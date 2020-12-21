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Чехия передала украинским медучреждениям средства индивидуальной защиты в рамках гумпомощи

Чехия передала украинским медучреждениям средства индивидуальной защиты в рамках гумпомощи

Украина получила гуманитарную помощь со средствами индивидуальной защиты (СИЗ) от Чехии.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения Игорь Иващенко в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На предыдущей неделе Украина получила гуманитарную помощь от Чешской республики. Украина получила около 100 тыс. хирургических масок, 5 тыс. защитных костюмов, 10 тыс. бахил, 10 тыс. респираторов и 1 тыс. защитных очков. СИЗ уже распределены между регионами и в ближайшем времени будут поставлены областным департаментам",- сказал он.

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а где сраные фопы че пошить маску неумеют только китай перепродавать и плакать дайте деняк кофе некупляють???????
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21.12.2020 10:53 Ответить
ФОПи на карантині !!)))
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21.12.2020 10:55 Ответить
Цікаво, в якому гіпермаркеті в продажу з"явяться ця гуманітарка ???)))
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21.12.2020 10:57 Ответить
Нашим медучреждениям надо передавать асфальт. Или битум со шлаком. Это для них более актуально. Так считает самый великий поц современности Зеленский.
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21.12.2020 10:57 Ответить
Не лише поц, ще "Почесний шляхобудівельник України" !!!!)))
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21.12.2020 11:04 Ответить
Райка Богатырева всех лечила Трамадолом вместе со своим сыном,стали миллиардерами....,ничего личного,только бизнес...
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21.12.2020 10:58 Ответить
Рецепт для лікування КОВІД-19, по Зеленському:
«Гудроноасфальтоцил. Супозиторії ректальні. З екстрактом щебеню».
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21.12.2020 11:07 Ответить
Ждем это гуманитарку в Эпицентре.Зеленая мразь приехало на границу встречать?
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21.12.2020 13:05 Ответить
 
 