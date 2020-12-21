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вирок (1022) Чехія (1561) найманці рф (2026)

Найманець, який воював на Донбасі, заочно отримав 15 років у Чехії

Найманець, який воював на Донбасі, заочно отримав 15 років у Чехії

Суд у Чехії заочно визнав 45-річного місцевого мешканця винним у тероризмі через те, що він воював на боці окупантів на Донбасі. Він має вирушити у в'язницю на 15 років.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на видання Novinky.

Вирок набув чинності в понеділок, 21 грудня, повідомив прессекретар Національного центру з боротьби з організованою злочинністю Ярослав Ібехей.

За його словами, засуджений воював на боці найманців з 2014 року.

"Чоловік воював на боці сепаратистів так званої "Донецької Народної Республіки" в боротьбі проти законного уряду України. За свою активну діяльність він був навіть удостоєний нагороди так званої "Донецької Народної Республіки" за хоробрість", - сказав Ібехей.

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Засуджений був спочатку командиром бойової машини, а потім командиром збройної групи роти танкового полку у званні підполковника.

Справу слухали заочно: в поліції вважають, що підсудний досі проживає на сході України.

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Заочно 15 лет тюрьмы для подлеца?
Уж лучше бы ему в лобешник 9 грамм свинца.
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21.12.2020 15:57 Відповісти
Чехам , респект, попросимо їх, щоб розібрались з бандюками які вбивали людей на "Майдані"
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21.12.2020 16:41 Відповісти
Вот наши бы хотя бы пятнашку давали, хотя лучше к стенке, по законам военного времени.
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21.12.2020 17:13 Відповісти
расея прийметь цю паскуда в сваі абіятія та нікому не віддасть
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21.12.2020 15:57 Відповісти
У нас би 3 года условно получил би.
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21.12.2020 16:05 Відповісти
 
 