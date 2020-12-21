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Новости Оборона
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Глава "Укроборонпрома" Гусев подписал приказ о корпоратизации концерна

Глава

Генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев подписал приказ о старте корпоратизации предприятий концерна.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", приказ был подписан в ходе пресс-конференции "Укроборонпром: итоги 2020 года и планы на 2021 год", состоявшейся 21 декабря.

"Сегодня я хочу подписать исторический для нашего концерна приказ о корпоратизации, о преобразовании концерна в холдинги, в эффективные системы, которые откроют возможность и для привлечения финансов, и для привлечения новых технологий и внедрения эффективной прозрачной системы корпоративного управления", - сказал Гусев.

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Он отметил, что этот приказ предшествует рассмотрению в Верховной Раде законопроекта №3822 об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности, который станет базой для трансформации и реформирования концерна.

"Этим приказом мы запускаем подготовку, которая будет длиться несколько месяцев, в течение которых, мы ожидаем, что законопроект, который уже зарегистрирован в Верховной Раде №3822, будет одобрен. И, таким образом, оборонно-промышленный комплекс в лице "Укроборонпрома" получит долгожданную реформу", - подчеркнул Гусев.
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Топ комментарии
+2
базой для трансформации и реформирования концерна. / Бригада трансформаторов известна: Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер.
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21.12.2020 16:07
+1
осьй настала черга оборонних підприємств.
точно кажуть, що дауни бачать світ інакше, ніж нормальні люди..і в країні, що знаходиться у стані війни, вони починають підготовку для передачи оборонного сектору у приватну власність..
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21.12.2020 16:33
+1
Укроборонпромом керує кацап, 5-та колона, колаборант, тому немає нічого, зброї немає.
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21.12.2020 16:37
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Война скоро закончится.
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21.12.2020 16:01 Ответить
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21.12.2020 16:05 Ответить
базой для трансформации и реформирования концерна. / Бригада трансформаторов известна: Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер.
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21.12.2020 16:07 Ответить
Укроборонпромом керує кацап, 5-та колона, колаборант, тому немає нічого, зброї немає.
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21.12.2020 16:37 Ответить
Разделяй и уничтожай- главный его лозунг!
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21.12.2020 16:16 Ответить
осьй настала черга оборонних підприємств.
точно кажуть, що дауни бачать світ інакше, ніж нормальні люди..і в країні, що знаходиться у стані війни, вони починають підготовку для передачи оборонного сектору у приватну власність..
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21.12.2020 16:33 Ответить
Деребан начался)) Кому Антонов с 10 тысячами РАБОВ достанется? и т д....
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21.12.2020 16:35 Ответить
Кауфману.
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21.12.2020 19:40 Ответить
Глава "Укроборонпрома" Гусев подписал приказ о корпоратизации концерна(с)
чуток не так назва. нуно так:

Глава "Укроборонпрома" Гусев подписал приказ о коррупционизации концерна
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21.12.2020 21:41 Ответить
 
 