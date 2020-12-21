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Правительство Великобритании собирает срочное заседание из-за нового штамма коронавируса

Правительство Великобритании собирает срочное заседание из-за нового штамма коронавируса

Чрезвычайный комитет правительства Великобритании соберется на срочное заседание из-за нового штамма коронавируса в стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Отмечается, что будут решать вопрос относительно ограничения для ряда стран транспортного сообщения с королевством.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон будет председательствовать на заседании правительственного комитета. В страну отменили полеты Франция, Австрия, Нидерланды, Болгария, Германия, Ирландия, Швеция, Турция, Саудовская Аравия, Израиль, Иран, Сальвадор и Колумбия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Британский штамм COVID-19 уже обнаружили в Нидерландах, Дании, Италии, Австралии и ЮАР

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Топ комментарии
+1
не ссыте вирус не имеет свойства резкой мутации, точнее если он так резко мутирует то убьет носителей скорее чем они успеют передать его, парламент Ыеликобритании может экстренно собраться даже если негра трахнут в Уэльсе
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21.12.2020 10:59
+1
Ринат и Игорь, тоже напряглись.
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21.12.2020 11:00
+1
когда увидели на входящем звонке Гепа?
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21.12.2020 11:02
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Успокойтесь!
Фаворов сказал - всё ОК!
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21.12.2020 10:56 Ответить
не ссыте вирус не имеет свойства резкой мутации, точнее если он так резко мутирует то убьет носителей скорее чем они успеют передать его, парламент Ыеликобритании может экстренно собраться даже если негра трахнут в Уэльсе
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21.12.2020 10:59 Ответить
Це не перша мутація корони.Просто новий штам дуже заразний,що спричинить велику нагрузку на медицину,ну і співпав з початком вакцинації.
Якщо цікаво,то мутації корони в світі можна спостерігати на інтерактивній карті
https://nextstrain.org/ncov/global Genomic epidemiology of novel coronavirus - Global subsampling
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21.12.2020 11:51 Ответить
Ринат и Игорь, тоже напряглись.
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21.12.2020 11:00 Ответить
когда увидели на входящем звонке Гепа?
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21.12.2020 11:02 Ответить
Объединенный Центр Уханьских Дискотек с обеспокоенностью следит за ситуацией в Великобритании и посылает лучи добра и зажигательные танцы в поддержку.
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21.12.2020 11:02 Ответить
Англичанка гадит.
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21.12.2020 11:03 Ответить
англичанка щодо Великобританії -типовий сленг "ольгінських"...
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21.12.2020 11:35 Ответить
Читай классику и будет понятно что подразумевается, а пока не поумнел лучше не комментируй, дурачок йододефицитный.
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22.12.2020 11:47 Ответить
Этим вирусом уже за............., каждую минуту вирус, вирус .......................... , а газ дорожает, электрика и не перечислишь, ну слышали уже все, ну, пиз........ приходит. Грешные уже бредят этим вирусом, а тут недоедание, холод, безработица, скоро вешаться будут. Да уже вешаются, выпрыгивают, куда не глянь, что не услышь и вирус, вирус, ......................................
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21.12.2020 11:16 Ответить
утомленние вирусом...
только не вешайтесь !! Ви нужни економике страни !!!
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21.12.2020 11:37 Ответить
 
 