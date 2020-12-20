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Україна завершить 2020 рік із виконанням усіх соціальних зобов'язань, - Шмигаль

Україна завершить 2020 рік із виконанням усіх соціальних зобов'язань, - Шмигаль

Готовність місії МВФ почати роботу в Україні з наступного тижня є позитивним сигналом про виплату чергового траншу.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна завершить рік із виконанням усіх соціальних зобов'язань, передбачених нинішнім бюджетом. Вчора президент Володимир Зеленський і Міжнародний валютний фонд повідомили, що місія МВФ почне роботу в Україні наступного тижня", - написав Шмигаль.

За словами прем'єра, для України це є підтвердженням підтримки МВФ у провадженні реформ і позитивним сигналом про виплату чергового траншу.

"А для наших міжнародних фінансових партнерів і банківського середовища - маркером стабільності", - додав він.

"Крім того, цього тижня уряд підписав угоду з ЄБРР на 450 млн євро, що будуть спрямовані на розвиток дорожньої інфраструктури. Зокрема, йдеться про капітальний ремонт автошляху М-05 Київ-Одеса та будівництво північної об'їзної дороги Львова. Реалізація цих проєктів не лише зробить життя людей комфортнішим, але і створить мультиплікативний ефект для зростання економіки України", - зазначає Шмигаль.

Він також нагадав, що на поточному тижні ВР прийняла проєкт Держбюджету на 2021 рік.

"Основне збільшення витрат у ньому передбачено на медицину (+47 млрд грн) і освіту (+23 млрд грн). Також закладено суттєве збільшення фінансування безпеки й оборони (+21 млрд грн), а також соціальної допомоги людям (+19 млрд грн)", - зауважує Шмигаль.

Читайте також: У держбюджеті-2021 передбачено збільшення зарплат для всіх медиків, - Шмигаль

Автор: 

бюджет (2993) МВФ (3071) соцвиплати (312) Шмигаль Денис (4576)


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Топ коментарі
+7
надеемся, что за неделю вы еще не все угробите и растащите.
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20.12.2020 12:40
+7
"Украина завершит 2020 год с выполнением всех социальных обязательств, - Шмыгаль" - конец эпохи бедности, начало эпохи нищеты !!!
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20.12.2020 12:41
+7
Украина завершит 2020 год с выполнением всех социальных обязательств, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6547
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20.12.2020 13:17
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надеемся, что за неделю вы еще не все угробите и растащите.
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20.12.2020 12:40 Відповісти
Там вже голий васер остався.
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20.12.2020 12:44 Відповісти
Это предел твоих мечтаний?
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20.12.2020 12:45 Відповісти
При Зеленском реально предел мечтаний - это, чтобы не просрали еще что-то.

