"Страшный" памятник Аленушке сносят в России: "Сегодня ее срежут"

Администрация города Нововоронеж приняла решение снести памятник основательнице села Новая Аленовка. Внешний вид этого памятника вызвал резонанс в социальных сетях: многие писали, что фигура женщины "страшная".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Настоящее время".

"Было принято решение о демонтаже. Сегодня ее срежут. Это не памятник, это арт-объект. Это у нас была создана рабочая группа, посвященная проведению мероприятий к 250-летию села Новая Аленовка. Установка арт-объекта – одно из многочисленных мероприятий", – пояснила замглавы администрации города Светланы Тулиновой.

Памятник Аленке поставили 18 декабря и приурочили его открытие к 250-летию села Новая Аленовка. По местной легенде, Аленка искала земли для переселения, нашла место у небольшого ручья и позвала своих односельчан из Лебедяни. В этом месте позже было основано село.

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Местные власти назвали новый памятник "подарком" к юбилею села Новая Аленовка, однако в социальных сетях его высмеяли. Стоимость монумента, по словам Тулиновой, составила порядка 1 млн рублей, но финансирование, как уверяет чиновница, велось не из бюджета. По обещанию Тулиновой, памятник после демонтажа отвезут на склад, после чего будет принято решение о его дальнейшей судьбе.