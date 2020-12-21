Вакцина від COVID-19 ефективна проти нового штаму коронавірусу, - МОЗ Німеччини

Вакцина BNT162b2 проти коронавірусної інфекції COVID-19 виробництва компаній Pfizer і BioNTech буде ефективною проти нового штаму коронавірусу.

Таку думку 20 грудня висловив міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Він зазначив, що, за наявною інформацією, новий вірус не впливає на вакцину та її ефективність.



Вакцина, за словами міністра, залишається "такою самою ефективною".



Вакцину BNT162b2 виробництва компаній Pfizer і BioNTech (її ефективність оцінюють у 95%) уже схвалили для використання деякі країни, зокрема Велика Британія, Канада, США, Швеція та Байхрейн.

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Про виявлення нового типу коронавірусу повідомляв міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Генкок 15 грудня. До того моменту у країні підтвердили понад 1 тис. випадків зараження новим видом вірусу в 60 районах країни. Через цей тип коронавірусу темпи поширення захворювання в деяких регіонах Великої Британії різко підскочили.



Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що новий варіант коронавірусу може бути на 70% заразнішим, ніж початковий SARS-CoV-2. Головний санітарний лікар Британії, радник британського уряду з медицини Кріс Вітті говорив про високу швидкість поширення нового типу коронавірусу. За його словами, зараз немає доказів того, що новий штам коронавірусу спричиняє вищий рівень смертності.



Після Британії зараження новим мутованим коронавірусом підтвердили в Нідерландах, Австралії, Данії та Італії. Рада Євросоюзу 21 грудня анонсувала нараду антикризового механізму у зв'язку з поширенням нового різновиду коронавірусу.