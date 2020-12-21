РФ выделяет Беларуси $1 млрд кредита

Правительство РФ одобрило проект соглашения о предоставлении Беларуси в 2020-2021 годах кредита в объеме $1 млрд.

Об этом сказано в распоряжении премьер-министра РФ Михаила Мишустина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету ру".

"Одобрить представленный Минфином России согласованный с МИДом России, Минэкономразвития России и государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительством России и правительством республики Беларусь о предоставлении правительству республики Беларусь государственного финансового кредита",- сказано в документе.

Согласно документу, кредит будет предоставлен в несколько траншей.

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