Під час поширення вакцин проти COVID-19 злочинність різко зросте, - глава Інтерполу

Генеральний секретар Інтерполу Юрген Шток передбачив значне зростання злочинів, пов'язаних з перевезеннями вакцини проти коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на європейські ЗМІ.

"Під час поширення вакцин злочинність різко зросте. Ми побачимо крадіжки, зломи складів і атаки на перевезення вакцини", - сказав Шток.

Зазначається, що в понеділок відбудеться засідання комітету Європейського агентства лікарських засобів (EMA) щодо вакцини BioNTech і Pfizer, на якому буде порушено питання про видачу дозволу на її застосування.

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Після того, як буде надана рекомендація для випуску вакцини на ринок ЄС, Європейська комісія прискорить процес прийняття рішення з метою надання протягом декількох днів дозволу на її комерціалізацію в усіх державах-членах ЄС та Європейської економічної зони.