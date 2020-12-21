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памятник (2081) россия (92990) русский мир (579)

"Страшный" памятник Аленушке сносят в России: "Сегодня ее срежут"

Администрация города Нововоронеж приняла решение снести памятник основательнице села Новая Аленовка. Внешний вид этого памятника вызвал резонанс в социальных сетях: многие писали, что фигура женщины "страшная".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Настоящее время".

"Было принято решение о демонтаже. Сегодня ее срежут. Это не памятник, это арт-объект. Это у нас была создана рабочая группа, посвященная проведению мероприятий к 250-летию села Новая Аленовка. Установка арт-объекта – одно из многочисленных мероприятий", – пояснила замглавы администрации города Светланы Тулиновой.

Памятник Аленке поставили 18 декабря и приурочили его открытие к 250-летию села Новая Аленовка. По местной легенде, Аленка искала земли для переселения, нашла место у небольшого ручья и позвала своих односельчан из Лебедяни. В этом месте позже было основано село.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Аленушка постапокалипсиса": в России к годовщине основания села открыли странный памятник. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Местные власти назвали новый памятник "подарком" к юбилею села Новая Аленовка, однако в социальных сетях его высмеяли. Стоимость монумента, по словам Тулиновой, составила порядка 1 млн рублей, но финансирование, как уверяет чиновница, велось не из бюджета. По обещанию Тулиновой, памятник после демонтажа отвезут на склад, после чего будет принято решение о его дальнейшей судьбе.

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Топ комментарии
+84
"Страшный" памятник Аленушке сносят в России: "Сегодня ее срежут" - Цензор.НЕТ 4650
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21.12.2020 16:16
+79
"Страшный" памятник Аленушке сносят в России: "Сегодня ее срежут" - Цензор.НЕТ 6652

"Страшный" памятник Аленушке сносят в России: "Сегодня ее срежут" - Цензор.НЕТ 2608
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21.12.2020 16:24
+59
"Страшный" памятник Аленушке сносят в России: "Сегодня ее срежут" - Цензор.НЕТ 504
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21.12.2020 16:28
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Страница 2 из 2
Це Ви ще не бачили памятник круглозадому жінкоподібному Робін Гуду в Ноттінгемі. Ну вилитий підорас!
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21.12.2020 16:51 Ответить
З такими пам'ятниками можно і потенцію втратити...
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21.12.2020 16:54 Ответить
Якщо слово "потенція" прочитати у зворотному напрямку, вийде діаметрально протилежне "Яиц нет. Оп!"
От приблизно це може трапитись...
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22.12.2020 09:48 Ответить


А-а-а!!! (На клапті)
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22.12.2020 19:27 Ответить
А все одно вже за три дні все надивилися і скопіювали цей портрет, образ і вираз! Відобразили портрет справжньою раіссі !!!
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21.12.2020 16:54 Ответить
ошибочка вышла... не новая аленовка, а новая оленевка, нужно было рога приделать и все стало бы в норму... олени бы не обижались, сходство есть...
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21.12.2020 16:59 Ответить
И подарить чёрту бункерному.))
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22.12.2020 03:26 Ответить
Якутский мастер выиграл тендер на памятник иванушке.
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21.12.2020 17:01 Ответить
Так вот ты какой,Иванушка.А Васнецов
то,оказывается, лошара.
"Страшний" пам'ятник Оленці зносять у Росії: "Сьогодні її зріжуть" - Цензор.НЕТ 4558

"Страшний" пам'ятник Оленці зносять у Росії: "Сьогодні її зріжуть" - Цензор.НЕТ 5603
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22.12.2020 16:01 Ответить
такая приманка для туристов пропадёт!
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21.12.2020 17:03 Ответить
скульптура Алёнушки замироточила!!!
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21.12.2020 17:09 Ответить
Це точно?
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21.12.2020 17:17 Ответить
изваяние безумно жалко, оно точно символизирует мордор во всей красе. ватники пишут, что фигура страшная, надо понимать зато передняя сторона головы с доверчивым взглядом /язык не поворачивается сказать личико/ удалась.
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21.12.2020 17:09 Ответить
в эрмитаже место специально освободили
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21.12.2020 17:48 Ответить
Краще на поле поставити. Ідеальне опудало. Птахів, мишей, комах, злодіїв - жодних шкідників сільського господарства не буде в радіусі багатьох кілометрів. Врожай захищено ідеально.
🌾🌾🌾🌻🌻🌻🌽🌽🌽
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22.12.2020 09:15 Ответить
Русские Аленки самые гарні
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21.12.2020 17:11 Ответить
Когда вы уже украинский выучите? В укр.мове нет слова "самый" -- есть приставка "най-" -- найгарніші.
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21.12.2020 17:28 Ответить
Это и есть истинное лицо русского мира...
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21.12.2020 17:12 Ответить

