Правительство уволило Свириденко с должности первого замминистра экономики

Кабинет Министров уволил Юлию Свидиренко с должности первого заместителя министра экономики.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в Телеграм, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Свириденко уволили по собственному желанию. Соответствующее решение правительство приняло на внеочередном заседании правительства в понедельник.

Юлия Свириденко была назначена на должность первого замминистра в июле 2020 года, до этого занимала должность замминистра экономики по направлению промышленного развития, на которую была назначена в сентябре 2019 года. В 2018 году она занимала должность первого замглавы Черниговской ОДА и несколько месяцев была и.о. главы ОДА, после чего с марта по сентябрь 2019 года возглавляла ООО "Сидко Украина", которое специализируется на производстве кормов для диких птиц и переработке органической продукции.

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