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кредит (2359) МВФ (3281)

Миссия МВФ сегодня начала свою работу в Украине, - представительство Фонда

Миссия МВФ сегодня начала свою работу в Украине, - представительство Фонда

Миссия МВФ начнет первый пересмотр кредитного соглашения для Украины в формате stand-by в понедельник, 21 декабря.

Об этом сообщили "Интерфакс-Украина" представительстве МВФ в Украине, передает Цензор.НЕТ.

В представительстве напомнили, что миссия будет проводить дистанционное обсуждение с властями Украины последних актуально экономических событий, а также мероприятий и реформ, необходимых для завершения первого пересмотра.

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Предполагается, что миссия будет работать три дня на этой неделе, а затем возобновит встречи по завершению новогодних праздников в январе 2021 года.

МВФ 9 июня этого года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.

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https://youtu.be/yI1lnR2OfKo?t=16 >>>>>>>>>>>Зеленський - МВФ: "Идите в жо#у!"<<<<<<<<<<<<<<
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21.12.2020 14:34 Ответить
А хто кричав що МВФ не буде давати нам кредити? Ось вже місія в Києві і працює над тим як надати черговий транш Україні і в січні буде черговий транш і це допоможе стабілізувати ситуацію з соціальними виплатами під час карантинних обмежень. Ще б відмінили карантин і скасували довгі святкові канікули і було б взагалі чудово, економіка б отримала в січні чудовий привід для зростання.
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21.12.2020 14:37 Ответить
транш ещё в июне обещали, а потом в августе... а потом в сентябре... а потом... и ещё чуть-чуть подождать. Вообщем, дайте ему ещё 100 дней
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21.12.2020 15:00 Ответить
о, спеціаліст по космічним зіркам смерті почав виступати за співпрацю з МВФ )))))
собачіх консервів об`ївся?
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21.12.2020 15:57 Ответить
"дайте" ще злодіям грошей ... а вони вам земельку перепишуть ...
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21.12.2020 14:34 Ответить
Шо то понадобилось, не иначе.
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21.12.2020 14:36 Ответить
Приїхав до олігофренів економічний вбивця. Як мило.
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21.12.2020 14:40 Ответить
Для полного понимания - "МВФ не начинает работу. МВФ подводит черту под итогами работы 2020, выдает рекомендации и закрывает год. Возобновление, продолжение, пересмотр - это все вопросы 2021 года и новых переговоров."(с)
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21.12.2020 14:40 Ответить
 
 