Евросоюз одобрил применение вакцины от COVID-19 компании Pfizer

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило использование вакцины от коронавируса Comirnaty, которую разработали компании Pfizer и BioNTech. Эта вакцина стала первой, которую рекомендовали применять в ЕС.

Вакцину Comirnaty признали безопасной и эффективной, а также соответствующей необходимым стандартам качества, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Однако наша работа на этом не останавливается. Мы будем продолжать собирать и анализировать данные о безопасности и эффективности этой вакцины для защиты людей, которые будут прививаться в ЕС", - отметили в EMA.

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