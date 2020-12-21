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Під час поширення вакцин проти COVID-19 злочинність різко зросте, - глава Інтерполу

Під час поширення вакцин проти COVID-19 злочинність різко зросте, - глава Інтерполу

Генеральний секретар Інтерполу Юрген Шток передбачив значне зростання злочинів, пов'язаних з перевезеннями вакцини проти коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на європейські ЗМІ.

"Під час поширення вакцин злочинність різко зросте. Ми побачимо крадіжки, зломи складів і атаки на перевезення вакцини", - сказав Шток.

Зазначається, що в понеділок відбудеться засідання комітету Європейського агентства лікарських засобів (EMA) щодо вакцини BioNTech і Pfizer, на якому буде порушено питання про видачу дозволу на її застосування.

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Після того, як буде надана рекомендація для випуску вакцини на ринок ЄС, Європейська комісія прискорить процес прийняття рішення з метою надання протягом декількох днів дозволу на її комерціалізацію в усіх державах-членах ЄС та Європейської економічної зони.

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Топ коментарі
+2
Так преступность бурно растет, потому что граждане хотят вне очереди уколоться, или наоборот, не хотят вакцинироваться, и потому взрывают склады? Уточните пожалуйста.
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21.12.2020 13:13
+1
шо за бред? прямо...средневековье...
на хер преступности ваша вакцина???? что они с нею будут делать ???
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21.12.2020 14:23
+1
Перепродавать мише с максимом.
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21.12.2020 14:39
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Так преступность бурно растет, потому что граждане хотят вне очереди уколоться, или наоборот, не хотят вакцинироваться, и потому взрывают склады? Уточните пожалуйста.
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21.12.2020 13:13 Відповісти
Хотят спереть и на этом наварицца наверное
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21.12.2020 14:00 Відповісти
Переиграл в Киберпанк.
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21.12.2020 13:47 Відповісти
шо за бред? прямо...средневековье...
на хер преступности ваша вакцина???? что они с нею будут делать ???
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21.12.2020 14:23 Відповісти
Продать, например... в государства Африки которые имеют деньги но стоят 150-ми в очереди на получение "квоты" по вакцинации.
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21.12.2020 16:47 Відповісти
ну это только разве шо на "государственном" уровне...
мелкие преступные группки не будут рисковать без уверенности в хоть каком-то наваре... а как провернуть выход на международную так сказать арену?
значит, только люди имеющие и доступ к вакцине (ее перевозке и хранению) и к возможности ее реализации смогут что-то химичить (тыбзить-продавать)...
хотя...
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21.12.2020 16:58 Відповісти
Перепродавать мише с максимом.
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21.12.2020 14:39 Відповісти
 
 