Уряд Великої Британії збирає термінове засідання через новий штам коронавірусу

Надзвичайний комітет уряду Великої Британії збереться на термінове засідання через новий штам коронавірусу в країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Зазначається, що вирішуватимуть питання щодо обмеження для низки країн транспортного сполучення з королівством.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон головуватиме на засіданні урядового комітету. В країну скасували польоти Франція, Австрія, Нідерланди, Болгарія, Німеччина, Ірландія, Швеція, Туреччина, Саудівська Аравія, Ізраїль, Іран, Сальвадор і Колумбія.

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