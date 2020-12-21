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Уряд Великої Британії збирає термінове засідання через новий штам коронавірусу
Надзвичайний комітет уряду Великої Британії збереться на термінове засідання через новий штам коронавірусу в країні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.
Зазначається, що вирішуватимуть питання щодо обмеження для низки країн транспортного сполучення з королівством.
Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон головуватиме на засіданні урядового комітету. В країну скасували польоти Франція, Австрія, Нідерланди, Болгарія, Німеччина, Ірландія, Швеція, Туреччина, Саудівська Аравія, Ізраїль, Іран, Сальвадор і Колумбія.
Топ коментарі
+1 Alex Rud 242a485c
показати весь коментар21.12.2020 10:59
+1 Александр Иванов 29ff5b68
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+1 Alex Rud 242a485c
показати весь коментар21.12.2020 11:02
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Фаворов сказал - всё ОК!
Якщо цікаво,то мутації корони в світі можна спостерігати на інтерактивній карті
https://nextstrain.org/ncov/global Genomic epidemiology of novel coronavirus - Global subsampling
только не вешайтесь !! Ви нужни економике страни !!!