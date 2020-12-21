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приговор (1176) Чехия (1658) наемники рф (2053)

Воевавший на Донбассе наемник заочно получил 15 лет в Чехии

Воевавший на Донбассе наемник заочно получил 15 лет в Чехии

Суд в Чехии заочно признал 45-летнего местного жителя виновным в терроризме из-за того, что он воевал на стороне оккупантов на Донбассе. Он должен отправиться в тюрьму на 15 лет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание Novinky.

Приговор вступил в силу в понедельник, 21 декабря, сообщил пресс-секретарь Национального центра по борьбе с организованной преступностью Ярослав Ибехей.

По его словам, осужденный воевал на стороне наемников с 2014 года.

"Мужчина воевал на стороне сепаратистов так называемой "Донецкой Народной Республики" в борьбе против законного правительства Украины. За свою активную деятельность он был даже удостоен награды так называемой "Донецкой Народной Республики" за храбрость", - сказал Ибехей.

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Осужденный был сначала командиром боевой машины, а затем командиром вооруженной группы роты танкового полка в звании подполковника.

Дело слушали заочно: в полиции считают, что подсудимый до сих пор проживает на востоке Украины.

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Заочно 15 лет тюрьмы для подлеца?
Уж лучше бы ему в лобешник 9 грамм свинца.
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21.12.2020 15:57 Ответить
Чехам , респект, попросимо їх, щоб розібрались з бандюками які вбивали людей на "Майдані"
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21.12.2020 16:41 Ответить
Вот наши бы хотя бы пятнашку давали, хотя лучше к стенке, по законам военного времени.
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21.12.2020 17:13 Ответить
расея прийметь цю паскуда в сваі абіятія та нікому не віддасть
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21.12.2020 15:57 Ответить
У нас би 3 года условно получил би.
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21.12.2020 16:05 Ответить
 
 