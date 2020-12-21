"Страшний" пам'ятник Оленці зносять у Росії: "Сьогодні її зріжуть"
Адміністрація міста Нововоронеж ухвалила рішення знести пам'ятник засновниці села Нова Альонівка. Зовнішній вигляд цього пам'ятника викликав резонанс у соціальних мережах: багато хто писав, що фігура жінки "страшна".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Настоящее время".
"Було прийнято рішення про демонтаж. Сьогодні її зріжуть. Це не пам'ятник, це арт-об'єкт. Це у нас була створена робоча група, присвячена проведенню заходів до 250-річчя села Нова Альонівка. Установка арт-об'єкта - один із численних заходів", - пояснила заступниця голови адміністрації міста Світлана Тулінова.
Пам'ятник Оленці поставили 18 грудня і приурочили його відкриття до 250-річчя села Нова Альонівка. За місцевою легендою, Оленка шукала землі для переселення, знайшла місце біля невеликого струмка і покликала своїх односельчан із Лебедян. У цьому місці пізніше було засновано село.
Місцева влада назвали новий пам'ятник "подарунком" до ювілею села Нова Альонівка, проте в соціальних мережах його висміяли. Вартість монумента, за словами Тулінової, становила близько 1 млн рублів, але фінансування, як запевняє чиновниця, велося не з бюджету. За обіцянкою Тулінової, пам'ятник після демонтажу відвезуть на склад, після чого буде прийнято рішення про його подальшу долю.
Будь ласка, зачекайте...
От приблизно це може трапитись...
А-а-а!!! (На клапті)
то,оказывается, лошара.
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https://www.meme-arsenal.com/create/chose?tag=%D0%9A%D0%93%D0%91
Оскільки вже було воздвигнуто цей монумент, потужні потойбічні парфуми незворотнім чином рушили... І нема на то ради!
...Як казав один Шапкокрад, "Мнє вас жаль", москалики...
Мєря, мокша, мурома -
Там чого тільки нема!
Long Live Black-Metal!!!
Це сила! Точно кажу! (Зі знанням справи).
(перший у світі блек металіст із нетрадиційною сексуальною орієнтацією)
😂🤣
В июле 2008 года стало известно, что Гаал вместе с модельным агентом Даном Де Веро участвует в создании коллекции женской одежды, а сам Де Веро в интервью сказал, что у них «близкие отношения». В том же году в интервью для ноябрьского номера «Rock Hard» Гаал признался, что является геем.
...
(отакої! )
Права Голова Вогнепального Гадника (Змєя Горинича, як звикли кажуть москалі) каже Лівій Голові:
- Я з Середньою Головою відсьогодні не говорю і тобі не раджу.
Ліва Голова:
- То чому?
- Бо її вчора в дупу відкористували.
"Этот персонаж появляется, чтобы выразить своё удовлетворение от невыносимо отвратительных или странных вещей. Первоначально использовалось только по отношению к половым извращениям, однако со временем распространилось на всё странное или отвратительное. «Me gusta» по-испански означает «мне нравится». Появился на Reddit в марте 2010 года, сам же мем возник примерно в ноябре 2010."