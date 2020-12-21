Во время распространения вакцин от COVID-19 преступность резко возрастет, - глава Интерпола
Генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток предсказал бурный рост преступлений, связанных с перевозками вакцины от коронавируса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на европейские СМИ.
"Во время распространения вакцин преступность резко возрастет. Мы увидим кражи, взломы складов и атаки на перевозки вакцины", - сказал Шток.
Отмечается, что в понедельник состоится заседание комитета Европейского агентства лекарственных средств (EMA) по вакцине BioNTech и Pfizer, на котором будет поднят вопрос о выдаче разрешения на ее применение.
После того, как будет дана рекомендация для выпуска вакцины на рынок ЕС, Европейская комиссия ускорит процесс принятия решения с целью предоставления в течение нескольких дней разрешения на ее коммерциализацию во всех государствах-членах ЕС и Европейской экономической зоны.
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на хер преступности ваша вакцина???? что они с нею будут делать ???
мелкие преступные группки не будут рисковать без уверенности в хоть каком-то наваре... а как провернуть выход на международную так сказать арену?
значит, только люди имеющие и доступ к вакцине (ее перевозке и хранению) и к возможности ее реализации смогут что-то химичить (тыбзить-продавать)...
хотя...