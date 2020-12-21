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пам'ятник (921) росія (63556) русский мир (418)

"Страшний" пам'ятник Оленці зносять у Росії: "Сьогодні її зріжуть"

Адміністрація міста Нововоронеж ухвалила рішення знести пам'ятник засновниці села Нова Альонівка. Зовнішній вигляд цього пам'ятника викликав резонанс у соціальних мережах: багато хто писав, що фігура жінки "страшна".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Настоящее время".

"Було прийнято рішення про демонтаж. Сьогодні її зріжуть. Це не пам'ятник, це арт-об'єкт. Це у нас була створена робоча група, присвячена проведенню заходів до 250-річчя села Нова Альонівка. Установка арт-об'єкта - один із численних заходів", - пояснила заступниця голови адміністрації міста Світлана Тулінова.

Пам'ятник Оленці поставили 18 грудня і приурочили його відкриття до 250-річчя села Нова Альонівка. За місцевою легендою, Оленка шукала землі для переселення, знайшла місце біля невеликого струмка і покликала своїх односельчан із Лебедян. У цьому місці пізніше було засновано село.

Місцева влада назвали новий пам'ятник "подарунком" до ювілею села Нова Альонівка, проте в соціальних мережах його висміяли. Вартість монумента, за словами Тулінової, становила близько 1 млн рублів, але фінансування, як запевняє чиновниця, велося не з бюджету. За обіцянкою Тулінової, пам'ятник після демонтажу відвезуть на склад, після чого буде прийнято рішення про його подальшу долю.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Оленка постапокаліпсису": в Росії до річниці заснування села відкрили дивний пам'ятник. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+84
"Страшный" памятник Аленушке сносят в России: "Сегодня ее срежут" - Цензор.НЕТ 4650
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21.12.2020 16:16
+79
"Страшный" памятник Аленушке сносят в России: "Сегодня ее срежут" - Цензор.НЕТ 6652

"Страшный" памятник Аленушке сносят в России: "Сегодня ее срежут" - Цензор.НЕТ 2608
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21.12.2020 16:24
+59
"Страшный" памятник Аленушке сносят в России: "Сегодня ее срежут" - Цензор.НЕТ 504
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21.12.2020 16:28
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Сторінка 2 з 2
Це Ви ще не бачили памятник круглозадому жінкоподібному Робін Гуду в Ноттінгемі. Ну вилитий підорас!
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21.12.2020 16:51 Відповісти
З такими пам'ятниками можно і потенцію втратити...
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21.12.2020 16:54 Відповісти
Якщо слово "потенція" прочитати у зворотному напрямку, вийде діаметрально протилежне "Яиц нет. Оп!"
От приблизно це може трапитись...
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22.12.2020 09:48 Відповісти


А-а-а!!! (На клапті)
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22.12.2020 19:27 Відповісти
А все одно вже за три дні все надивилися і скопіювали цей портрет, образ і вираз! Відобразили портрет справжньою раіссі !!!
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21.12.2020 16:54 Відповісти
ошибочка вышла... не новая аленовка, а новая оленевка, нужно было рога приделать и все стало бы в норму... олени бы не обижались, сходство есть...
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21.12.2020 16:59 Відповісти
И подарить чёрту бункерному.))
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22.12.2020 03:26 Відповісти
Якутский мастер выиграл тендер на памятник иванушке.
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21.12.2020 17:01 Відповісти
Так вот ты какой,Иванушка.А Васнецов
то,оказывается, лошара.
"Страшний" пам'ятник Оленці зносять у Росії: "Сьогодні її зріжуть" - Цензор.НЕТ 4558

"Страшний" пам'ятник Оленці зносять у Росії: "Сьогодні її зріжуть" - Цензор.НЕТ 5603
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22.12.2020 16:01 Відповісти
такая приманка для туристов пропадёт!
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21.12.2020 17:03 Відповісти
скульптура Алёнушки замироточила!!!
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21.12.2020 17:09 Відповісти
Це точно?
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21.12.2020 17:17 Відповісти
изваяние безумно жалко, оно точно символизирует мордор во всей красе. ватники пишут, что фигура страшная, надо понимать зато передняя сторона головы с доверчивым взглядом /язык не поворачивается сказать личико/ удалась.
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21.12.2020 17:09 Відповісти
в эрмитаже место специально освободили
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21.12.2020 17:48 Відповісти
Краще на поле поставити. Ідеальне опудало. Птахів, мишей, комах, злодіїв - жодних шкідників сільського господарства не буде в радіусі багатьох кілометрів. Врожай захищено ідеально.
🌾🌾🌾🌻🌻🌻🌽🌽🌽
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22.12.2020 09:15 Відповісти
Русские Аленки самые гарні
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21.12.2020 17:11 Відповісти
Когда вы уже украинский выучите? В укр.мове нет слова "самый" -- есть приставка "най-" -- найгарніші.
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21.12.2020 17:28 Відповісти
Это и есть истинное лицо русского мира...
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21.12.2020 17:12 Відповісти

