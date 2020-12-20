Украина завершит 2020 год с выполнением всех социальных обязательств, - Шмыгаль
Готовность миссии МВФ начать работу в Украине со следующей недели является позитивным сигналом о выплате очередного транша.
Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"Украина завершит год с выполнением всех социальных обязательств, предусмотренных нынешним бюджетом. Вчера президент Владимир Зеленский и Международный валютный фонд сообщили, что миссия МВФ начнет работу в Украине со следующей недели", - написал Шмыгаль.
По словам премьера, для Украины это является подтверждением поддержки МВФ в производстве реформ и позитивным сигналом о выплате очередного транша.
"А для наших международных финансовых партнеров и банковской среды - маркером стабильности", - добавил он.
"Кроме того, на этой неделе Кабмин подписал соглашение с ЕБРР на сумму 450 млн евро, которые будут направлены на развитие дорожной инфраструктуры. В частности, речь идет о капитальном ремонте автодороги М-05 Киев-Одесса и строительстве Северного обхода г. Львов. Реализация этих проектов не только сделает жизнь людей более комфортной, но и создаст мультипликативный эффект для роста экономики Украины", - отмечает Шмыгаль.
Он также напомнил, что на текущей неделе ВР приняла проект Госбюджета на 2021 год.
"Основное увеличение расходов в нем предусмотрено на медицину (+47 млрд грн) и образование (+23 млрд грн). Также заложено существенное увеличение финансирования безопасности и обороны (+21 млрд грн) и социальной помощи людям (+19 млрд грн)", - утверждает Шмыгаль.
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Второй год ЗЕ только просирает то, что былосоздано до него.
Вчера президент Владимир Зеленский и Международный валютный фонд сообщили, что миссия МВФ начнет работу в Украине со следующей недели", - написал Шмыгаль. Источник: https://censor.net/ru/n3238008
https://twitter.com/tZEinform/status/1340130457820737536?s=20 В период с 21 по 23 декабря 2020 г. International Monetary Fund ( МВФ) проведет с представителями правительства Украины обсуждение планов реализации рекомендаций отчета о технической помощи опубликованного и направленного правительству Украины 23.11.2020 г. МВФ не начинает работу. МВФ подводит черту под итогами работы 2020, выдает рекомендации и закрывает год. Возобновление, продолжение, пересмотр - это все вопросы 2021 года и новых переговоров.
А вот с патриотами: военными, волонтерами, офицерами спецслужб надо пожестче, да. Вот как того парня, что вагнеровцев арестовать собирался, гонять со стрельбой в жилых кварталах. Риффмастера с девчатами - по тюрьмам, обязательно, да. Пора вообще учредить орден "За возвращение х...йла в Украину" и давать его каждому убийце патриота. Дарю идею, бубочка! Не благодари.
Они терзают только уши.©
🤣
по состоянию на ноябрь 2020 года сумма задолженности по заработной плате в Украине составила почти 3,8 млрд гривен... - это рекордный показатель за последние 10 лет. (об этом гласят данные Государственной службы статистики Украины)
более того, за 10 месяцев 2020 года (на ноябрь 2020) долг Пенсионного фонда перед Казначейством вырос на 19,8 млрд грн , сверх планового ))) дефицита в сумме 202 млрд грн на 2020 год (т.е 221,8 млрд грн)
государственный и гарантированный долг в Украине сейчас (декабрь 2020) составляет 2,35 триллиона гривен (в январе-марте 2021 Украина должна заплатить 4,69 миллиарда долларов, из которых 1,39 миллиарда - процентные платежи)
...
Найбіднішими країнами світу вважаються ті, де люди отримують менше 4 доларів на добу. Це суцільні злидні і голод.
4*31день=124доларів *28 (курс)= 3472 гривень. В Україні 6 млн. пенсіонерів отримує пенсії в розмірі 2000 грн. і нижче !
Шмигаль, ти ДЛБ !!!
С украинцами все иначе - врачам отказали, учителям отказали, ФОПам дали милостыню вместо убитого бизнеса.
А быдлу дали до 8 января 2 недели, чтобы нажраться и сдохнуть от ковида в локдауне бухими и счастливыми.
А карабас барабаС доволен>)))))))
Чи то лише мені так видає?..
Розкажи як ви виконали соціальні зобовязання перед вчителями, згідно з якими вже двічі мали б підвищити зарплатню вчителям (в грудні 2019 і 2020), але для гарної звітності перенесли зобовязання 2019 і 2020 років на грудень 2021. Тобто вчителі 2 роки залишились без підвищення зарплатні.
Але ми ще не знаємо які сюрпризи нас чекають в кінці 2021 року.