"Украина завершит 2020 год с выполнением всех социальных обязательств, - Шмыгаль"

Готовность миссии МВФ начать работу в Украине со следующей недели является позитивным сигналом о выплате очередного транша.

Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина завершит год с выполнением всех социальных обязательств, предусмотренных нынешним бюджетом. Вчера президент Владимир Зеленский и Международный валютный фонд сообщили, что миссия МВФ начнет работу в Украине со следующей недели", - написал Шмыгаль.

По словам премьера, для Украины это является подтверждением поддержки МВФ в производстве реформ и позитивным сигналом о выплате очередного транша.

"А для наших международных финансовых партнеров и банковской среды - маркером стабильности", - добавил он.

"Кроме того, на этой неделе Кабмин подписал соглашение с ЕБРР на сумму 450 млн евро, которые будут направлены на развитие дорожной инфраструктуры. В частности, речь идет о капитальном ремонте автодороги М-05 Киев-Одесса и строительстве Северного обхода г. Львов. Реализация этих проектов не только сделает жизнь людей более комфортной, но и создаст мультипликативный эффект для роста экономики Украины", - отмечает Шмыгаль.

Он также напомнил, что на текущей неделе ВР приняла проект Госбюджета на 2021 год.

"Основное увеличение расходов в нем предусмотрено на медицину (+47 млрд грн) и образование (+23 млрд грн). Также заложено существенное увеличение финансирования безопасности и обороны (+21 млрд грн) и социальной помощи людям (+19 млрд грн)", - утверждает Шмыгаль.

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