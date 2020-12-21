Під час поширення вакцин проти COVID-19 злочинність різко зросте, - глава Інтерполу
Генеральний секретар Інтерполу Юрген Шток передбачив значне зростання злочинів, пов'язаних з перевезеннями вакцини проти коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на європейські ЗМІ.
"Під час поширення вакцин злочинність різко зросте. Ми побачимо крадіжки, зломи складів і атаки на перевезення вакцини", - сказав Шток.
Зазначається, що в понеділок відбудеться засідання комітету Європейського агентства лікарських засобів (EMA) щодо вакцини BioNTech і Pfizer, на якому буде порушено питання про видачу дозволу на її застосування.
Після того, як буде надана рекомендація для випуску вакцини на ринок ЄС, Європейська комісія прискорить процес прийняття рішення з метою надання протягом декількох днів дозволу на її комерціалізацію в усіх державах-членах ЄС та Європейської економічної зони.
Будь ласка, зачекайте...
на хер преступности ваша вакцина???? что они с нею будут делать ???
мелкие преступные группки не будут рисковать без уверенности в хоть каком-то наваре... а как провернуть выход на международную так сказать арену?
значит, только люди имеющие и доступ к вакцине (ее перевозке и хранению) и к возможности ее реализации смогут что-то химичить (тыбзить-продавать)...
хотя...