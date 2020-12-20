Трамп допускає введення воєнного стану для зміни результатів виборів, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп, який програв вибори демократу Джо Байдену, думає над введенням у тих штатах, які вагалися і де виграв його опонент, воєнного стану.

Про це пише Forbes, інформує Цензор.НЕТ.

Ідею про введення воєнного стану спочатку висунув його колишній радник Майкл Флінн, якого засудили за неправдиві свідчення для ФБР. Флінн припустив, що президент може розгорнути збройні сили в тих штатах, які вагалися, і де виграв Байден.

Трамп озвучив цю ідею своїм чинним радникам, однак більшість її відкинули, йдеться в матеріалі.

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