфу дають! Я думаю, цього достатньо, щоб зрозуміти, що військові визнали вибори?
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20.12.2020 23:23 Відповісти
Как только Трамп что то введет,то тогда ему и его мажорной семейке точно наступит полный звиздец.
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20.12.2020 19:47 Відповісти
Трамп фсё уже. Хорош веслами махать.
Байдена и весь мир с победой!
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20.12.2020 19:58 Відповісти
Він своїми витівками вже нагадує бісноватих :бацку та додона.
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20.12.2020 20:03 Відповісти
Это не Макшания. Там рага Трампу быстро скрутят. Так что эти все метания - до сраки.
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20.12.2020 20:05 Відповісти
Фреди Меркури еслибы был жив уведел как в США песню его поют все ))) Крим окупирован част Донбасса окупирован а вы спорите о военной положение в США )))
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20.12.2020 20:11 Відповісти
Рыжий придурок на госизмену и свержение конституционного строя США себе наговорит.
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20.12.2020 20:12 Відповісти
и в результате у Трампа останется только один выход - бежать в Россию как Сноуден от американской правоохранительной системы, подчиняющейся новому Президенту
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20.12.2020 22:02 Відповісти
Ну да, американська армія вже почала передавати Байдену секретну інфу, яку мусить знати президент. Пентагон за Байдена однозначно!
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20.12.2020 23:21 Відповісти
ну чисто Калігула. як казав один із гуру психотерапії в Україні Глузман "вялотекущая шизофрения" (переклад на українську неможливий) - це коли шизофренія є,але її ніхто не бачить. Один раз ввів нацгвардію в Вашингтон, репетирував військовий стан, то його сховали у бункері і не випускали, щоб чуприну не вискобли. Клінічний ідіот.
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20.12.2020 21:01 Відповісти
Воно просто здуріло... Хоча все вірно, йому писець вже близько. Ввести воєнне положення не зможе, т.як НЕ ЗМОЖЕ - це йому не рф... А от після інаугурації Байдена - ВСЕ! Йому краще виїхати на Кубу...
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20.12.2020 21:31 Відповісти
конвульсии полудохлого
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21.12.2020 10:21 Відповісти
Трамп опозорил американских военных в Сирии, а теперь будет призывать их выступить с оружием против американцев? Он думает, что они его послушают?
Путин, видно, посоветовал ему блефовать, упираться и пугать всех до самого конца,
пока его за остатки волос не стянут по ступенькам Белого Дома.
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20.12.2020 21:53 Відповісти
Дети уже взрослые, так что Меланья может смело разводиться с этим крашеным чучелом.
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20.12.2020 21:55 Відповісти
не хочет рыжий чуб в Растофф, ой как не хочет.
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20.12.2020 21:58 Відповісти
Конгресс отменит любое военное положение высосанное из 21-го пальца...
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20.12.2020 22:04 Відповісти
Путинского 21-о пальца.
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20.12.2020 22:23 Відповісти
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21.12.2020 03:11 Відповісти
Давненько в США революций небыло!
Пора.
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20.12.2020 22:31 Відповісти
Проблема не в Трампі, а в основаних інвесторах Республіканської партії, які, ймовірно, трампануті на всю голову...
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21.12.2020 00:12 Відповісти
Донни, блин, Ростов не резиновый - совесть имей
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21.12.2020 00:37 Відповісти
правильно. там может бесчинствовать поддерживаемая демократами блм, антифа. их нужно жёстко погасить.
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21.12.2020 02:24 Відповісти
Додіку залишилось тільки сказати: «путєнввєді».
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21.12.2020 03:13 Відповісти
Все это предсмертные судороги майора Трампова. Все уже состоялось, но Трампу никак нельзя сдаваться, ведь русские не сдаются, да? Ну не было еще шифровки из Центра с командой на эвакуацию в Ростов.
Пыне привет. Крепись, болезный. Начинается самое замечательное время для твоей гнилой злобной своры. Мы от души рады тому, что вас ожидает.
Бубочка! А ты прощай, зесранец. Сваливай вместе со своей шоблой кремлевских шнырей, пока есть дыра в заборе. Придет Байден - по собственному сдрыстнуть уже не выйдет. А накосячили вы с Беней на пожизненное.
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21.12.2020 11:01 Відповісти
Из штатов кто получит визу в Ростов, Путин даст.
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21.12.2020 13:47 Відповісти
Ну тогда трампуша отправится к Кеннеди.
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21.12.2020 15:07 Відповісти
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