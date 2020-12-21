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Большинство предпринимателей получат компенсации за ужесточение карантина до конца года, - совещание у Зеленского

Большинство предпринимателей получат компенсации за ужесточение карантина до конца года, - совещание у Зеленского

Почти 300 тыс. заявок на получение пособия в связи с будущим усилением карантинных мер будет удовлетворено к конца недели. Это более 90% всех заявок, поступивших за прошедшую неделю через приложение "Дія".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом шла речь на селекторном совещании главы государства.

"Начало года - это всегда выходные в связи с праздниками. Мы все знаем, что государственные учреждения работают достаточно медленно. У нас 710 тыс. ФОП и субъектов хозяйствования, которые должны получить выплаты. И осуществить это нужно до 8 января. Это один из приоритетов для правительства", - подчеркнул Зеленский.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль напомнил, что до 31 декабря продолжается прием заявок на выплату единоразовой материальной помощи гражданам и бизнесу.

Глава правительства сообщил, что сегодня начинается выплата материальной помощи людям, деятельность которых будет ограничена в результате усиленного карантина с 8 января.

"В Пенсионный фонд уже передали средства для 280 тыс. заявок. Сегодня, согласно постановлению, первый день, когда мы начинаем выплаты людям", - сказал он.

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что ежедневно поступает по 40-50 тыс. заявок от физических лиц - предпринимателей и субъектов хозяйствования. Правительство надеется, что большинство предпринимателей получит финансовую поддержку в связи с предстоящим локдауном, запланированным на 8-24 января 2021, еще до конца 2020-го.

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что выплаты максимально буду осуществлять до Нового года.

Также читайте: Зеленский подписал закон об ускоренном доступе к вакцине от COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий

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Топ комментарии
+3
основная масса ФОПов получит кукиш
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21.12.2020 15:57
+1
Фопчики, готовьтесь оказаться не в "большинстве".
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21.12.2020 15:09
+1
а кто не получит - считайте себя "меньшинством" и завидуйте ФОПу Коле-котлете. он в "большинстве" окажется один.
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21.12.2020 15:13
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Фопчики, готовьтесь оказаться не в "большинстве".
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21.12.2020 15:09 Ответить
У нас самый низкий уровень тестированияна корону на миллион в Европе, а зеленая мразота вещает о перемогах над ковидом.
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21.12.2020 15:11 Ответить
И так, и сяк верчу свою головную логику в своей же голове, да все не сходится. К концу какого года? Если сейчас до конца года, минус выходные, осталась неделя, так скорее всего имеется в виду 2021??? Тут есть азартные? Делам ставки?
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21.12.2020 15:12 Ответить
ставки на что?! это наконец-то правда или очередная зелеложь? и на что поставишь?
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21.12.2020 15:15 Ответить
На пистьош (админ, я ж в хорошем смысле)...
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21.12.2020 15:29 Ответить
а кто не получит - считайте себя "меньшинством" и завидуйте ФОПу Коле-котлете. он в "большинстве" окажется один.
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21.12.2020 15:13 Ответить
Самый прикол в том что єту компенсацию нужно еще выклянчить. На коленях. Зарегаться зачем то в Диє , - от нахрена? - у вас есть в налоговой список ФОП по нему и платите.
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21.12.2020 15:15 Ответить
а те, кто получил, автоматом становятся кандидатами на проверку
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21.12.2020 16:10 Ответить
Уже стоиш на коленях ?
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21.12.2020 16:22 Ответить
Большинство предпринимателей получат компенсации за ужесточение карантина до конца года, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 7002
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21.12.2020 15:17 Ответить
ГОРЬКАЯ ПРАВДА - на мирном митинге предпринимательнице ,которой под 60 лет, разбили голову поломав череп в 3ех местах, лидеру движения дали в пах , много людей побили.
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21.12.2020 16:51 Ответить
вова! где "чернобыльские" за ЧЕТЫРЕ месяца?????????!!!
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21.12.2020 15:23 Ответить
Вава, на что уходят мои 1.5% "военных"???
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21.12.2020 15:31 Ответить
За неделю получат все ФОПы? Серьезно?
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21.12.2020 15:35 Ответить
Прочитал..."завещание зеленского"...но не повезло...
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21.12.2020 15:46 Ответить
основная масса ФОПов получит кукиш
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21.12.2020 15:57 Ответить
Бред с этими 8000. Во первых выплата идет определенным КВЕдам , к примеру ФОПы , которые работают в торговле розницой получат, а вот ФОПы, которые производят товар для этой же розници - нет, во вторых там должно быть заплочен налог ЕСВ за 3 квартала , насчет которого сказали , что его можно заплатить по окончанию карантина . Так что не знаю кто что там получит.....
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21.12.2020 16:47 Ответить
 
 