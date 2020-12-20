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Украина завершит 2020 год с выполнением всех социальных обязательств, - Шмыгаль

Украина завершит 2020 год с выполнением всех социальных обязательств, - Шмыгаль

Готовность миссии МВФ начать работу в Украине со следующей недели является позитивным сигналом о выплате очередного транша.

Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина завершит год с выполнением всех социальных обязательств, предусмотренных нынешним бюджетом. Вчера президент Владимир Зеленский и Международный валютный фонд сообщили, что миссия МВФ начнет работу в Украине со следующей недели", - написал Шмыгаль.

По словам премьера, для Украины это является подтверждением поддержки МВФ в производстве реформ и позитивным сигналом о выплате очередного транша.

"А для наших международных финансовых партнеров и банковской среды - маркером стабильности", - добавил он.

"Кроме того, на этой неделе Кабмин подписал соглашение с ЕБРР на сумму 450 млн евро, которые будут направлены на развитие дорожной инфраструктуры. В частности, речь идет о капитальном ремонте автодороги М-05 Киев-Одесса и строительстве Северного обхода г. Львов. Реализация этих проектов не только сделает жизнь людей более комфортной, но и создаст мультипликативный эффект для роста экономики Украины", - отмечает Шмыгаль.

Он также напомнил, что на текущей неделе ВР приняла проект Госбюджета на 2021 год

"Основное увеличение расходов в нем предусмотрено на медицину (+47 млрд грн) и образование (+23 млрд грн). Также заложено существенное увеличение финансирования безопасности и обороны (+21 млрд грн) и социальной помощи людям (+19 млрд грн)", - утверждает Шмыгаль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В госбюджете-2021 предусмотрено увеличение заработных плат для всех медиков, - Шмыгаль

Автор: 

бюджет (4837) МВФ (3334) соцвыплаты (505) Шмыгаль Денис (2684)


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Топ комментарии
+7
надеемся, что за неделю вы еще не все угробите и растащите.
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20.12.2020 12:40
+7
"Украина завершит 2020 год с выполнением всех социальных обязательств, - Шмыгаль" - конец эпохи бедности, начало эпохи нищеты !!!
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20.12.2020 12:41
+7
Украина завершит 2020 год с выполнением всех социальных обязательств, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6547
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20.12.2020 13:17
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Правила форума Совет форумчан
надеемся, что за неделю вы еще не все угробите и растащите.
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20.12.2020 12:40 Ответить
Там вже голий васер остався.
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20.12.2020 12:44 Ответить
Это предел твоих мечтаний?
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20.12.2020 12:45 Ответить
При Зеленском реально предел мечтаний - это, чтобы не просрали еще что-то.

