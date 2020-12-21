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Чехія передала українським медичним закладам засоби індивідуального захисту в межах гумдопомоги

Чехія передала українським медичним закладам засоби індивідуального захисту в межах гумдопомоги

Україна отримала гуманітарну допомогу із засобами індивідуального захисту (ЗІЗ) від Чехії.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко під час пресбрифінгу в Києві у понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Минулого тижня Україна отримала гуманітарну допомогу від Чеської республіки. Україна отримала майже 100 тис. хірургічних масок, 5 тис. захисних костюмів, 10 тис. бахіл, 10 тис. респіраторів і 1 тис. захисних окулярів. ЗІЗ уже розподілено між регіонами і найближчим часом буде поставлено обласним департаментам", - сказав він.

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а где сраные фопы че пошить маску неумеют только китай перепродавать и плакать дайте деняк кофе некупляють???????
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21.12.2020 10:53 Відповісти
ФОПи на карантині !!)))
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21.12.2020 10:55 Відповісти
Цікаво, в якому гіпермаркеті в продажу з"явяться ця гуманітарка ???)))
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21.12.2020 10:57 Відповісти
Нашим медучреждениям надо передавать асфальт. Или битум со шлаком. Это для них более актуально. Так считает самый великий поц современности Зеленский.
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21.12.2020 10:57 Відповісти
Не лише поц, ще "Почесний шляхобудівельник України" !!!!)))
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21.12.2020 11:04 Відповісти
Райка Богатырева всех лечила Трамадолом вместе со своим сыном,стали миллиардерами....,ничего личного,только бизнес...
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21.12.2020 10:58 Відповісти
Рецепт для лікування КОВІД-19, по Зеленському:
«Гудроноасфальтоцил. Супозиторії ректальні. З екстрактом щебеню».
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21.12.2020 11:07 Відповісти
Ждем это гуманитарку в Эпицентре.Зеленая мразь приехало на границу встречать?
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21.12.2020 13:05 Відповісти
 
 