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Уряд Великої Британії збирає термінове засідання через новий штам коронавірусу

Уряд Великої Британії збирає термінове засідання через новий штам коронавірусу

Надзвичайний комітет уряду Великої Британії збереться на термінове засідання через новий штам коронавірусу в країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Зазначається, що вирішуватимуть питання щодо обмеження для низки країн транспортного сполучення з королівством.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон головуватиме на засіданні урядового комітету. В країну скасували польоти Франція, Австрія, Нідерланди, Болгарія, Німеччина, Ірландія, Швеція, Туреччина, Саудівська Аравія, Ізраїль, Іран, Сальвадор і Колумбія.

Також читайте: Мутація COVID-19 є природною і на ефективність вакцин не вплине. Паніка недоречна, - епідеміолог Фаворов

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Топ коментарі
+1
не ссыте вирус не имеет свойства резкой мутации, точнее если он так резко мутирует то убьет носителей скорее чем они успеют передать его, парламент Ыеликобритании может экстренно собраться даже если негра трахнут в Уэльсе
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21.12.2020 10:59
+1
Ринат и Игорь, тоже напряглись.
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21.12.2020 11:00
+1
когда увидели на входящем звонке Гепа?
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21.12.2020 11:02
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Фаворов сказал - всё ОК!
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21.12.2020 10:56 Відповісти
не ссыте вирус не имеет свойства резкой мутации, точнее если он так резко мутирует то убьет носителей скорее чем они успеют передать его, парламент Ыеликобритании может экстренно собраться даже если негра трахнут в Уэльсе
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21.12.2020 10:59 Відповісти
Це не перша мутація корони.Просто новий штам дуже заразний,що спричинить велику нагрузку на медицину,ну і співпав з початком вакцинації.
Якщо цікаво,то мутації корони в світі можна спостерігати на інтерактивній карті
https://nextstrain.org/ncov/global Genomic epidemiology of novel coronavirus - Global subsampling
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21.12.2020 11:51 Відповісти
Ринат и Игорь, тоже напряглись.
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21.12.2020 11:00 Відповісти
когда увидели на входящем звонке Гепа?
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21.12.2020 11:02 Відповісти
Объединенный Центр Уханьских Дискотек с обеспокоенностью следит за ситуацией в Великобритании и посылает лучи добра и зажигательные танцы в поддержку.
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21.12.2020 11:02 Відповісти
Англичанка гадит.
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21.12.2020 11:03 Відповісти
англичанка щодо Великобританії -типовий сленг "ольгінських"...
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21.12.2020 11:35 Відповісти
Читай классику и будет понятно что подразумевается, а пока не поумнел лучше не комментируй, дурачок йододефицитный.
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22.12.2020 11:47 Відповісти
Этим вирусом уже за............., каждую минуту вирус, вирус .......................... , а газ дорожает, электрика и не перечислишь, ну слышали уже все, ну, пиз........ приходит. Грешные уже бредят этим вирусом, а тут недоедание, холод, безработица, скоро вешаться будут. Да уже вешаются, выпрыгивают, куда не глянь, что не услышь и вирус, вирус, ......................................
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21.12.2020 11:16 Відповісти
утомленние вирусом...
только не вешайтесь !! Ви нужни економике страни !!!
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21.12.2020 11:37 Відповісти
 
 