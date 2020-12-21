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Украина обсуждает с ЕС предоставление вакцины от коронавируса, - Точицкий

Украина обсуждает с представителями Европейского Союза возможность предоставления вакцины от коронавируса. Сейчас проходят переговоры.

Об этом заявил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий на онлайн-брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы обсуждаем, чтобы ЕС по возможности также предоставил нам вакцину и такой механизм сейчас прорабатывается", - сказал Точицкий.

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Что за бред, какое обсуждение, взяли и провели вакцинацию, крапка.
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21.12.2020 11:19 Ответить
https://eurosolidarity.org/2020/12/21/uryad-zelenskogo-vvodyt-***********-v-omanu-raportuyuchy-pro-plany-vakczynuvaty-20-gromadyan-zayava-partiyi/ Уряд Зеленського вводить українців в оману, рапортуючи про плани вакцинувати 20% громадян. На сьогодні влада уклала контракт на постачання такої кількості доз, якої вистачить для вакцинації лише 2,1 мільйона українців, тобто близько 5% населення держави. В той час як країни Європейського Союзу планують вакцинувати 70-80% своїх громадян, адже лише в такому випадку вакцинація буде ефективною.
Партія "Європейська Солідарність"вимагає від влади не брехати українцям і негайно забезпечити можливості безкоштовного вакцинування, відповідно до стандартів, які існують в провідних країнах світу.
В рамках міжнародної допомоги від Європейського Союзу Україна отримує 600 мільйонів євро. Ці кошти мають бути витрачені на боротьбу з пандемією, і їх вистачить для безкоштовного щеплення всіх громадян України вакциною від кращих світових виробників.
Але влада провалила й процес логістичної підготовки країни - а це транспортування вакцин при низьких температурах, склади для зберігання, спеціально обладнані приміщення для щеплень і навчений персонал.
"Європейська Солідарність" застерігає владу від нецільового використання коштів і закатування в асфальт грошей, які мають рятувати українців від пандемії. Ми вимагаємо забезпечити укладення контрактів на постачання вакцин за рахунок коштів міжнародної допомоги від Європейського Союзу та інших партнерів, а також розпочати масштабну організаційно-логістичну підготовку. Адже кожен день зволікання - це злочинні експерименти над життям і здоров'ям українців.
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21.12.2020 11:44 Ответить
Нормальні країни світу давним давно законтрактували необхідні для них обєми вакцин, узгодили алгоритм проплати, починають отримувати препарат, і починають процедуру вакцинації населення. Якби президентом України лишався Порошенко, і в нас би так було. В Україні вже була б законтрактована і проплачена вакцина. Але маємо те що маємо. Україна зараз на чолі з величнішим президентом **********, стоїть під церквою з протягнутою рукою і просить милостиню, щоб ЄС надав Христа ради декілька мільйонів доз вакцин, бо в Україні кошти, які для цього предназначались у вигляді Ковід фонду , пішли в асфальт. В наслідок того, що ми просимо милостиню, то Україна добровільно розряд самих найбідніших країн світу, поряд з Венесуелою, країнами Африки. Так Україну ще не принижував жоден президент.
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21.12.2020 11:56 Ответить
 
 