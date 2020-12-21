Вакцина от COVID-19 эффективна против нового штамма коронавируса, - Минздрав Германии

Вакцина BNT162b2 от коронавирусной инфекции COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech будет эффективна против нового штамма коронавируса.

Такое мнение 20 декабря высказал министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



Он отметил, что, по имеющейся информации, новый вирус не оказывает влияния на вакцину и ее эффективность.



Вакцина, по словам министра, остается "столь же эффективной".



Вакцина BNT162b2 производства компаний Pfizer и BioNTech (ее эффективность оценивается в 95%) уже одобрена для использования рядом стран, в том числе Великобританией, Канадой, США, Швецией и Байхрейном.

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О выявлении нового типа коронавируса сообщал министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок 15 декабря. К тому моменту в стране подтвердили более 1 тыс. случаев заражения новым видом вируса в 60 районах страны. Из-за этого типа коронавируса темпы распространения заболевания в некоторых регионах Великобритании резко подскочили.



Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый вариант коронавируса может быть на 70% заразнее, чем первоначальный SARS-CoV-2. Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о быстрой скорости распространения нового типа коронавируса. По его словам, сейчас нет доказательств того, что новый штамм коронавируса вызывает более высокий уровень смертности.



После Британии заражение новым мутировавшим коронавирусом подтвердили в Нидерландах, Австралии, Дании и Италии. Совет Евросоюза 21 декабря анонсировал совещание антикризисного механизма в связи с распространением новой разновидности коронавируса.