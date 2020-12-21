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Білорусь (7833) кредит (3773) росія (63556)

РФ виділяє Білорусі $1 млрд кредиту

РФ виділяє Білорусі $1 млрд кредиту

Уряд РФ схвалив проєкт угоди про надання Білорусі в 2020-2021 роках кредиту в обсязі $1 млрд.

Про це сказано в розпорядженні прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газету ру".

"Схвалити представлений Мінфіном Росії узгоджений з МЗС Росії, Мінекономрозвитку Росії і державною корпорацією розвитку "ВЕБ.РФ" і попередньо опрацьований з білоруською стороною проєкт угоди між урядом Росії та урядом республіки Білорусь про надання уряду республіки Білорусь державного фінансового кредиту", - сказано в документі.

Згідно з документом, кредит буде надано в декілька траншів.

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+20
It-эксперт помогает сотруднику ОМОНа установить vlc-плеер



РФ виділяє Білорусі $1 млрд кредиту - Цензор.НЕТ 6071
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21.12.2020 16:15
+16
Лярд Коленьке на безбедную жизнь
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21.12.2020 16:04
+16
3 млрд... лука - лох! мало попросил )))
РФ виділяє Білорусі $1 млрд кредиту - Цензор.НЕТ 311

..
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21.12.2020 16:11
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Лярд Коленьке на безбедную жизнь
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21.12.2020 16:04 Відповісти
Усатая млядь теперь будует х*йлу отрабатывать
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21.12.2020 16:04 Відповісти
Не собирается Фуйло отдавать Беларусь Европе!
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21.12.2020 16:18 Відповісти
Это не серьёзно!
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21.12.2020 16:07 Відповісти
Ну почему же несерьёзно? Коленьке хватит на некоторое время, у бацьки есть целый колхоз под названием "Белоруссия". А простые белорусы терпели как-то 26 лет, и ещё потерпят...
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21.12.2020 16:56 Відповісти
о, так! підкуп місцевих князьків - короночка гебнявії
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21.12.2020 16:07 Відповісти
Купили усатого таракана?
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21.12.2020 16:09 Відповісти
Янык Второй! Первый подороже был.))))
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21.12.2020 16:09 Відповісти
Дежавю. Только янукович получил 3 млрд
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21.12.2020 16:09 Відповісти
Дежавю....
Янукович после 3 драпу дал...
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21.12.2020 16:10 Відповісти
два тридвараса: ***** та тарган
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21.12.2020 16:10 Відповісти
Рузрушение России и Беларуси носит системный характер. Это пестец, ребята.
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21.12.2020 16:10 Відповісти
https://www.google.com/search?q=67792897_368819727141589_8362740872265072640_n&rlz=1C1GGRV_ruUA922UA922&sxsrf=ALeKk026dv2afFY1Fr1HZAIqX_bLNMg4yA:1608567493046&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=IfNMa1a2j161cM%252ClSb_CoWEe8-VZM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSanXvUe-Ff4YsalP8IXHJ-dYWudA&sa=X&ved=2ahUKEwjOoJTwvN_tAhUti8MKHZViDFcQ9QF6BAgJEAE#imgrc=IfNMa1a2j161cM
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21.12.2020 18:20 Відповісти
Грабли это такой садовый инструмент........
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21.12.2020 16:11 Відповісти
3 млрд... лука - лох! мало попросил )))
РФ виділяє Білорусі $1 млрд кредиту - Цензор.НЕТ 311

..
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21.12.2020 16:11 Відповісти
Вообще-то ***** 15 ляродов обещал, но Витя сорвался в бега раньше, с 3-мя.
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21.12.2020 16:32 Відповісти
т.е. как бы поторопился ))))
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21.12.2020 16:53 Відповісти
Да ***** уже не то, "бесполезные" санкции делают свое дело
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21.12.2020 17:44 Відповісти
Так и населения на Беларашке в 5 раз меньше. Соответственно и беркутам легче *работать*
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21.12.2020 17:56 Відповісти
Нашему Януковичу ***** давал 15 млрд. Первый транш был 3 млрд. в декабре 2013-го. Ушли те 3 млрд, как песок сквозь пальцы, "как с трёхи здача".
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21.12.2020 16:12 Відповісти
Поздно Ваш пост увидел. Все так и было.
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21.12.2020 16:33 Відповісти
таракану как раз на год хватит содержать армию и омон....
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21.12.2020 16:12 Відповісти
Це вже не Білорусь,а БНР,а Лукавий не президент,а глава,така сама як чеПушила та Пісєчнік))
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21.12.2020 16:14 Відповісти
где-то я все это видел)))))
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21.12.2020 16:14 Відповісти
It-эксперт помогает сотруднику ОМОНа установить vlc-плеер



РФ виділяє Білорусі $1 млрд кредиту - Цензор.НЕТ 6071
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21.12.2020 16:15 Відповісти
Не тем концом и в не то место устанавливает омоновцу. Это крякнутая версия.
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21.12.2020 17:05 Відповісти
витя янек тоже брал кредит....
история повторяется дважды....
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21.12.2020 16:27 Відповісти
Ix eto ne spasiot i zdiot bankrot.Tut vet kredit eti dengi nado budet otdat s procentami na 5 raz doroze jesli dosputim MVF im dal.Belorus stavki bankov jest ocen bolsije 15-20% godovix
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21.12.2020 16:29 Відповісти
Takogo duraka kak lukosenka nado ecio poiskat.A sto raske nasli durakov,zarabotajet dengi.ES stranax minusovyje krediti vydajut,a tut zderiot kak sledujet
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21.12.2020 17:59 Відповісти
Знакомо, не правда ли?
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21.12.2020 16:30 Відповісти
Это значит: "Лука, на старт..."
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21.12.2020 16:34 Відповісти
Скажем так- дарит Луке за лояльность. Ведь никто не надеется на возврат кредита!)))
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21.12.2020 16:38 Відповісти
Там и второй на подходе.
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21.12.2020 16:47 Відповісти
Latvija vziala kredit na 10 let,tak im zaplatit za to sto oni vziali,a tut kakix 5% raska zderiot s bednoj Belorus
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21.12.2020 16:56 Відповісти
Latvija -0.31% polucila kredit.Vot im daplatit,a tut ruskije kazdi god zderajet s Belorus dengi.
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21.12.2020 16:58 Відповісти
РФ виділяє Білорусі $1 млрд кредиту - Цензор.НЕТ 6749
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21.12.2020 17:50 Відповісти
Реінкарнація Пахло і Йолки. Все вже було. Ніби під копірку пишуть ці видачі бабла. Я нагадаю Януковичу теж Орда дала кредит 3 млрд, і ... тут же Азаров (Пахло) видає постанову КМУ "Про будівництво Керченского мостового переходу" тобто кредит - 3 млрд, а міст коштує - 6. От вам і кредит від "брата" окупанта, теж саме буде і в Білорусі кредит розпилять на хабар, а повернуть військовими базами і забранеми до РФ підприємствами.
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21.12.2020 18:26 Відповісти
Дешевеют цари нынче стремительно.
Чем меньше денег останется в Уйлостане, тем быстрее развалится.
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21.12.2020 18:45 Відповісти
Ось вони - руцькие братья. Дають кредит Лукашенковському режиму, щоб він як найдовше тримався при владі і скоював злочини над білоруським народом. А потім цей же кредит буде віддавати народ.
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21.12.2020 20:41 Відповісти
 
 