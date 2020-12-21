Уряд звільнив Свириденко з посади першого заступника міністра економіки

Кабінет Міністрів звільнив Юлію Свириденко з посади першого заступника міністра економіки.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Свириденко звільнили за власним бажанням. Відповідне рішення уряд ухвалив на позачерговому засіданні уряду в понеділок.

Юлія Свириденко була призначена на посаду першого заступника міністра в липні 2020 року, до цього обіймала посаду заступника міністра економіки у напрямку промислового розвитку, на яку була призначена у вересні 2019 року. У 2018 році вона обіймала посаду першого заступника голови Чернігівської ОДА і кілька місяців була в.о. глави ОДА, після чого з березня по вересень 2019 року очолювала ТОВ "Сідко Україна", яке спеціалізується на виробництві кормів для диких птахів і переробці органічної продукції.

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