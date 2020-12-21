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На Совете ассоциации Украина-ЕС 11 февраля ожидается подписание четырех соглашений, - Точицкий

На Совете ассоциации Украина-ЕС 11 февраля ожидается подписание четырех соглашений, - Точицкий

Четыре соглашения могут быть подписаны на заседании Совета ассоциации Украина-ЕС 11 февраля, в том числе соглашения о совместном авиационном пространстве и об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (т.н. "промышленный безвиз", АСAА).

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил представитель Украины при ЕС Мыкола Точицкий.

"Что касается соглашений. Я уже говорил о возможном подписании АСAА, говорил о возможном подписании совместного авиационного пространства. Есть еще довольно серьезная возможность подписать Соглашение Interbus о распространении полномочий и перевозок в европейском пространстве, а также новые правила Пан-Евро-Мед (о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения. - Ред.)) могут быть расширены во время заседания совета", - сказал постпред Украины при ЕС.

Точицкий отметил, что заседание Совета будет довольно насыщенным не только в вопросе возможного подписания соглашений.

"Мы должны довольно основательно обменяться мнениями о тех приложениях, тех регуляциях, которые могут быть пересмотрены в торговой сфере… Кроме этого, мы должны будем оценить и уровень нашего выполнения Соглашения об ассоциации. То есть 11 февраля полдня будут довольно насыщенными как для главы правительства, так и его команды, которая прибудет с ним сюда для переговоров", - подытожил Точицкий.

Также читайте: ЕС еще не ответил на предложение ввести должность спецпредставителя по Крыму, - Точицкий

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Топ комментарии
+1
Морковка на удочке
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21.12.2020 12:59
+1
Главное,что от кацапии подальше, лахтинский
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21.12.2020 12:59
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Главное,что от кацапии подальше, лахтинский
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21.12.2020 12:59 Ответить
сгинь отсюда винторогое! дорога в ЕС для нас непростая. много внешних вшей внутренних гнид. но это лучше чем кацапсинский СССР с тремя голодоморами и войной
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21.12.2020 13:11 Ответить
Морковка на удочке
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21.12.2020 12:59 Ответить
не нравится морковка ешьте щи...
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21.12.2020 13:12 Ответить
Ты их когда-нибуть видел?
Это хавчик из сказок
В реальности не варят даже сами кацапы
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21.12.2020 13:16 Ответить
щас можт и неварят. научились у нас борщ и другую нориальную еду готовиить. а еще не так давно эти помои за обе щеки уплетали
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21.12.2020 13:31 Ответить
Ненаю и не очень то верю. В конце семидесятых в армию забрали и в столовке принесли нам как-то бачок с синей! водой, в которой одиноко плавал капустный лист и одна, к удивлению почищенная картошина На мой вопрос - а что это за херь - мне ответили,что щи. Но даже кацапы сего чудного блюда не признали. Ибо никогда в жизни его не жрали
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21.12.2020 13:40 Ответить
я не особо знаток но думаю щи были на россии популярны в в первой половине 20 века и ранее. сейчас их можэт и гоовят то в селах и не многие наверное. жена была из россии. так про щи ни разу не вспоминала. как бы то ни было мы кацапов ассоциируем со щами матрёшками балалайками лаптями... хотя и в лаптях ужэ там давно никто не ходит
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21.12.2020 13:59 Ответить
Насчет лаптей - ошибаешься
Не далее как в прошлом году знакомый за каким-то лядом мотался в глухие чувашские ипеня - и наблюдал там предметы сего народного творчества. Жаль,фотку не могу сейчас приложить
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21.12.2020 14:04 Ответить
ну оно можэт кое где еще в глуши ихней и доси лапти используют
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21.12.2020 14:15 Ответить
Якщо ці високопосадові дебіли підпишуть про вирізання лісів, про експорт питної води, про продажу землі латифундіям, про знищеня свої заводів, то краще б вони були в аборті їх батьками як ті що продали землю, вирізали ліси, знищили індустрію, і розвалили за хабарі від МВФ і ЄС державне управління.
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21.12.2020 13:03 Ответить
 
 