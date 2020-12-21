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Евросоюз одобрил применение вакцины от COVID-19 компании Pfizer

Евросоюз одобрил применение вакцины от COVID-19 компании Pfizer

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило использование вакцины от коронавируса Comirnaty, которую разработали компании Pfizer и BioNTech. Эта вакцина стала первой, которую рекомендовали применять в ЕС.

Вакцину Comirnaty признали безопасной и эффективной, а также соответствующей необходимым стандартам качества, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Однако наша работа на этом не останавливается. Мы будем продолжать собирать и анализировать данные о безопасности и эффективности этой вакцины для защиты людей, которые будут прививаться в ЕС", - отметили в EMA.

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Чую 450 добровольцев копытом стучат, на себе хотят испытать вакцину.
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21.12.2020 16:30 Ответить
Лучше сообщите о результатах заседания Еврокомиссии, где рассматривался вопрос о состоянии имплементации договора об Ассоциации между Украиной и ЕС.
https://censor.net/ru/comments/locate/3238229/01921491-ece9-70f6-85bc-03b5c7bcbea0
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21.12.2020 16:38 Ответить
Это неправда и происки Госдепа, а европейцы ну тупые...! Медведчук заявил, что Новичок 5, ой извините, Спутник 5 эффективный на 146%, и не имеет аналогов в мире, а вакцинироваться им ему ***...ло не дозволяет - кум должен жить долго-долго на благо вечно сколеновстающей.
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21.12.2020 16:56 Ответить
а владельцы компании решили на всякий случай не прививаться ей
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21.12.2020 18:04 Ответить
 
 