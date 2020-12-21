Україна обговорює з ЄС надання вакцини проти коронавірусу, - Точицький

Україна обговорює з представниками Європейського Союзу можливість надання вакцини проти коронавірусу. Наразі тривають переговори.

Про це заявив представник України при ЄС Микола Точицький на онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми обговорюємо, щоб ЄС по можливості також надав нам вакцину і такий механізм зараз опрацьовується", - сказав Точицький.

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