Второй год ЗЕ только просирает то, что былосоздано до него.
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20.12.2020 13:06 Відповісти
надеемся, что за неделю
Вчера президент Владимир Зеленский и Международный валютный фонд сообщили, что миссия МВФ начнет работу в Украине со следующей недели", - написал Шмыгаль. Источник: https://censor.net/ru/n3238008
https://twitter.com/tZEinform/status/1340130457820737536?s=20 В период с 21 по 23 декабря 2020 г. International Monetary Fund ( МВФ) проведет с представителями правительства Украины обсуждение планов реализации рекомендаций отчета о технической помощи опубликованного и направленного правительству Украины 23.11.2020 г. МВФ не начинает работу. МВФ подводит черту под итогами работы 2020, выдает рекомендации и закрывает год. Возобновление, продолжение, пересмотр - это все вопросы 2021 года и новых переговоров.
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20.12.2020 13:11 Відповісти
Короче,сп#здел презик,как обычно.
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20.12.2020 13:36 Відповісти
"Украина завершит 2020 год с выполнением всех социальных обязательств, - Шмыгаль" - конец эпохи бедности, начало эпохи нищеты !!!
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20.12.2020 12:41 Відповісти
Треплются один перед другим. А врут так нескладно.
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20.12.2020 12:43 Відповісти
Єдиним реальним критерієм оцінювання дій влади є рівень життя народа,всього народа ,а не окремих осіб чи груп осіб !!)))
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20.12.2020 12:51 Відповісти
Не тринди заборгованість 14 млрд. грн. https://www.treasury.gov.ua/storage/app/sites/1/uploaded-files/%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%92%D0%90%20%D1%82%D0%B0%20%D0%9A%D0%92%D0%94%D0%91_%D0%BD%D0%B0%2014.12.2020.xls Казначейство
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20.12.2020 12:43 Відповісти
Отменили Законом право украинца на скорую помощь. Нет обязанности у государства, нет и социальной ответственности. Все правильно, оно так и работает, отменило тесты и нет КОВИДА. Но оно не думает, что скоро народ его и остальную банду отменит выполнив свои обязательства по защите своей страны от ворья и лжецов.
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20.12.2020 12:45 Відповісти
Украина завершит 2020 год с выполнением всех социальных обязательств, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2933
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20.12.2020 12:50 Відповісти
Який дурень буде інвестувати в країну, на 100% корумповану, з невизначеним майбутнім !!!)))
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20.12.2020 12:55 Відповісти
Ну, для беспонтового сброда выплатить ЗП и пенсии людям, хоть и с денег МВФ, уже подвиг, ага. Пора раздавать ордена и медали. Предлагаю присвоить звания Героя Украины дяде Жоре, Шурику Педану и Гери Хейл. Кто подкинет еще кандидатур, не стесняйтесь. Сейчас любой шут у нас с орденом бегает.
А вот с патриотами: военными, волонтерами, офицерами спецслужб надо пожестче, да. Вот как того парня, что вагнеровцев арестовать собирался, гонять со стрельбой в жилых кварталах. Риффмастера с девчатами - по тюрьмам, обязательно, да. Пора вообще учредить орден "За возвращение х...йла в Украину" и давать его каждому убийце патриота. Дарю идею, бубочка! Не благодари.
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20.12.2020 12:55 Відповісти
Слова пустые не проникнут в души -
Они терзают только уши.©
🤣
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20.12.2020 12:57 Відповісти
В этой стране собственная доблесть: 5 лет одна бригада гордилась и радостно докладывала, сколько они ещё кредитов нахватались, теперь новая бригада этим же бахвалится.
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20.12.2020 13:01 Відповісти
т.е. а в остальном прекрасная маркиза...все хорошо...все хорошо !
по состоянию на ноябрь 2020 года сумма задолженности по заработной плате в Украине составила почти 3,8 млрд гривен... - это рекордный показатель за последние 10 лет. (об этом гласят данные Государственной службы статистики Украины)

более того, за 10 месяцев 2020 года (на ноябрь 2020) долг Пенсионного фонда перед Казначейством вырос на 19,8 млрд грн , сверх планового ))) дефицита в сумме 202 млрд грн на 2020 год (т.е 221,8 млрд грн)
государственный и гарантированный долг в Украине сейчас (декабрь 2020) составляет 2,35 триллиона гривен (в январе-марте 2021 Украина должна заплатить 4,69 миллиарда долларов, из которых 1,39 миллиарда - процентные платежи)
...
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20.12.2020 13:02 Відповісти
"Украина завершит 2020 год с выполнением всех социальных обязательств, - Шмыгаль"

Найбіднішими країнами світу вважаються ті, де люди отримують менше 4 доларів на добу. Це суцільні злидні і голод.
4*31день=124доларів *28 (курс)= 3472 гривень. В Україні 6 млн. пенсіонерів отримує пенсії в розмірі 2000 грн. і нижче !
Шмигаль, ти ДЛБ !!!
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20.12.2020 13:03 Відповісти
А перед простыми украинцами когда ты обязательства выполнишь? Где снижение тарифов? Почему большинство украинцев живет за гранью бедности?
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20.12.2020 13:04 Відповісти
Речь идет исключительно про обязательства перед судами, прокуратурой, кабмином, еоторым повысили финансирование.

