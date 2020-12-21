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Правительство Великобритании собирает срочное заседание из-за нового штамма коронавируса
Чрезвычайный комитет правительства Великобритании соберется на срочное заседание из-за нового штамма коронавируса в стране.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
Отмечается, что будут решать вопрос относительно ограничения для ряда стран транспортного сообщения с королевством.
Премьер-министр Британии Борис Джонсон будет председательствовать на заседании правительственного комитета. В страну отменили полеты Франция, Австрия, Нидерланды, Болгария, Германия, Ирландия, Швеция, Турция, Саудовская Аравия, Израиль, Иран, Сальвадор и Колумбия.
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+1 Alex Rud 242a485c
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+1 Александр Иванов 29ff5b68
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+1 Alex Rud 242a485c
показать весь комментарий21.12.2020 11:02
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Фаворов сказал - всё ОК!
Якщо цікаво,то мутації корони в світі можна спостерігати на інтерактивній карті
https://nextstrain.org/ncov/global Genomic epidemiology of novel coronavirus - Global subsampling
только не вешайтесь !! Ви нужни економике страни !!!