Штаб ООС подтверждает захват террористами украинского военнослужащего: Обстоятельства выясняются
17 декабря 2020 года во время проверки наличия личного состава одного из подразделений воинской части, которая выполняет задания в районе проведения операции Объединенных сил, было обнаружено отсутствие одного из военнослужащих подразделения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Согласно данным штаба, поисковые мероприятия положительного результата не дали.
"В настоящее время установлено, что военнослужащий задержан представителями незаконных вооруженных формирований. Представители российско-оккупационных войск пытаются цинично использовать данный факт для дискредитации Вооруженных Сил Украины. Обстоятельства происшествия выясняются", - добавили в штабе ООС.
Имени военнослужащего, который попал в плен, штаб ООС не сообщает. Однако ранее Цензор.НЕТ писал о том, что воин 14-й ОМБр Александр Пупко попал в плен террористов на Донбассе.
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Знову прогундосить про кілька-но місяців без втрат..
І звідки йому знати, що захоплення нашого військовослужбовця у полон - це теж втрата?
Українська назва - Король віслюк - в Україні ,тільки трейлер - решта не цікаво ???