С украинцами все иначе - врачам отказали, учителям отказали, ФОПам дали милостыню вместо убитого бизнеса.
А быдлу дали до 8 января 2 недели, чтобы нажраться и сдохнуть от ковида в локдауне бухими и счастливыми.
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20.12.2020 13:04 Відповісти
Какой выход из этого исхода?!
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20.12.2020 22:01 Відповісти
ну так - соціальні "стандарти" Країни яка завляе про намір вступити в ЕС та НАТО на рівні найбіднішших країн "світу" - е чим гордитись - та найбагатші ТОПові та всіх рівнів циновникм - лже мантійці - силовики..., чиновники бідної Держави, яка в боргах як......- це теж всі закордонні Партнери розуміють ...- просто у кожного свої цілі...
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20.12.2020 13:15 Відповісти
Украина завершит 2020 год с выполнением всех социальных обязательств, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6547
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20.12.2020 13:17 Відповісти
Лиса алиса и кот базилик отчитались...
А карабас барабаС доволен>)))))))
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20.12.2020 13:44 Відповісти
Этот ублюдок коммунистический, Шмаргаль, как всегда врёт , по примеру Зеленского!!
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20.12.2020 13:55 Відповісти
БРЕХЛИВЫЙ ПОДОНОК! С СЕНТЯБРЯ(!) НЕ ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКИЕ, А ЭТА АХМЕТОВСКАЯ ГНИДА, ЕЩЕ СМЕЕТ ОТКРЫВАТЬ РОТ! p.s. пишу капслогом от возмущения на столь явную ложь
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20.12.2020 14:17 Відповісти
матерям-одиначкам не платять з липня; це взагалі на голову не налазе - з чого жити???
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20.12.2020 18:29 Відповісти
это уже даже не смешно... так врать - просто противно слушать..
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20.12.2020 14:20 Відповісти
как и этот его пздж - Двумя миллионами доз вакцины Шмыгаль собирается вакцинировать в\с в ООС, врачей, работников интернатных учреждений, МВД и население возрастом свыше 60 лет. Сообщаем этому клоуну - только граждан Украины в возрасте 60 и более лет в Украине БОЛЕЕ 6 миллионов, а 2 милл. доз - это всего навсего около 5 % населения Украины..
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20.12.2020 14:32 Відповісти
2020 полный провал, а вот что нас ждет 2021?
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20.12.2020 15:09 Відповісти
Де мої чорнобильські?, гад рижемразівський!
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20.12.2020 15:32 Відповісти
серьёзно?!
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20.12.2020 16:33 Відповісти
У Шмигаля якась така розстрільна пика.
Чи то лише мені так видає?..
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20.12.2020 18:28 Відповісти
Одна брехня! Уже два місяця нема чернобильських виплат! І все брешуть і брешуть...
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20.12.2020 18:43 Відповісти
мене просто цікавить , він КОНСТИТУЦІЮ знае?
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20.12.2020 19:32 Відповісти
Краще розкажи про індексацію по пенсіях, яку нараховували завжди в останній місяць року. Ви ж "мудрі" чи хитрозроблені здвинули індексацію з 1 грудня 2019 на 1 березня 2020, а індесацію яку б мали провести з 1 грудня 2020, в гіршому випадку 1 березня 2021 перенесли на кінець 2021. Тобто рік пенсіонери залишились без індексації.
Розкажи як ви виконали соціальні зобовязання перед вчителями, згідно з якими вже двічі мали б підвищити зарплатню вчителям (в грудні 2019 і 2020), але для гарної звітності перенесли зобовязання 2019 і 2020 років на грудень 2021. Тобто вчителі 2 роки залишились без підвищення зарплатні.
Але ми ще не знаємо які сюрпризи нас чекають в кінці 2021 року.
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20.12.2020 20:46 Відповісти
Он живет на другом мири...уроды...Не давно меня штрафовали за 17000...При зарплаты 3800... как платит этот штраф не знаю через 15 дней еще удваивается...И честный суд типа..тоже за них моралных уродов...
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21.12.2020 00:42 Відповісти
За маску 17000...
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21.12.2020 00:43 Відповісти
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21.12.2020 06:20 Відповісти
щоб воно не казало, треба сприймати як протилежність. раніше воно казало, що ціна газу цьогоріч буде найнижчою за весь час істнування України. потім воно казало про повну забезпеченість медиків всім необхідним і вчасні виплати надбавок. тепер воно каже нову хупцу.
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21.12.2020 10:02 Відповісти
 
 