Второй год ЗЕ только просирает то, что былосоздано до него.
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20.12.2020 13:06 Ответить
надеемся, что за неделю
Вчера президент Владимир Зеленский и Международный валютный фонд сообщили, что миссия МВФ начнет работу в Украине со следующей недели", - написал Шмыгаль. Источник: https://censor.net/ru/n3238008
https://twitter.com/tZEinform/status/1340130457820737536?s=20 В период с 21 по 23 декабря 2020 г. International Monetary Fund ( МВФ) проведет с представителями правительства Украины обсуждение планов реализации рекомендаций отчета о технической помощи опубликованного и направленного правительству Украины 23.11.2020 г. МВФ не начинает работу. МВФ подводит черту под итогами работы 2020, выдает рекомендации и закрывает год. Возобновление, продолжение, пересмотр - это все вопросы 2021 года и новых переговоров.
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20.12.2020 13:11 Ответить
Короче,сп#здел презик,как обычно.
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20.12.2020 13:36 Ответить
"Украина завершит 2020 год с выполнением всех социальных обязательств, - Шмыгаль" - конец эпохи бедности, начало эпохи нищеты !!!
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20.12.2020 12:41 Ответить
Треплются один перед другим. А врут так нескладно.
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20.12.2020 12:43 Ответить
Єдиним реальним критерієм оцінювання дій влади є рівень життя народа,всього народа ,а не окремих осіб чи груп осіб !!)))
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20.12.2020 12:51 Ответить
Не тринди заборгованість 14 млрд. грн. https://www.treasury.gov.ua/storage/app/sites/1/uploaded-files/%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%92%D0%90%20%D1%82%D0%B0%20%D0%9A%D0%92%D0%94%D0%91_%D0%BD%D0%B0%2014.12.2020.xls Казначейство
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20.12.2020 12:43 Ответить
Отменили Законом право украинца на скорую помощь. Нет обязанности у государства, нет и социальной ответственности. Все правильно, оно так и работает, отменило тесты и нет КОВИДА. Но оно не думает, что скоро народ его и остальную банду отменит выполнив свои обязательства по защите своей страны от ворья и лжецов.
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20.12.2020 12:45 Ответить
Украина завершит 2020 год с выполнением всех социальных обязательств, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2933
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20.12.2020 12:50 Ответить
Який дурень буде інвестувати в країну, на 100% корумповану, з невизначеним майбутнім !!!)))
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20.12.2020 12:55 Ответить
Ну, для беспонтового сброда выплатить ЗП и пенсии людям, хоть и с денег МВФ, уже подвиг, ага. Пора раздавать ордена и медали. Предлагаю присвоить звания Героя Украины дяде Жоре, Шурику Педану и Гери Хейл. Кто подкинет еще кандидатур, не стесняйтесь. Сейчас любой шут у нас с орденом бегает.
А вот с патриотами: военными, волонтерами, офицерами спецслужб надо пожестче, да. Вот как того парня, что вагнеровцев арестовать собирался, гонять со стрельбой в жилых кварталах. Риффмастера с девчатами - по тюрьмам, обязательно, да. Пора вообще учредить орден "За возвращение х...йла в Украину" и давать его каждому убийце патриота. Дарю идею, бубочка! Не благодари.
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20.12.2020 12:55 Ответить
Слова пустые не проникнут в души -
Они терзают только уши.©
🤣
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20.12.2020 12:57 Ответить
В этой стране собственная доблесть: 5 лет одна бригада гордилась и радостно докладывала, сколько они ещё кредитов нахватались, теперь новая бригада этим же бахвалится.
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20.12.2020 13:01 Ответить
т.е. а в остальном прекрасная маркиза...все хорошо...все хорошо !
по состоянию на ноябрь 2020 года сумма задолженности по заработной плате в Украине составила почти 3,8 млрд гривен... - это рекордный показатель за последние 10 лет. (об этом гласят данные Государственной службы статистики Украины)

более того, за 10 месяцев 2020 года (на ноябрь 2020) долг Пенсионного фонда перед Казначейством вырос на 19,8 млрд грн , сверх планового ))) дефицита в сумме 202 млрд грн на 2020 год (т.е 221,8 млрд грн)
государственный и гарантированный долг в Украине сейчас (декабрь 2020) составляет 2,35 триллиона гривен (в январе-марте 2021 Украина должна заплатить 4,69 миллиарда долларов, из которых 1,39 миллиарда - процентные платежи)
...
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20.12.2020 13:02 Ответить
"Украина завершит 2020 год с выполнением всех социальных обязательств, - Шмыгаль"

Найбіднішими країнами світу вважаються ті, де люди отримують менше 4 доларів на добу. Це суцільні злидні і голод.
4*31день=124доларів *28 (курс)= 3472 гривень. В Україні 6 млн. пенсіонерів отримує пенсії в розмірі 2000 грн. і нижче !
Шмигаль, ти ДЛБ !!!
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20.12.2020 13:03 Ответить
А перед простыми украинцами когда ты обязательства выполнишь? Где снижение тарифов? Почему большинство украинцев живет за гранью бедности?
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20.12.2020 13:04 Ответить
Речь идет исключительно про обязательства перед судами, прокуратурой, кабмином, еоторым повысили финансирование.

