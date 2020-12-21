Воевавший на Донбассе наемник заочно получил 15 лет в Чехии

Суд в Чехии заочно признал 45-летнего местного жителя виновным в терроризме из-за того, что он воевал на стороне оккупантов на Донбассе. Он должен отправиться в тюрьму на 15 лет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание Novinky.

Приговор вступил в силу в понедельник, 21 декабря, сообщил пресс-секретарь Национального центра по борьбе с организованной преступностью Ярослав Ибехей.

По его словам, осужденный воевал на стороне наемников с 2014 года.

"Мужчина воевал на стороне сепаратистов так называемой "Донецкой Народной Республики" в борьбе против законного правительства Украины. За свою активную деятельность он был даже удостоен награды так называемой "Донецкой Народной Республики" за храбрость", - сказал Ибехей.

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Осужденный был сначала командиром боевой машины, а затем командиром вооруженной группы роты танкового полка в звании подполковника.

Дело слушали заочно: в полиции считают, что подсудимый до сих пор проживает на востоке Украины.