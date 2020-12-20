Україна завершить 2020 рік із виконанням усіх соціальних зобов'язань, - Шмигаль

Готовність місії МВФ почати роботу в Україні з наступного тижня є позитивним сигналом про виплату чергового траншу.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна завершить рік із виконанням усіх соціальних зобов'язань, передбачених нинішнім бюджетом. Вчора президент Володимир Зеленський і Міжнародний валютний фонд повідомили, що місія МВФ почне роботу в Україні наступного тижня", - написав Шмигаль.

За словами прем'єра, для України це є підтвердженням підтримки МВФ у провадженні реформ і позитивним сигналом про виплату чергового траншу.

"А для наших міжнародних фінансових партнерів і банківського середовища - маркером стабільності", - додав він.

"Крім того, цього тижня уряд підписав угоду з ЄБРР на 450 млн євро, що будуть спрямовані на розвиток дорожньої інфраструктури. Зокрема, йдеться про капітальний ремонт автошляху М-05 Київ-Одеса та будівництво північної об'їзної дороги Львова. Реалізація цих проєктів не лише зробить життя людей комфортнішим, але і створить мультиплікативний ефект для зростання економіки України", - зазначає Шмигаль.

Він також нагадав, що на поточному тижні ВР прийняла проєкт Держбюджету на 2021 рік.

"Основне збільшення витрат у ньому передбачено на медицину (+47 млрд грн) і освіту (+23 млрд грн). Також закладено суттєве збільшення фінансування безпеки й оборони (+21 млрд грн), а також соціальної допомоги людям (+19 млрд грн)", - зауважує Шмигаль.

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