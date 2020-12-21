Україна обговорює з ЄС надання вакцини проти коронавірусу, - Точицький
Україна обговорює з представниками Європейського Союзу можливість надання вакцини проти коронавірусу. Наразі тривають переговори.
Про це заявив представник України при ЄС Микола Точицький на онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми обговорюємо, щоб ЄС по можливості також надав нам вакцину і такий механізм зараз опрацьовується", - сказав Точицький.
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Партія "Європейська Солідарність"вимагає від влади не брехати українцям і негайно забезпечити можливості безкоштовного вакцинування, відповідно до стандартів, які існують в провідних країнах світу.
В рамках міжнародної допомоги від Європейського Союзу Україна отримує 600 мільйонів євро. Ці кошти мають бути витрачені на боротьбу з пандемією, і їх вистачить для безкоштовного щеплення всіх громадян України вакциною від кращих світових виробників.
Але влада провалила й процес логістичної підготовки країни - а це транспортування вакцин при низьких температурах, склади для зберігання, спеціально обладнані приміщення для щеплень і навчений персонал.
"Європейська Солідарність" застерігає владу від нецільового використання коштів і закатування в асфальт грошей, які мають рятувати українців від пандемії. Ми вимагаємо забезпечити укладення контрактів на постачання вакцин за рахунок коштів міжнародної допомоги від Європейського Союзу та інших партнерів, а також розпочати масштабну організаційно-логістичну підготовку. Адже кожен день зволікання - це злочинні експерименти над життям і здоров'ям українців.