Во время распространения вакцин от COVID-19 преступность резко возрастет, - глава Интерпола

Генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток предсказал бурный рост преступлений, связанных с перевозками вакцины от коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на европейские СМИ.

"Во время распространения вакцин преступность резко возрастет. Мы увидим кражи, взломы складов и атаки на перевозки вакцины", - сказал Шток.

Отмечается, что в понедельник состоится заседание комитета Европейского агентства лекарственных средств (EMA) по вакцине BioNTech и Pfizer, на котором будет поднят вопрос о выдаче разрешения на ее применение.

После того, как будет дана рекомендация для выпуска вакцины на рынок ЕС, Европейская комиссия ускорит процесс принятия решения с целью предоставления в течение нескольких дней разрешения на ее коммерциализацию во всех государствах-членах ЕС и Европейской экономической зоны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша может стать посредником для получения Украиной европейской вакцины, - посол Точицкий