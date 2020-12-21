Глава "Укроборонпрома" Гусев подписал приказ о корпоратизации концерна

Генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев подписал приказ о старте корпоратизации предприятий концерна.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", приказ был подписан в ходе пресс-конференции "Укроборонпром: итоги 2020 года и планы на 2021 год", состоявшейся 21 декабря.

"Сегодня я хочу подписать исторический для нашего концерна приказ о корпоратизации, о преобразовании концерна в холдинги, в эффективные системы, которые откроют возможность и для привлечения финансов, и для привлечения новых технологий и внедрения эффективной прозрачной системы корпоративного управления", - сказал Гусев.

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Он отметил, что этот приказ предшествует рассмотрению в Верховной Раде законопроекта №3822 об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности, который станет базой для трансформации и реформирования концерна.

"Этим приказом мы запускаем подготовку, которая будет длиться несколько месяцев, в течение которых, мы ожидаем, что законопроект, который уже зарегистрирован в Верховной Раде №3822, будет одобрен. И, таким образом, оборонно-промышленный комплекс в лице "Укроборонпрома" получит долгожданную реформу", - подчеркнул Гусев.