Україна завершить 2020 рік із виконанням усіх соціальних зобов'язань, - Шмигаль
Готовність місії МВФ почати роботу в Україні з наступного тижня є позитивним сигналом про виплату чергового траншу.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна завершить рік із виконанням усіх соціальних зобов'язань, передбачених нинішнім бюджетом. Вчора президент Володимир Зеленський і Міжнародний валютний фонд повідомили, що місія МВФ почне роботу в Україні наступного тижня", - написав Шмигаль.
За словами прем'єра, для України це є підтвердженням підтримки МВФ у провадженні реформ і позитивним сигналом про виплату чергового траншу.
"А для наших міжнародних фінансових партнерів і банківського середовища - маркером стабільності", - додав він.
"Крім того, цього тижня уряд підписав угоду з ЄБРР на 450 млн євро, що будуть спрямовані на розвиток дорожньої інфраструктури. Зокрема, йдеться про капітальний ремонт автошляху М-05 Київ-Одеса та будівництво північної об'їзної дороги Львова. Реалізація цих проєктів не лише зробить життя людей комфортнішим, але і створить мультиплікативний ефект для зростання економіки України", - зазначає Шмигаль.
Він також нагадав, що на поточному тижні ВР прийняла проєкт Держбюджету на 2021 рік.
"Основне збільшення витрат у ньому передбачено на медицину (+47 млрд грн) і освіту (+23 млрд грн). Також закладено суттєве збільшення фінансування безпеки й оборони (+21 млрд грн), а також соціальної допомоги людям (+19 млрд грн)", - зауважує Шмигаль.
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Второй год ЗЕ только просирает то, что былосоздано до него.
Вчера президент Владимир Зеленский и Международный валютный фонд сообщили, что миссия МВФ начнет работу в Украине со следующей недели", - написал Шмыгаль. Источник: https://censor.net/ru/n3238008
https://twitter.com/tZEinform/status/1340130457820737536?s=20 В период с 21 по 23 декабря 2020 г. International Monetary Fund ( МВФ) проведет с представителями правительства Украины обсуждение планов реализации рекомендаций отчета о технической помощи опубликованного и направленного правительству Украины 23.11.2020 г. МВФ не начинает работу. МВФ подводит черту под итогами работы 2020, выдает рекомендации и закрывает год. Возобновление, продолжение, пересмотр - это все вопросы 2021 года и новых переговоров.
А вот с патриотами: военными, волонтерами, офицерами спецслужб надо пожестче, да. Вот как того парня, что вагнеровцев арестовать собирался, гонять со стрельбой в жилых кварталах. Риффмастера с девчатами - по тюрьмам, обязательно, да. Пора вообще учредить орден "За возвращение х...йла в Украину" и давать его каждому убийце патриота. Дарю идею, бубочка! Не благодари.
Они терзают только уши.©
🤣
по состоянию на ноябрь 2020 года сумма задолженности по заработной плате в Украине составила почти 3,8 млрд гривен... - это рекордный показатель за последние 10 лет. (об этом гласят данные Государственной службы статистики Украины)
более того, за 10 месяцев 2020 года (на ноябрь 2020) долг Пенсионного фонда перед Казначейством вырос на 19,8 млрд грн , сверх планового ))) дефицита в сумме 202 млрд грн на 2020 год (т.е 221,8 млрд грн)
государственный и гарантированный долг в Украине сейчас (декабрь 2020) составляет 2,35 триллиона гривен (в январе-марте 2021 Украина должна заплатить 4,69 миллиарда долларов, из которых 1,39 миллиарда - процентные платежи)
...
Найбіднішими країнами світу вважаються ті, де люди отримують менше 4 доларів на добу. Це суцільні злидні і голод.
4*31день=124доларів *28 (курс)= 3472 гривень. В Україні 6 млн. пенсіонерів отримує пенсії в розмірі 2000 грн. і нижче !
Шмигаль, ти ДЛБ !!!
С украинцами все иначе - врачам отказали, учителям отказали, ФОПам дали милостыню вместо убитого бизнеса.
А быдлу дали до 8 января 2 недели, чтобы нажраться и сдохнуть от ковида в локдауне бухими и счастливыми.
А карабас барабаС доволен>)))))))
Чи то лише мені так видає?..
Розкажи як ви виконали соціальні зобовязання перед вчителями, згідно з якими вже двічі мали б підвищити зарплатню вчителям (в грудні 2019 і 2020), але для гарної звітності перенесли зобовязання 2019 і 2020 років на грудень 2021. Тобто вчителі 2 роки залишились без підвищення зарплатні.
Але ми ще не знаємо які сюрпризи нас чекають в кінці 2021 року.