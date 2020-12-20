Трамп допускає введення воєнного стану для зміни результатів виборів, - ЗМІ
Президент США Дональд Трамп, який програв вибори демократу Джо Байдену, думає над введенням у тих штатах, які вагалися і де виграв його опонент, воєнного стану.
Про це пише Forbes, інформує Цензор.НЕТ.
Ідею про введення воєнного стану спочатку висунув його колишній радник Майкл Флінн, якого засудили за неправдиві свідчення для ФБР. Флінн припустив, що президент може розгорнути збройні сили в тих штатах, які вагалися, і де виграв Байден.
Трамп озвучив цю ідею своїм чинним радникам, однак більшість її відкинули, йдеться в матеріалі.
Топ коментарі
+102 Александр Петров #480260
показати весь коментар20.12.2020 16:09
+89 Филипп Филиппович Преображенск
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+65 Старый зольдат
показати весь коментар20.12.2020 16:13
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Байдена и весь мир с победой!
Путин, видно, посоветовал ему блефовать, упираться и пугать всех до самого конца,
пока его за остатки волос не стянут по ступенькам Белого Дома.
Пора.
Пыне привет. Крепись, болезный. Начинается самое замечательное время для твоей гнилой злобной своры. Мы от души рады тому, что вас ожидает.
Бубочка! А ты прощай, зесранец. Сваливай вместе со своей шоблой кремлевских шнырей, пока есть дыра в заборе. Придет Байден - по собственному сдрыстнуть уже не выйдет. А накосячили вы с Беней на пожизненное.