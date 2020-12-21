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Во время распространения вакцин от COVID-19 преступность резко возрастет, - глава Интерпола

Во время распространения вакцин от COVID-19 преступность резко возрастет, - глава Интерпола

Генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток предсказал бурный рост преступлений, связанных с перевозками вакцины от коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на европейские СМИ.

"Во время распространения вакцин преступность резко возрастет. Мы увидим кражи, взломы складов и атаки на перевозки вакцины", - сказал Шток.

Отмечается, что в понедельник состоится заседание комитета Европейского агентства лекарственных средств (EMA) по вакцине BioNTech и Pfizer, на котором будет поднят вопрос о выдаче разрешения на ее применение.

После того, как будет дана рекомендация для выпуска вакцины на рынок ЕС, Европейская комиссия ускорит процесс принятия решения с целью предоставления в течение нескольких дней разрешения на ее коммерциализацию во всех государствах-членах ЕС и Европейской экономической зоны.

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Топ комментарии
+2
Так преступность бурно растет, потому что граждане хотят вне очереди уколоться, или наоборот, не хотят вакцинироваться, и потому взрывают склады? Уточните пожалуйста.
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21.12.2020 13:13
+1
шо за бред? прямо...средневековье...
на хер преступности ваша вакцина???? что они с нею будут делать ???
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21.12.2020 14:23
+1
Перепродавать мише с максимом.
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21.12.2020 14:39
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Так преступность бурно растет, потому что граждане хотят вне очереди уколоться, или наоборот, не хотят вакцинироваться, и потому взрывают склады? Уточните пожалуйста.
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21.12.2020 13:13 Ответить
Хотят спереть и на этом наварицца наверное
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21.12.2020 14:00 Ответить
Переиграл в Киберпанк.
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21.12.2020 13:47 Ответить
шо за бред? прямо...средневековье...
на хер преступности ваша вакцина???? что они с нею будут делать ???
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21.12.2020 14:23 Ответить
Продать, например... в государства Африки которые имеют деньги но стоят 150-ми в очереди на получение "квоты" по вакцинации.
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21.12.2020 16:47 Ответить
ну это только разве шо на "государственном" уровне...
мелкие преступные группки не будут рисковать без уверенности в хоть каком-то наваре... а как провернуть выход на международную так сказать арену?
значит, только люди имеющие и доступ к вакцине (ее перевозке и хранению) и к возможности ее реализации смогут что-то химичить (тыбзить-продавать)...
хотя...
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21.12.2020 16:58 Ответить
Перепродавать мише с максимом.
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21.12.2020 14:39 Ответить
 
 