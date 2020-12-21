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Кабмин (13505) увольнение (2648) Свириденко (115)

Правительство уволило Свириденко с должности первого замминистра экономики

Правительство уволило Свириденко с должности первого замминистра экономики

Кабинет Министров уволил Юлию Свидиренко с должности первого заместителя министра экономики.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в Телеграм, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Свириденко уволили по собственному желанию. Соответствующее решение правительство приняло на внеочередном заседании правительства в понедельник.

Юлия Свириденко была назначена на должность первого замминистра в июле 2020 года, до этого занимала должность замминистра экономики по направлению промышленного развития, на которую была назначена в сентябре 2019 года. В 2018 году она занимала должность первого замглавы Черниговской ОДА и несколько месяцев была и.о. главы ОДА, после чего с марта по сентябрь 2019 года возглавляла ООО "Сидко Украина", которое специализируется на производстве кормов для диких птиц и переработке органической продукции.

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звільнення цілком зрозуміле, як цілком було незрозуміле її призначення
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21.12.2020 11:50 Ответить
шакалам всім невмстачає бабла от як і таракани один одного
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21.12.2020 11:58 Ответить
Звільнення за власним бажанням повинно бути аргументоване,що тут відсутнє.
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21.12.2020 12:39 Ответить
 
 