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оборона (4686) Укроборонпром (1725) Гусєв Юрій (82)

Глава "Укроборонпрому" Гусєв підписав наказ про корпоратизацію концерну

Глава

Генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв підписав наказ про старт корпоратизації підприємств концерну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", наказ був підписаний в ході пресконференції "Укроборонпром: підсумки 2020 року і плани на 2021 рік", що відбулася 21 грудня.

"Сьогодні я хочу підписати історичний для нашого концерну наказ про корпоратизацію, про перетворення концерну в холдинги, в ефективні системи, які відкриють можливість і для залучення і для залучення фінансів, і для залучення нових технологій, і для впровадження ефективної прозорої системи корпоративного управління", - сказав Гусєв.

Він зазначив, що цей наказ передує розгляду у Верховній Раді законопроєкту №3822 про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності, який стане базою для трансформації і реформування концерну.

"Цим наказом ми запускаємо підготовку, яка буде тривати кілька місяців, протягом яких, ми очікуємо, що законопроєкт, який вже зареєстрований у Верховній Раді №3822, буде схвалений. І, таким чином, оборонно-промисловий комплекс в особі "Укроборонпрому" отримає довгоочікувану реформу", - наголосив Гусєв.

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Топ коментарі
+2
базой для трансформации и реформирования концерна. / Бригада трансформаторов известна: Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер.
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21.12.2020 16:07
+1
осьй настала черга оборонних підприємств.
точно кажуть, що дауни бачать світ інакше, ніж нормальні люди..і в країні, що знаходиться у стані війни, вони починають підготовку для передачи оборонного сектору у приватну власність..
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21.12.2020 16:33
+1
Укроборонпромом керує кацап, 5-та колона, колаборант, тому немає нічого, зброї немає.
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21.12.2020 16:37
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Война скоро закончится.
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21.12.2020 16:01 Відповісти
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21.12.2020 16:05 Відповісти
базой для трансформации и реформирования концерна. / Бригада трансформаторов известна: Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер.
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21.12.2020 16:07 Відповісти
Укроборонпромом керує кацап, 5-та колона, колаборант, тому немає нічого, зброї немає.
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21.12.2020 16:37 Відповісти
Разделяй и уничтожай- главный его лозунг!
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21.12.2020 16:16 Відповісти
осьй настала черга оборонних підприємств.
точно кажуть, що дауни бачать світ інакше, ніж нормальні люди..і в країні, що знаходиться у стані війни, вони починають підготовку для передачи оборонного сектору у приватну власність..
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21.12.2020 16:33 Відповісти
Деребан начался)) Кому Антонов с 10 тысячами РАБОВ достанется? и т д....
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21.12.2020 16:35 Відповісти
Кауфману.
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21.12.2020 19:40 Відповісти
Глава "Укроборонпрома" Гусев подписал приказ о корпоратизации концерна(с)
чуток не так назва. нуно так:

Глава "Укроборонпрома" Гусев подписал приказ о коррупционизации концерна
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21.12.2020 21:41 Відповісти
 
 