https://www.meme-arsenal.com/create/chose?tag=%D0%9A%D0%93%D0%91
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22.12.2020 03:08 Відповісти
Пізно прибирати таку красоту! Авторитетно заявляю!
Оскільки вже було воздвигнуто цей монумент, потужні потойбічні парфуми незворотнім чином рушили... І нема на то ради!
...Як казав один Шапкокрад, "Мнє вас жаль", москалики...
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21.12.2020 17:16 Відповісти
10 мільйонів на пам'ятник,20 мільйонів на демонтаж.Завдання виконано.
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21.12.2020 17:22 Відповісти
Царителли? Под бульдозер? Фашисты! Звери! Дикари! Искусство уничтожать!
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21.12.2020 17:26 Відповісти
якраз та расєйська баба, що коня на скаку в горящую ізбу
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21.12.2020 17:30 Відповісти
Байден не церемонясь зашёл с козырей. Это вам не в лифтах ссать!
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21.12.2020 17:31 Відповісти
прекратите вот эту вот русофобию! чем это аленка не угодила? классический образец кацапа-самки
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21.12.2020 17:47 Відповісти
Шкода. Були б гарні обізянки. (с)
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21.12.2020 17:49 Відповісти
А Іванушку покажуть?
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21.12.2020 17:50 Відповісти
Нормальное русское лицо,похожа на невестку Порошенко.
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21.12.2020 18:02 Відповісти
***
Мєря, мокша, мурома -
Там чого тільки нема!
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21.12.2020 18:04 Відповісти
Мордва, чуваши - люди наши
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21.12.2020 19:10 Відповісти
А вот и прототип: Мисс Москва-2014.

"Страшний" пам'ятник Оленці зносять у Росії: "Сьогодні її зріжуть" - Цензор.НЕТ 5465
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21.12.2020 18:47 Відповісти
А цю???
"Страшний" пам'ятник Оленці зносять у Росії: "Сьогодні її зріжуть" - Цензор.НЕТ 4940
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21.12.2020 19:55 Відповісти
Головно, що в какошніку, і рийка, хоч пацюків бий!
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21.12.2020 21:22 Відповісти
кацапы еще те "Страшний" пам'ятник Оленці зносять у Росії: "Сьогодні її зріжуть" - Цензор.НЕТ 5951 монументалисты

"Страшний" пам'ятник Оленці зносять у Росії: "Сьогодні її зріжуть" - Цензор.НЕТ 4298
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21.12.2020 19:55 Відповісти
"Страшний" пам'ятник Оленці зносять у Росії: "Сьогодні її зріжуть" - Цензор.НЕТ 8550
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21.12.2020 19:56 Відповісти
"Страшний" пам'ятник Оленці зносять у Росії: "Сьогодні її зріжуть" - Цензор.НЕТ 6374
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21.12.2020 19:58 Відповісти
"Страшний" пам'ятник Оленці зносять у Росії: "Сьогодні її зріжуть" - Цензор.НЕТ 2447
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21.12.2020 19:59 Відповісти
Добавте коляску и увеличте в три раза нос-- и в Харьков,на памятник гепе потянет
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21.12.2020 20:04 Відповісти
Кошолка недовго протрималася
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21.12.2020 20:31 Відповісти
"Красота" -страшная сила..
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21.12.2020 20:51 Відповісти
"Страшний" пам'ятник Оленці зносять у Росії: "Сьогодні її зріжуть" - Цензор.НЕТ 1975
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21.12.2020 20:52 Відповісти
О-о-о-о-о!!!
Long Live Black-Metal!!!
Це сила! Точно кажу! (Зі знанням справи).
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21.12.2020 21:20 Відповісти
Тут віддалено згадався скандально відомий Gaahl
(перший у світі блек металіст із нетрадиційною сексуальною орієнтацією)
😂🤣
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22.12.2020 09:20 Відповісти
Жах! Невже таке буває?!
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22.12.2020 11:42 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B0%D0%BB_(%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%86) Власне він . Вже давно камінг-аут зробив:

В июле 2008 года стало известно, что Гаал вместе с модельным агентом Даном Де Веро участвует в создании коллекции женской одежды, а сам Де Веро в интервью сказал, что у них «близкие отношения». В том же году в интервью для ноябрьского номера «Rock Hard» Гаал признался, что является геем.

...
(отакої! "Страшний" пам'ятник Оленці зносять у Росії: "Сьогодні її зріжуть" - Цензор.НЕТ 6370 )
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23.12.2020 05:27 Відповісти
В сім'ї не без виродка... Біда.
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23.12.2020 10:33 Відповісти
Раз уже в бесіді комедійно-моторошної направленості з'явилась згадка про содомітів, нагадався давній анекдот.
Права Голова Вогнепального Гадника (Змєя Горинича, як звикли кажуть москалі) каже Лівій Голові:
- Я з Середньою Головою відсьогодні не говорю і тобі не раджу.
Ліва Голова:
- То чому?
- Бо її вчора в дупу відкористували.
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24.12.2020 04:11 Відповісти
веки ей зачем отрезали???) и накрашенная и не накрашенная, да?
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22.12.2020 13:21 Відповісти
голубь (восстановленный) , Челябинск
"Страшний" пам'ятник Оленці зносять у Росії: "Сьогодні її зріжуть" - Цензор.НЕТ 7295
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22.12.2020 16:05 Відповісти
А от цікаве питання суто практичного характеру. Котрий із цих шедеврів має потужніший відлякуючий вплив на дрібні живі організми?
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22.12.2020 18:26 Відповісти
Голова - давно відомий інтернет-мем ME GUSTA.
"Этот персонаж появляется, чтобы выразить своё удовлетворение от невыносимо отвратительных или странных вещей. Первоначально использовалось только по отношению к половым извращениям, однако со временем распространилось на всё странное или отвратительное. «Me gusta» по-испански означает «мне нравится». Появился на Reddit в марте 2010 года, сам же мем возник примерно в ноябре 2010."
"Страшний" пам'ятник Оленці зносять у Росії: "Сьогодні її зріжуть" - Цензор.НЕТ 1855
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23.12.2020 05:30 Відповісти
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