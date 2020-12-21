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Штаб ООС подтверждает захват террористами украинского военнослужащего: Обстоятельства выясняются

Штаб ООС подтверждает захват террористами украинского военнослужащего: Обстоятельства выясняются

17 декабря 2020 года во время проверки наличия личного состава одного из подразделений воинской части, которая выполняет задания в районе проведения операции Объединенных сил, было обнаружено отсутствие одного из военнослужащих подразделения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Согласно данным штаба, поисковые мероприятия положительного результата не дали.

"В настоящее время установлено, что военнослужащий задержан представителями незаконных вооруженных формирований. Представители российско-оккупационных войск пытаются цинично использовать данный факт для дискредитации Вооруженных Сил Украины. Обстоятельства происшествия выясняются", - добавили в штабе ООС.

Имени военнослужащего, который попал в плен, штаб ООС не сообщает. Однако ранее Цензор.НЕТ писал о том, что воин 14-й ОМБр Александр Пупко попал в плен террористов на Донбассе.

Читайте также: Террористы удерживают на Донбассе 241 заложника, - Денисова

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Топ комментарии
+15
Ему некогда, готовит новое интервью с кловуном.
Штаб ООС подтверждает захват террористами украинского военнослужащего: Обстоятельства выясняются - Цензор.НЕТ 8951
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21.12.2020 16:03
+14
Чекаємо поста від Люсі Арестовича.
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21.12.2020 15:59
+13
Чего уж тут, если Киев наводнен ублюдками из даунбаса, а СБУ (отдельные сотрудники, скажем так) оказывает содействие получить надежные документы и биометрические паспорта воевавшим оркам, то надо ли удивляться, что похищают наших отцов и братьев с передовой?
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21.12.2020 16:02
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Чекаємо поста від Люсі Арестовича.
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21.12.2020 15:59 Ответить
Ему некогда, готовит новое интервью с кловуном.
Штаб ООС подтверждает захват террористами украинского военнослужащего: Обстоятельства выясняются - Цензор.НЕТ 8951
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21.12.2020 16:03 Ответить
Де там той розжуватель , нехай розжує
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21.12.2020 15:59 Ответить
Чего уж тут, если Киев наводнен ублюдками из даунбаса, а СБУ (отдельные сотрудники, скажем так) оказывает содействие получить надежные документы и биометрические паспорта воевавшим оркам, то надо ли удивляться, что похищают наших отцов и братьев с передовой?
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21.12.2020 16:02 Ответить
Если зеленский возьмёт это под собственный контроль, то мужика жалко, пропадёт ...
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21.12.2020 16:02 Ответить
если медведчука взять в залог , воин будет в безопасности
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21.12.2020 16:53 Ответить
а де же ж миролюбний віслючок?
Знову прогундосить про кілька-но місяців без втрат..
І звідки йому знати, що захоплення нашого військовослужбовця у полон - це теж втрата?
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21.12.2020 16:06 Ответить
17 грудня!!!!! Сьогодні 21. Де ж ви були 4 дні. А може і більше. Командування премії чекало. В принципі атошні виплачували в 20 числах. От і не заявляли що ЧП на ВОПі
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21.12.2020 16:08 Ответить
Ця новина вже була широко освітлена на росзмі , нібито перейшов сам на бік оккупантів ... . Дивує те , що командування наших сил оприлюднило факт зникнення бійця тільки на четверту добу .
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21.12.2020 16:10 Ответить
Командування нічого не оприлюднювали. Воно констатувало факт. І судячи з усього це трапилось раніше. Одного вбили іншого залишили
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21.12.2020 16:12 Ответить
Revty Vasya , я тебе не зрозумів . Боєць десь - кудась зник ще 17 грудня . Але факт зникнення бійця стало відомо змі на четверту добу . Цей факт " сообщает Цензор . нет с ссылкой на пресс -центр штаба ООС " .. .
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21.12.2020 16:31 Ответить
Якби не сепарЗМІ оприлюднили інформацію то до цього часу судячи з усього ніхто б не знав.
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21.12.2020 16:41 Ответить
И какой день подряд полный пдц. Нас расстреливают, душат , похищают. Спасибо новым лицам и их полному бездействию, лучше б осла с ерьмаком умыкеули Блд!
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21.12.2020 16:11 Ответить
"17 декабря"_______че ж тянули четыре дня? ждали сообщение от боевиков????????
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21.12.2020 16:12 Ответить
Премії понад усе.
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21.12.2020 16:16 Ответить
Отряд не заметил потери бойца?
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21.12.2020 16:14 Ответить
як уявляє собі війну гамнокомандувач
Штаб ООС подтверждает захват террористами украинского военнослужащего: Обстоятельства выясняются - Цензор.НЕТ 9627
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21.12.2020 16:17 Ответить
https://www.ivi.ru/watch/414393 Мультфильм Царь зверей смотреть онлайн

Штаб ООС підтверджує захоплення терористами українського військовослужбовця: Обставини з'ясовуються - Цензор.НЕТ 9569

Українська назва - Король віслюк - в Україні ,тільки трейлер - решта не цікаво ???
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22.12.2020 00:23 Ответить
Нехерове перемир'я
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21.12.2020 16:19 Ответить
за цей місяць - це вже другий випадок, коли боєць ООС "пропадає" дуже підозріло. якщо і ця "пропажа" знову з ВОПа на "нулях", то що це таке? ДРГ "лугандонців" вже шляються по окопам ООС, як у себе вдома, а командири всіх рівнів, від командира відділеня й далі угору чим займаються? премії "за нєоткритиіє огня в-атвєт" отримують? миролюбці, блд...
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21.12.2020 16:22 Ответить
21 декабря пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что боец бригады "Голани", позволивший палестинскому террористу бросить в него бутылку с зажигательной смесью, будет понижен в звании до рядового и отчислен из элитной боевой бригады. Инцидент произошел в ходе рутинной армейской службы на блокпосту. Военнослужащий заметил остановившийся на обочине дороги подозрительный автомобиль, и начал приближаться к нему, выкрикивая предупреждения на иврите и на арабском. Когда водитель вышел из автомобиля, боец взвел оружие и предупредил о готовности открыть огонь. Однако, когда в него была брошена бутылка с зажигательной семью, военнослужащий, в нарушение полученного при заступлении на блокпост боевого приказа, не открыл огонь по нападавшему.
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21.12.2020 17:42 Ответить
Скоріше за все так і є, шляються та мінують все підряд.
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21.12.2020 19:37 Ответить
Стыд, позор, что еще сказать? И так везде...
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21.12.2020 16:37 Ответить
Зато нє стреляют © Правда, дурники?
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21.12.2020 16:54 Ответить
Якщо так піде далі, то "противна" сторона, як боязко називає ворога Зельцман, знаючи про недолугу заборону відкривати вогонь, викраде весь склад ЗСУ з передової.
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21.12.2020 19:06 Ответить
Дай Боже повернути його живим додому
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21.12.2020 19:44 Ответить
Організатором захоплення українського бійця терористами є людина, яка займає велику посаду у війську і державі і заборонила нашим військовим дивитися, хто заходить у їхні підрозділи і вбивати тих, хто йде до них. Ну, звичайно, і відвела їх з обладнаних позицій. Хто це?
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22.12.2020 09:07 Ответить
Отлично придумали сепары- маскировать работу своих дрг да еще и приписывать нашим наркоту. Этим сообщениям грош цена как и рассказам о распятом мальчиге и смертям политиков под камазами.. Последствия того что запретили вести разведку и подымать дроны.
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22.12.2020 14:52 Ответить
 
 