С украинцами все иначе - врачам отказали, учителям отказали, ФОПам дали милостыню вместо убитого бизнеса.
А быдлу дали до 8 января 2 недели, чтобы нажраться и сдохнуть от ковида в локдауне бухими и счастливыми.
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20.12.2020 13:04 Ответить
Какой выход из этого исхода?!
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20.12.2020 22:01 Ответить
ну так - соціальні "стандарти" Країни яка завляе про намір вступити в ЕС та НАТО на рівні найбіднішших країн "світу" - е чим гордитись - та найбагатші ТОПові та всіх рівнів циновникм - лже мантійці - силовики..., чиновники бідної Держави, яка в боргах як......- це теж всі закордонні Партнери розуміють ...- просто у кожного свої цілі...
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20.12.2020 13:15 Ответить
Украина завершит 2020 год с выполнением всех социальных обязательств, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6547
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20.12.2020 13:17 Ответить
Лиса алиса и кот базилик отчитались...
А карабас барабаС доволен>)))))))
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20.12.2020 13:44 Ответить
Этот ублюдок коммунистический, Шмаргаль, как всегда врёт , по примеру Зеленского!!
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20.12.2020 13:55 Ответить
БРЕХЛИВЫЙ ПОДОНОК! С СЕНТЯБРЯ(!) НЕ ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКИЕ, А ЭТА АХМЕТОВСКАЯ ГНИДА, ЕЩЕ СМЕЕТ ОТКРЫВАТЬ РОТ! p.s. пишу капслогом от возмущения на столь явную ложь
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20.12.2020 14:17 Ответить
матерям-одиначкам не платять з липня; це взагалі на голову не налазе - з чого жити???
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20.12.2020 18:29 Ответить
это уже даже не смешно... так врать - просто противно слушать..
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20.12.2020 14:20 Ответить
как и этот его пздж - Двумя миллионами доз вакцины Шмыгаль собирается вакцинировать в\с в ООС, врачей, работников интернатных учреждений, МВД и население возрастом свыше 60 лет. Сообщаем этому клоуну - только граждан Украины в возрасте 60 и более лет в Украине БОЛЕЕ 6 миллионов, а 2 милл. доз - это всего навсего около 5 % населения Украины..
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20.12.2020 14:32 Ответить
2020 полный провал, а вот что нас ждет 2021?
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20.12.2020 15:09 Ответить
Де мої чорнобильські?, гад рижемразівський!
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20.12.2020 15:32 Ответить
серьёзно?!
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20.12.2020 16:33 Ответить
У Шмигаля якась така розстрільна пика.
Чи то лише мені так видає?..
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20.12.2020 18:28 Ответить
Одна брехня! Уже два місяця нема чернобильських виплат! І все брешуть і брешуть...
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20.12.2020 18:43 Ответить
мене просто цікавить , він КОНСТИТУЦІЮ знае?
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20.12.2020 19:32 Ответить
Краще розкажи про індексацію по пенсіях, яку нараховували завжди в останній місяць року. Ви ж "мудрі" чи хитрозроблені здвинули індексацію з 1 грудня 2019 на 1 березня 2020, а індесацію яку б мали провести з 1 грудня 2020, в гіршому випадку 1 березня 2021 перенесли на кінець 2021. Тобто рік пенсіонери залишились без індексації.
Розкажи як ви виконали соціальні зобовязання перед вчителями, згідно з якими вже двічі мали б підвищити зарплатню вчителям (в грудні 2019 і 2020), але для гарної звітності перенесли зобовязання 2019 і 2020 років на грудень 2021. Тобто вчителі 2 роки залишились без підвищення зарплатні.
Але ми ще не знаємо які сюрпризи нас чекають в кінці 2021 року.
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20.12.2020 20:46 Ответить
Он живет на другом мири...уроды...Не давно меня штрафовали за 17000...При зарплаты 3800... как платит этот штраф не знаю через 15 дней еще удваивается...И честный суд типа..тоже за них моралных уродов...
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21.12.2020 00:42 Ответить
За маску 17000...
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21.12.2020 00:43 Ответить
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21.12.2020 06:20 Ответить
щоб воно не казало, треба сприймати як протилежність. раніше воно казало, що ціна газу цьогоріч буде найнижчою за весь час істнування України. потім воно казало про повну забезпеченість медиків всім необхідним і вчасні виплати надбавок. тепер воно каже нову хупцу.
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21.12.2020 10:02 Ответить
 
 