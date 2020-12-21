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кредит (3773) МВФ (3051)

Місія МВФ сьогодні розпочала свою роботу в Україні, - представництво Фонду

Місія МВФ сьогодні розпочала свою роботу в Україні, - представництво Фонду

Місія МВФ почне перший перегляд кредитної угоди для України у форматі stand-by у понеділок, 21 грудня.

Про це повідомили "Інтерфакс-Україна" у представництві МВФ в Україні, передає Цензор.НЕТ.

У представництві нагадали, що місія проводитиме дистанційне обговорення з владою України останніх актуальних економічних подій, а також заходів і реформ, необхідних для завершення першого перегляду.

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Передбачається, що місія працюватиме три дні на цьому тижні, а потім відновить зустрічі після завершення новорічних свят у січні 2021 року.

МВФ 9 червня цього року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на SDR3,6 млрд (приблизно $5 млрд) з негайним виділенням $2,1 млрд першого траншу.

Після виділення першого траншу було намічено чотири перегляди програми: за підсумками червня, вересня і грудня цього року, а також червня 2021 року - із завершенням цих переглядів відповідно 1 вересня і 1 грудня цього року і 15 травня і 15 жовтня - наступного. Розміри другого і третього траншу - по $700 млн, третього - $560 млн і заключного четвертого - $980 млн. Передбачалося, що віртуальна місія щодо першого перегляду програми буде працювати 13-23 липня, проте цей план був порушений.

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https://youtu.be/yI1lnR2OfKo?t=16 >>>>>>>>>>>Зеленський - МВФ: "Идите в жо#у!"<<<<<<<<<<<<<<
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21.12.2020 14:34 Відповісти
А хто кричав що МВФ не буде давати нам кредити? Ось вже місія в Києві і працює над тим як надати черговий транш Україні і в січні буде черговий транш і це допоможе стабілізувати ситуацію з соціальними виплатами під час карантинних обмежень. Ще б відмінили карантин і скасували довгі святкові канікули і було б взагалі чудово, економіка б отримала в січні чудовий привід для зростання.
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21.12.2020 14:37 Відповісти
транш ещё в июне обещали, а потом в августе... а потом в сентябре... а потом... и ещё чуть-чуть подождать. Вообщем, дайте ему ещё 100 дней
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21.12.2020 15:00 Відповісти
о, спеціаліст по космічним зіркам смерті почав виступати за співпрацю з МВФ )))))
собачіх консервів об`ївся?
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21.12.2020 15:57 Відповісти
"дайте" ще злодіям грошей ... а вони вам земельку перепишуть ...
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21.12.2020 14:34 Відповісти
Шо то понадобилось, не иначе.
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21.12.2020 14:36 Відповісти
Приїхав до олігофренів економічний вбивця. Як мило.
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21.12.2020 14:40 Відповісти
Для полного понимания - "МВФ не начинает работу. МВФ подводит черту под итогами работы 2020, выдает рекомендации и закрывает год. Возобновление, продолжение, пересмотр - это все вопросы 2021 года и новых переговоров."(с)
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21.12.2020 14:40 Відповісти
 
 