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Лондон може опинитися на карантині на кілька місяців

Лондон може опинитися на карантині на кілька місяців

Якщо новий штам коронавірусу не вдасться швидко взяти під контроль, Лондон може бути на карантині кілька місяців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Генкок.

"Міністр охорони здоров’я у неділю висловив припущення, що Лондон може бути в локдауні протягом місяців, і попередив, що новий штам буде "дуже важко" взяти під контроль, поки не розпочнеться масове вакцинування", - йдеться у матеріалі Синьхуа.

За словами Генкока, оголошений у Лондоні локдаун поки планово діятиме до 30 грудня, але навряд чи буде послаблений після цієї дати.

"Для контролю за поширенням нового штаму вірусу нам треба застосовувати більше різноманітних засобів контролю, ніж ми використовували для старого", - сказав Генкок.

Він наголосив, що мутований вірус поширюється значно легше, ніж його оригінал.

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"Нам відомо, що цей новий варіант можна підхопити значно легше за наявності меншої кількості вірусу", - зазначив міністр.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що у країні підтверджено новий генетично мутований варіант коронавірусу, який може бути на 70% заразнішим. З огляду на це, британський уряд посилив карантинні обмеження в Лондоні та на південному сході Англії.

На Різдво жителям цих регіонів буде заборонено зустрічатися з друзями й родичами, будуть закриті непродовольчі магазини, спортзали та перукарні. Англійцям рекомендують без нагальної потреби не залишати домівки та утриматися від поїздок.

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Топ коментарі
+4
Лондон может оказаться на карантине на несколько месяцев - Цензор.НЕТ 1260
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21.12.2020 07:29
+4
На севере Китая обнаружены богатейшие запасы газа.Сила Сибири идет ко дну следом за Северным П.... Мавзолейные спойте Интернационал....
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21.12.2020 07:31
+2
Вітаю! Вип'ю ще кави.
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21.12.2020 07:30
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Covid-19 перезагрузка, в этой версии все помрут
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21.12.2020 07:28 Відповісти
А без цього жили б вічно? Та невже...)))
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21.12.2020 07:30 Відповісти
Лондон может оказаться на карантине на несколько месяцев - Цензор.НЕТ 1260
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21.12.2020 07:29 Відповісти
Вітаю! Вип'ю ще кави.
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21.12.2020 07:30 Відповісти
На севере Китая обнаружены богатейшие запасы газа.Сила Сибири идет ко дну следом за Северным П.... Мавзолейные спойте Интернационал....
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21.12.2020 07:31 Відповісти
Лондон может оказаться на карантине на несколько месяцев - Цензор.НЕТ 2178
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21.12.2020 07:36 Відповісти
Чекаєм на весну в нас
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21.12.2020 07:39 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2020/12/21/7277638/ США, Велика Британія та РФ виявили найбільше хворих на коронавірус за добу | Українська правда
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21.12.2020 07:39 Відповісти
го еще новую вакцину по 50 у.е
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21.12.2020 07:41 Відповісти
достала эта вирусо-паника. за год от алко и курения померло миллионов десять. и никакой паники.
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21.12.2020 07:43 Відповісти
это их выбор.. У меня муж тетки рак желудка после операции выкуп вал две пачки приму.. И плевать на всех хотел.. Полковник.. Я помню как тетка помчалась моей матери.. И наркоманы умирают от передоза.. У нас в доме умер хороший парень наркоман.. Его даже в армию выпихнули.. Приехал хороший красивый.. Без наркотиков..но пришли друзья и он сдался.. Это выбор... А ковид не
Выбирает.. Лотерея..
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21.12.2020 09:50 Відповісти
вопрос о свободе выбора при зависимости от веществ дискуссионный. доступность этой гадости надо постоянно снижать.
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21.12.2020 19:28 Відповісти
Как же так? Что, шведы, получается, зря болели и умирали?
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21.12.2020 07:50 Відповісти
Всемирная столица воров закрывается. Бедные коррупционеры.
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21.12.2020 08:06 Відповісти
а не надо было шведам выпендриваться...
А слушать других...
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21.12.2020 09:52 Відповісти
 
 