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На Раді асоціації Україна-ЄС 11 лютого очікується підписання чотирьох угод, - Точицький

На Раді асоціації Україна-ЄС 11 лютого очікується підписання чотирьох угод, - Точицький

Чотири угоди можуть бути підписані на засіданні Ради асоціації Україна-ЄС 11 лютого, в тому числі угоди про спільний авіаційний простір та про оцінку відповідності та прийнятності промислових товарів (т.зв. "промисловий безвіз", АСAА).

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив представник України при ЄС Микола Точицький.

"Що стосується угод. Я вже говорив про можливе підписання АСAА, говорив про можливе підписання спільного авіаційного простору. Є ще досить серйозна можливість підписати Угоду Interbus про поширення повноважень і перевезень в європейському просторі, а також нові правила Пан-Євро-Мед (про пан-євро-середземноморські преференційні правила визначення походження. - Ред.) можуть бути розширені під час засідання ради", - сказав постпред України при ЄС.

Точицький зазначив, що засідання Ради буде досить насиченим не тільки в питанні можливого підписання угод.

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"Ми повинні досить ґрунтовно обмінятися думками про ті додатки, ті регуляції, які можуть бути переглянуті в торговельній сфері ... Крім цього, ми повинні будемо оцінити і рівень нашого виконання Угоди про асоціацію. Тобто 11 лютого пів дня будуть досить насиченими як для глави уряду, так і його команди, яка прибуде з ним сюди для переговорів", - підсумував Точицький.

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Топ коментарі
+1
Морковка на удочке
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21.12.2020 12:59
+1
Главное,что от кацапии подальше, лахтинский
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21.12.2020 12:59
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Главное,что от кацапии подальше, лахтинский
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21.12.2020 12:59 Відповісти
сгинь отсюда винторогое! дорога в ЕС для нас непростая. много внешних вшей внутренних гнид. но это лучше чем кацапсинский СССР с тремя голодоморами и войной
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21.12.2020 13:11 Відповісти
Морковка на удочке
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21.12.2020 12:59 Відповісти
не нравится морковка ешьте щи...
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21.12.2020 13:12 Відповісти
Ты их когда-нибуть видел?
Это хавчик из сказок
В реальности не варят даже сами кацапы
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21.12.2020 13:16 Відповісти
щас можт и неварят. научились у нас борщ и другую нориальную еду готовиить. а еще не так давно эти помои за обе щеки уплетали
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21.12.2020 13:31 Відповісти
Ненаю и не очень то верю. В конце семидесятых в армию забрали и в столовке принесли нам как-то бачок с синей! водой, в которой одиноко плавал капустный лист и одна, к удивлению почищенная картошина На мой вопрос - а что это за херь - мне ответили,что щи. Но даже кацапы сего чудного блюда не признали. Ибо никогда в жизни его не жрали
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21.12.2020 13:40 Відповісти
я не особо знаток но думаю щи были на россии популярны в в первой половине 20 века и ранее. сейчас их можэт и гоовят то в селах и не многие наверное. жена была из россии. так про щи ни разу не вспоминала. как бы то ни было мы кацапов ассоциируем со щами матрёшками балалайками лаптями... хотя и в лаптях ужэ там давно никто не ходит
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21.12.2020 13:59 Відповісти
Насчет лаптей - ошибаешься
Не далее как в прошлом году знакомый за каким-то лядом мотался в глухие чувашские ипеня - и наблюдал там предметы сего народного творчества. Жаль,фотку не могу сейчас приложить
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21.12.2020 14:04 Відповісти
ну оно можэт кое где еще в глуши ихней и доси лапти используют
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21.12.2020 14:15 Відповісти
Якщо ці високопосадові дебіли підпишуть про вирізання лісів, про експорт питної води, про продажу землі латифундіям, про знищеня свої заводів, то краще б вони були в аборті їх батьками як ті що продали землю, вирізали ліси, знищили індустрію, і розвалили за хабарі від МВФ і ЄС державне управління.
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21.12.2020 13:03 Відповісти
 
 