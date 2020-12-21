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Лондон может оказаться на карантине на несколько месяцев

Лондон может оказаться на карантине на несколько месяцев

Если новый штамм коронавируса не удастся быстро взять под контроль, Лондон может быть в карантине несколько месяцев.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этомсообщил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

"Министр здравоохранения в воскресенье высказал предположение, что Лондон может быть в локдауне в течение месяцев, и предупредил, что новый штамм будет "очень трудно" взять под контроль, пока не начнется массовое вакцинирование", - говорится в материале Синьхуа.

По словам Хэнкока, объявленный в Лондоне локдаун пока планово будет действовать до 30 декабря, но вряд ли будет ослаблен после этой даты.

"Для контроля за распространением нового штамма вируса нам надо применять более разнообразные средства контроля, чем мы использовали для старого", - сказал Хэнкок.

Он отметил, что мутировавший вирус распространяется значительно легче, чем его оригинал.

"Нам известно, что этот новый вариант можно подхватить значительно легче при наличии меньшего количества вируса", - отметил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новая разновидность COVID-19 была выявлена в Британии еще в сентябре, но ей не придали значения, - Служба общественного здравоохранения

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране подтвержден новый генетически мутировавший вариант коронавируса, который может быть на 70% заразнее. Учитывая это, британское правительство усилило карантин в Лондоне и на юго-востоке Англии.

На Рождество жителям этих регионов будет запрещено встречаться с друзьями и родственниками, будут закрыты непродовольственные магазины, спортзалы и парикмахерские. Англичанам рекомендуют без необходимости не покидать дома и воздержаться от поездок.
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Топ комментарии
+4
Лондон может оказаться на карантине на несколько месяцев - Цензор.НЕТ 1260
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21.12.2020 07:29
+4
На севере Китая обнаружены богатейшие запасы газа.Сила Сибири идет ко дну следом за Северным П.... Мавзолейные спойте Интернационал....
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21.12.2020 07:31
+2
Вітаю! Вип'ю ще кави.
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21.12.2020 07:30
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Covid-19 перезагрузка, в этой версии все помрут
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21.12.2020 07:28 Ответить
А без цього жили б вічно? Та невже...)))
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21.12.2020 07:30 Ответить
Лондон может оказаться на карантине на несколько месяцев - Цензор.НЕТ 1260
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21.12.2020 07:29 Ответить
Вітаю! Вип'ю ще кави.
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21.12.2020 07:30 Ответить
На севере Китая обнаружены богатейшие запасы газа.Сила Сибири идет ко дну следом за Северным П.... Мавзолейные спойте Интернационал....
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21.12.2020 07:31 Ответить
Лондон может оказаться на карантине на несколько месяцев - Цензор.НЕТ 2178
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21.12.2020 07:36 Ответить
Чекаєм на весну в нас
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21.12.2020 07:39 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2020/12/21/7277638/ США, Велика Британія та РФ виявили найбільше хворих на коронавірус за добу | Українська правда
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21.12.2020 07:39 Ответить
го еще новую вакцину по 50 у.е
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21.12.2020 07:41 Ответить
достала эта вирусо-паника. за год от алко и курения померло миллионов десять. и никакой паники.
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21.12.2020 07:43 Ответить
это их выбор.. У меня муж тетки рак желудка после операции выкуп вал две пачки приму.. И плевать на всех хотел.. Полковник.. Я помню как тетка помчалась моей матери.. И наркоманы умирают от передоза.. У нас в доме умер хороший парень наркоман.. Его даже в армию выпихнули.. Приехал хороший красивый.. Без наркотиков..но пришли друзья и он сдался.. Это выбор... А ковид не
Выбирает.. Лотерея..
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21.12.2020 09:50 Ответить
вопрос о свободе выбора при зависимости от веществ дискуссионный. доступность этой гадости надо постоянно снижать.
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21.12.2020 19:28 Ответить
Как же так? Что, шведы, получается, зря болели и умирали?
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21.12.2020 07:50 Ответить
Всемирная столица воров закрывается. Бедные коррупционеры.
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21.12.2020 08:06 Ответить
а не надо было шведам выпендриваться...
А слушать других...
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21.12.2020 09:52 Ответить
 
 