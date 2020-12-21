Украина обсуждает с ЕС предоставление вакцины от коронавируса, - Точицкий
Украина обсуждает с представителями Европейского Союза возможность предоставления вакцины от коронавируса. Сейчас проходят переговоры.
Об этом заявил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий на онлайн-брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы обсуждаем, чтобы ЕС по возможности также предоставил нам вакцину и такой механизм сейчас прорабатывается", - сказал Точицкий.
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Партія "Європейська Солідарність"вимагає від влади не брехати українцям і негайно забезпечити можливості безкоштовного вакцинування, відповідно до стандартів, які існують в провідних країнах світу.
В рамках міжнародної допомоги від Європейського Союзу Україна отримує 600 мільйонів євро. Ці кошти мають бути витрачені на боротьбу з пандемією, і їх вистачить для безкоштовного щеплення всіх громадян України вакциною від кращих світових виробників.
Але влада провалила й процес логістичної підготовки країни - а це транспортування вакцин при низьких температурах, склади для зберігання, спеціально обладнані приміщення для щеплень і навчений персонал.
"Європейська Солідарність" застерігає владу від нецільового використання коштів і закатування в асфальт грошей, які мають рятувати українців від пандемії. Ми вимагаємо забезпечити укладення контрактів на постачання вакцин за рахунок коштів міжнародної допомоги від Європейського Союзу та інших партнерів, а також розпочати масштабну організаційно-логістичну підготовку. Адже кожен день зволікання - це злочинні експерименти над життям і здоров'ям українців.