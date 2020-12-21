РФ виділяє Білорусі $1 млрд кредиту
Уряд РФ схвалив проєкт угоди про надання Білорусі в 2020-2021 роках кредиту в обсязі $1 млрд.
Про це сказано в розпорядженні прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газету ру".
"Схвалити представлений Мінфіном Росії узгоджений з МЗС Росії, Мінекономрозвитку Росії і державною корпорацією розвитку "ВЕБ.РФ" і попередньо опрацьований з білоруською стороною проєкт угоди між урядом Росії та урядом республіки Білорусь про надання уряду республіки Білорусь державного фінансового кредиту", - сказано в документі.
Згідно з документом, кредит буде надано в декілька траншів.
Топ коментарі
+20 Анатолик
показати весь коментар21.12.2020 16:15
+16 Підлога Маккартні
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+16 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар21.12.2020 16:11
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Янукович после 3 драпу дал...
..
история повторяется дважды....
Чем меньше денег останется в Уйлостане, тем быстрее развалится.