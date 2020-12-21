Чехия передала украинским медучреждениям средства индивидуальной защиты в рамках гумпомощи

Украина получила гуманитарную помощь со средствами индивидуальной защиты (СИЗ) от Чехии.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения Игорь Иващенко в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На предыдущей неделе Украина получила гуманитарную помощь от Чешской республики. Украина получила около 100 тыс. хирургических масок, 5 тыс. защитных костюмов, 10 тыс. бахил, 10 тыс. респираторов и 1 тыс. защитных очков. СИЗ уже распределены между регионами и в ближайшем времени будут поставлены областным департаментам",- сказал он.

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