"Страшный" памятник Аленушке сносят в России: "Сегодня ее срежут"
Администрация города Нововоронеж приняла решение снести памятник основательнице села Новая Аленовка. Внешний вид этого памятника вызвал резонанс в социальных сетях: многие писали, что фигура женщины "страшная".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Настоящее время".
"Было принято решение о демонтаже. Сегодня ее срежут. Это не памятник, это арт-объект. Это у нас была создана рабочая группа, посвященная проведению мероприятий к 250-летию села Новая Аленовка. Установка арт-объекта – одно из многочисленных мероприятий", – пояснила замглавы администрации города Светланы Тулиновой.
Памятник Аленке поставили 18 декабря и приурочили его открытие к 250-летию села Новая Аленовка. По местной легенде, Аленка искала земли для переселения, нашла место у небольшого ручья и позвала своих односельчан из Лебедяни. В этом месте позже было основано село.
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Местные власти назвали новый памятник "подарком" к юбилею села Новая Аленовка, однако в социальных сетях его высмеяли. Стоимость монумента, по словам Тулиновой, составила порядка 1 млн рублей, но финансирование, как уверяет чиновница, велось не из бюджета. По обещанию Тулиновой, памятник после демонтажа отвезут на склад, после чего будет принято решение о его дальнейшей судьбе.
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От приблизно це може трапитись...
А-а-а!!! (На клапті)
то,оказывается, лошара.
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https://www.meme-arsenal.com/create/chose?tag=%D0%9A%D0%93%D0%91
Оскільки вже було воздвигнуто цей монумент, потужні потойбічні парфуми незворотнім чином рушили... І нема на то ради!
...Як казав один Шапкокрад, "Мнє вас жаль", москалики...
Мєря, мокша, мурома -
Там чого тільки нема!
Long Live Black-Metal!!!
Це сила! Точно кажу! (Зі знанням справи).
(перший у світі блек металіст із нетрадиційною сексуальною орієнтацією)
😂🤣
В июле 2008 года стало известно, что Гаал вместе с модельным агентом Даном Де Веро участвует в создании коллекции женской одежды, а сам Де Веро в интервью сказал, что у них «близкие отношения». В том же году в интервью для ноябрьского номера «Rock Hard» Гаал признался, что является геем.
...
(отакої! )
Права Голова Вогнепального Гадника (Змєя Горинича, як звикли кажуть москалі) каже Лівій Голові:
- Я з Середньою Головою відсьогодні не говорю і тобі не раджу.
Ліва Голова:
- То чому?
- Бо її вчора в дупу відкористували.
"Этот персонаж появляется, чтобы выразить своё удовлетворение от невыносимо отвратительных или странных вещей. Первоначально использовалось только по отношению к половым извращениям, однако со временем распространилось на всё странное или отвратительное. «Me gusta» по-испански означает «мне нравится». Появился на Reddit в марте 2010 года, сам же мем возник примерно в ноябре 2010."