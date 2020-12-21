Украина обсуждает с ЕС предоставление вакцины от коронавируса, - Точицкий

Украина обсуждает с представителями Европейского Союза возможность предоставления вакцины от коронавируса. Сейчас проходят переговоры.

Об этом заявил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий на онлайн-брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы обсуждаем, чтобы ЕС по возможности также предоставил нам вакцину и такой механизм сейчас прорабатывается", - сказал Точицкий.

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