https://www.meme-arsenal.com/create/chose?tag=%D0%9A%D0%93%D0%91
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22.12.2020 03:08 Ответить
Пізно прибирати таку красоту! Авторитетно заявляю!
Оскільки вже було воздвигнуто цей монумент, потужні потойбічні парфуми незворотнім чином рушили... І нема на то ради!
...Як казав один Шапкокрад, "Мнє вас жаль", москалики...
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21.12.2020 17:16 Ответить
10 мільйонів на пам'ятник,20 мільйонів на демонтаж.Завдання виконано.
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21.12.2020 17:22 Ответить
Царителли? Под бульдозер? Фашисты! Звери! Дикари! Искусство уничтожать!
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21.12.2020 17:26 Ответить
якраз та расєйська баба, що коня на скаку в горящую ізбу
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21.12.2020 17:30 Ответить
Байден не церемонясь зашёл с козырей. Это вам не в лифтах ссать!
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21.12.2020 17:31 Ответить
прекратите вот эту вот русофобию! чем это аленка не угодила? классический образец кацапа-самки
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21.12.2020 17:47 Ответить
Шкода. Були б гарні обізянки. (с)
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21.12.2020 17:49 Ответить
А Іванушку покажуть?
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21.12.2020 17:50 Ответить
Нормальное русское лицо,похожа на невестку Порошенко.
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21.12.2020 18:02 Ответить
***
Мєря, мокша, мурома -
Там чого тільки нема!
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21.12.2020 18:04 Ответить
Мордва, чуваши - люди наши
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21.12.2020 19:10 Ответить
А вот и прототип: Мисс Москва-2014.

"Страшний" пам'ятник Оленці зносять у Росії: "Сьогодні її зріжуть" - Цензор.НЕТ 5465
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21.12.2020 18:47 Ответить
А цю???
"Страшний" пам'ятник Оленці зносять у Росії: "Сьогодні її зріжуть" - Цензор.НЕТ 4940
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21.12.2020 19:55 Ответить
Головно, що в какошніку, і рийка, хоч пацюків бий!
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21.12.2020 21:22 Ответить
кацапы еще те "Страшний" пам'ятник Оленці зносять у Росії: "Сьогодні її зріжуть" - Цензор.НЕТ 5951 монументалисты

"Страшний" пам'ятник Оленці зносять у Росії: "Сьогодні її зріжуть" - Цензор.НЕТ 4298
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21.12.2020 19:55 Ответить
"Страшний" пам'ятник Оленці зносять у Росії: "Сьогодні її зріжуть" - Цензор.НЕТ 8550
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21.12.2020 19:56 Ответить
"Страшний" пам'ятник Оленці зносять у Росії: "Сьогодні її зріжуть" - Цензор.НЕТ 6374
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21.12.2020 19:58 Ответить
"Страшний" пам'ятник Оленці зносять у Росії: "Сьогодні її зріжуть" - Цензор.НЕТ 2447
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21.12.2020 19:59 Ответить
Добавте коляску и увеличте в три раза нос-- и в Харьков,на памятник гепе потянет
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21.12.2020 20:04 Ответить
Кошолка недовго протрималася
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21.12.2020 20:31 Ответить
"Красота" -страшная сила..
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21.12.2020 20:51 Ответить
"Страшний" пам'ятник Оленці зносять у Росії: "Сьогодні її зріжуть" - Цензор.НЕТ 1975
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21.12.2020 20:52 Ответить
О-о-о-о-о!!!
Long Live Black-Metal!!!
Це сила! Точно кажу! (Зі знанням справи).
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21.12.2020 21:20 Ответить
Тут віддалено згадався скандально відомий Gaahl
(перший у світі блек металіст із нетрадиційною сексуальною орієнтацією)
😂🤣
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22.12.2020 09:20 Ответить
Жах! Невже таке буває?!
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22.12.2020 11:42 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B0%D0%BB_(%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%86) Власне він . Вже давно камінг-аут зробив:

В июле 2008 года стало известно, что Гаал вместе с модельным агентом Даном Де Веро участвует в создании коллекции женской одежды, а сам Де Веро в интервью сказал, что у них «близкие отношения». В том же году в интервью для ноябрьского номера «Rock Hard» Гаал признался, что является геем.

...
(отакої! "Страшний" пам'ятник Оленці зносять у Росії: "Сьогодні її зріжуть" - Цензор.НЕТ 6370 )
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23.12.2020 05:27 Ответить
В сім'ї не без виродка... Біда.
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23.12.2020 10:33 Ответить
Раз уже в бесіді комедійно-моторошної направленості з'явилась згадка про содомітів, нагадався давній анекдот.
Права Голова Вогнепального Гадника (Змєя Горинича, як звикли кажуть москалі) каже Лівій Голові:
- Я з Середньою Головою відсьогодні не говорю і тобі не раджу.
Ліва Голова:
- То чому?
- Бо її вчора в дупу відкористували.
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24.12.2020 04:11 Ответить
веки ей зачем отрезали???) и накрашенная и не накрашенная, да?
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22.12.2020 13:21 Ответить
голубь (восстановленный) , Челябинск
"Страшний" пам'ятник Оленці зносять у Росії: "Сьогодні її зріжуть" - Цензор.НЕТ 7295
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22.12.2020 16:05 Ответить
А от цікаве питання суто практичного характеру. Котрий із цих шедеврів має потужніший відлякуючий вплив на дрібні живі організми?
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22.12.2020 18:26 Ответить
Голова - давно відомий інтернет-мем ME GUSTA.
"Этот персонаж появляется, чтобы выразить своё удовлетворение от невыносимо отвратительных или странных вещей. Первоначально использовалось только по отношению к половым извращениям, однако со временем распространилось на всё странное или отвратительное. «Me gusta» по-испански означает «мне нравится». Появился на Reddit в марте 2010 года, сам же мем возник примерно в ноябре 2010."
"Страшний" пам'ятник Оленці зносять у Росії: "Сьогодні її зріжуть" - Цензор.НЕТ 1855
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23.12.2020 05:30 Ответить
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