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Беларусь (7764) кредит (2359) россия (92990)

РФ выделяет Беларуси $1 млрд кредита

РФ выделяет Беларуси $1 млрд кредита

Правительство РФ одобрило проект соглашения о предоставлении Беларуси в 2020-2021 годах кредита в объеме $1 млрд.

Об этом сказано в распоряжении премьер-министра РФ Михаила Мишустина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету ру".

"Одобрить представленный Минфином России согласованный с МИДом России, Минэкономразвития России и государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительством России и правительством республики Беларусь о предоставлении правительству республики Беларусь государственного финансового кредита",- сказано в документе. 

Согласно документу, кредит будет предоставлен в несколько траншей.

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Топ комментарии
+20
It-эксперт помогает сотруднику ОМОНа установить vlc-плеер



РФ виділяє Білорусі $1 млрд кредиту - Цензор.НЕТ 6071
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21.12.2020 16:15
+16
Лярд Коленьке на безбедную жизнь
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21.12.2020 16:04
+16
3 млрд... лука - лох! мало попросил )))
РФ виділяє Білорусі $1 млрд кредиту - Цензор.НЕТ 311

..
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21.12.2020 16:11
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Лярд Коленьке на безбедную жизнь
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21.12.2020 16:04 Ответить
Усатая млядь теперь будует х*йлу отрабатывать
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21.12.2020 16:04 Ответить
Не собирается Фуйло отдавать Беларусь Европе!
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21.12.2020 16:18 Ответить
Это не серьёзно!
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21.12.2020 16:07 Ответить
Ну почему же несерьёзно? Коленьке хватит на некоторое время, у бацьки есть целый колхоз под названием "Белоруссия". А простые белорусы терпели как-то 26 лет, и ещё потерпят...
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21.12.2020 16:56 Ответить
о, так! підкуп місцевих князьків - короночка гебнявії
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21.12.2020 16:07 Ответить
Купили усатого таракана?
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21.12.2020 16:09 Ответить
Янык Второй! Первый подороже был.))))
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21.12.2020 16:09 Ответить
Дежавю. Только янукович получил 3 млрд
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21.12.2020 16:09 Ответить
Дежавю....
Янукович после 3 драпу дал...
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21.12.2020 16:10 Ответить
два тридвараса: ***** та тарган
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21.12.2020 16:10 Ответить
Рузрушение России и Беларуси носит системный характер. Это пестец, ребята.
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21.12.2020 16:10 Ответить
https://www.google.com/search?q=67792897_368819727141589_8362740872265072640_n&rlz=1C1GGRV_ruUA922UA922&sxsrf=ALeKk026dv2afFY1Fr1HZAIqX_bLNMg4yA:1608567493046&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=IfNMa1a2j161cM%252ClSb_CoWEe8-VZM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSanXvUe-Ff4YsalP8IXHJ-dYWudA&sa=X&ved=2ahUKEwjOoJTwvN_tAhUti8MKHZViDFcQ9QF6BAgJEAE#imgrc=IfNMa1a2j161cM
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21.12.2020 18:20 Ответить
Грабли это такой садовый инструмент........
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21.12.2020 16:11 Ответить
3 млрд... лука - лох! мало попросил )))
РФ виділяє Білорусі $1 млрд кредиту - Цензор.НЕТ 311

..
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21.12.2020 16:11 Ответить
Вообще-то ***** 15 ляродов обещал, но Витя сорвался в бега раньше, с 3-мя.
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21.12.2020 16:32 Ответить
т.е. как бы поторопился ))))
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21.12.2020 16:53 Ответить
Да ***** уже не то, "бесполезные" санкции делают свое дело
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21.12.2020 17:44 Ответить
Так и населения на Беларашке в 5 раз меньше. Соответственно и беркутам легче *работать*
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21.12.2020 17:56 Ответить
Нашему Януковичу ***** давал 15 млрд. Первый транш был 3 млрд. в декабре 2013-го. Ушли те 3 млрд, как песок сквозь пальцы, "как с трёхи здача".
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21.12.2020 16:12 Ответить
Поздно Ваш пост увидел. Все так и было.
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21.12.2020 16:33 Ответить
таракану как раз на год хватит содержать армию и омон....
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21.12.2020 16:12 Ответить
Це вже не Білорусь,а БНР,а Лукавий не президент,а глава,така сама як чеПушила та Пісєчнік))
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21.12.2020 16:14 Ответить
где-то я все это видел)))))
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21.12.2020 16:14 Ответить
It-эксперт помогает сотруднику ОМОНа установить vlc-плеер



РФ виділяє Білорусі $1 млрд кредиту - Цензор.НЕТ 6071
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21.12.2020 16:15 Ответить
Не тем концом и в не то место устанавливает омоновцу. Это крякнутая версия.
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21.12.2020 17:05 Ответить
витя янек тоже брал кредит....
история повторяется дважды....
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21.12.2020 16:27 Ответить
Ix eto ne spasiot i zdiot bankrot.Tut vet kredit eti dengi nado budet otdat s procentami na 5 raz doroze jesli dosputim MVF im dal.Belorus stavki bankov jest ocen bolsije 15-20% godovix
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21.12.2020 16:29 Ответить
Takogo duraka kak lukosenka nado ecio poiskat.A sto raske nasli durakov,zarabotajet dengi.ES stranax minusovyje krediti vydajut,a tut zderiot kak sledujet
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21.12.2020 17:59 Ответить
Знакомо, не правда ли?
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21.12.2020 16:30 Ответить
Это значит: "Лука, на старт..."
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21.12.2020 16:34 Ответить
Скажем так- дарит Луке за лояльность. Ведь никто не надеется на возврат кредита!)))
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21.12.2020 16:38 Ответить
Там и второй на подходе.
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21.12.2020 16:47 Ответить
Latvija vziala kredit na 10 let,tak im zaplatit za to sto oni vziali,a tut kakix 5% raska zderiot s bednoj Belorus
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21.12.2020 16:56 Ответить
Latvija -0.31% polucila kredit.Vot im daplatit,a tut ruskije kazdi god zderajet s Belorus dengi.
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21.12.2020 16:58 Ответить
РФ виділяє Білорусі $1 млрд кредиту - Цензор.НЕТ 6749
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21.12.2020 17:50 Ответить
Реінкарнація Пахло і Йолки. Все вже було. Ніби під копірку пишуть ці видачі бабла. Я нагадаю Януковичу теж Орда дала кредит 3 млрд, і ... тут же Азаров (Пахло) видає постанову КМУ "Про будівництво Керченского мостового переходу" тобто кредит - 3 млрд, а міст коштує - 6. От вам і кредит від "брата" окупанта, теж саме буде і в Білорусі кредит розпилять на хабар, а повернуть військовими базами і забранеми до РФ підприємствами.
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21.12.2020 18:26 Ответить
Дешевеют цари нынче стремительно.
Чем меньше денег останется в Уйлостане, тем быстрее развалится.
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21.12.2020 18:45 Ответить
Ось вони - руцькие братья. Дають кредит Лукашенковському режиму, щоб він як найдовше тримався при владі і скоював злочини над білоруським народом. А потім цей же кредит буде віддавати народ.
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21.12.2020 20:41 Ответить
 
 